Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
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Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине
Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине
Владимир Зеленский прокомментировал информацию украинской военной разведки о грядущем наступлении ВС РФ, а также оценил деятельность главкома ВСУ Александра Сырского и проведение мобилизации в стране
2024-07-15T18:13
2024-07-15T18:13
эксклюзив
россия
украина
харьков
владимир зеленский
александр сырский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
гур моу
нацполиция
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На пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что в ближайшее время Россия якобы будет наступать на Украину с севера."Я позвонил после этого заявления генералу Буданову*. И он сказал, что немного не так его поняли", - отметил Зеленский.По его словам, он и украинское военное руководство считают, что в Харьковской области проведена серьёзная работа, чтобы исключить мощное наступление РФ с севера.Зеленский заявил, что ВСУ остановили на этом направлении стянутые с разных участков российские войска и это сделало невозможным наличие сильной группировки с другой стороны."Это то, что я имею от разведок различных нашего государства", - указал Зеленский.Ранее, 13 июля, в интервью украинскому изданию NV.ua начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что в ближайшее время он ожидает наступления ВС РФ с севера."Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? Будет! Она уже продолжается", - подчеркнул Буданов*.По словам журналистов, начальник ГУР МОУ сказал это "акцентировано и твёрдо", но не уточнил, речь идёт о сумском или черниговском направлении."Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами ещё спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению. Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - указывал тогда Буданов*.Также на своей пресс-конференции Зеленский прокомментировал ход мобилизации в стране."Военные говорят, что все идёт согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идёт расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом — да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей", - отметил он.Примечательно, что в этот же день пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщила, что в неизвестный в городе Буск метнул гранату в фасад здания ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Взрывом было выбито два окна, но сама граната не попала в помещение. В ГУНП отметили, что информации о пострадавших нет.Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что гранату метали в помещение, где хранится картотека военнообязанных."Кстати на Украине случился первый случай нападения на ТЦК/военкомат. Бросили гранату в помещение, где хранилась картотека. Скоро здания ТЦК начнут поджигать. Народная ненависть будет расти. Вот почему СБУ отнесли данные здания в раздел особо охраняемых. Также создали спецотдел для охоты на партизанов, которые жгут машины ТЦК. Наш источник дополняет, что украинцы мечтают, что по ТЦК начнут прилетать ракеты и очень ждут такого подарка от русских. Это вызовет шквал одобрения", - писал 15 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Кроме того на своей пресс-конференции Зеленский высказался и по поводу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ситуации с успехами ВС РФ на харьковском направлении."У Сырского серьёзный вызов. Мы ждали оружия и голосования пакета [военный помощи от США] почти восемь месяцев. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте. Сложно сказать, чтобы было, если бы не изменилось руководство армии. И, откровенно, я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать и быть благодарными всем, кто воюет за Украину и защищает государство", - отметил Зеленский.По его словам, он не уверен, что на месте Сырского другой военачальник справился бы с продвижением ВС РФ в Харьковской области."Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, то не было бы соответствующего прорыва. Я считаю, что он бы был, потому что этого хотели русские", - указал он.При этом Зеленский отметил, что у ВС РФ якобы была задача освободить Харьков. И это при том, что ранее в разгар наступления ВС РФ президент России Владимир Путин отмечал, чтоРоссия сейчас не планирует брать Харьков, цель её наступления - создать "санитарную зону" для защиты приграничных территорий от украинских обстрелов."Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал его, отвоевывал тот регион и успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием. Остановили - молодцы. Не дали оккупировать Харьков, без пакета, - молодцы. А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза", - хвалил Зеленский успехи Сырского, несмотря на то, что задачи освобождать Харьков перед ВС РФ не ставили.Ранее, 14 июля, член фракции партии "Слуга народа" в парламенте Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях раскритиковала Сырского."Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", — написала она.Безуглая заявила, что Сырский — преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.Так, по словам Безуглой, Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате российские военные прорвали оборону ВСУ в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР.Сегодня, 15 июля, Безуглую сняли с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник. Решение депутаты приняли по инициативе нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Фриз. При этом, по словам её соратницы по политсиле Ирины Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности замглавы всего парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки "блокирует Офис [президента]".Ранее ряд экспертов заявил, что Безуглая связана с Офисом президента и является одним из "комиссаров", контролирующих Вооружённые силы Украины.О царящих на Украине настроениях — в статье Сергея Зуева "За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны".* - внесён в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240715/1056262663.html
https://ukraina.ru/20240715/1056257276.html
https://ukraina.ru/20240714/1056251848.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, харьков, владимир зеленский, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, гур моу, нацполиция
Эксклюзив, Россия, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, ГУР МОУ, Нацполиция

Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине

18:13 15.07.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский прокомментировал информацию украинской военной разведки о грядущем наступлении ВС РФ, а также оценил деятельность главкома ВСУ Александра Сырского и проведение мобилизации в стране
На пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что в ближайшее время Россия якобы будет наступать на Украину с севера.
"Я позвонил после этого заявления генералу Буданову*. И он сказал, что немного не так его поняли", - отметил Зеленский.
По его словам, он и украинское военное руководство считают, что в Харьковской области проведена серьёзная работа, чтобы исключить мощное наступление РФ с севера.
Зеленский заявил, что ВСУ остановили на этом направлении стянутые с разных участков российские войска и это сделало невозможным наличие сильной группировки с другой стороны.
"Это то, что я имею от разведок различных нашего государства", - указал Зеленский.
Ранее, 13 июля, в интервью украинскому изданию NV.ua начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что в ближайшее время он ожидает наступления ВС РФ с севера.
"Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? Будет! Она уже продолжается", - подчеркнул Буданов*.
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По словам журналистов, начальник ГУР МОУ сказал это "акцентировано и твёрдо", но не уточнил, речь идёт о сумском или черниговском направлении.
"Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами ещё спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению. Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - указывал тогда Буданов*.
Также на своей пресс-конференции Зеленский прокомментировал ход мобилизации в стране.
"Военные говорят, что все идёт согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идёт расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом — да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей", - отметил он.
Примечательно, что в этот же день пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщила, что в неизвестный в городе Буск метнул гранату в фасад здания ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Взрывом было выбито два окна, но сама граната не попала в помещение. В ГУНП отметили, что информации о пострадавших нет.
Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что гранату метали в помещение, где хранится картотека военнообязанных.
"Кстати на Украине случился первый случай нападения на ТЦК/военкомат. Бросили гранату в помещение, где хранилась картотека. Скоро здания ТЦК начнут поджигать. Народная ненависть будет расти. Вот почему СБУ отнесли данные здания в раздел особо охраняемых. Также создали спецотдел для охоты на партизанов, которые жгут машины ТЦК. Наш источник дополняет, что украинцы мечтают, что по ТЦК начнут прилетать ракеты и очень ждут такого подарка от русских. Это вызовет шквал одобрения", - писал 15 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
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09:23
Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июляУкраина совершила массированный налёт БПЛА на Брянскую и Липецкую области и Крым. Эксперты обсуждают препятствия эффективной борьбе с украинскими дронами
Кроме того на своей пресс-конференции Зеленский высказался и по поводу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ситуации с успехами ВС РФ на харьковском направлении.
"У Сырского серьёзный вызов. Мы ждали оружия и голосования пакета [военный помощи от США] почти восемь месяцев. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте. Сложно сказать, чтобы было, если бы не изменилось руководство армии. И, откровенно, я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать и быть благодарными всем, кто воюет за Украину и защищает государство", - отметил Зеленский.
По его словам, он не уверен, что на месте Сырского другой военачальник справился бы с продвижением ВС РФ в Харьковской области.
"Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, то не было бы соответствующего прорыва. Я считаю, что он бы был, потому что этого хотели русские", - указал он.
При этом Зеленский отметил, что у ВС РФ якобы была задача освободить Харьков. И это при том, что ранее в разгар наступления ВС РФ президент России Владимир Путин отмечал, что
Россия сейчас не планирует брать Харьков, цель её наступления - создать "санитарную зону" для защиты приграничных территорий от украинских обстрелов.
"Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал его, отвоевывал тот регион и успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием. Остановили - молодцы. Не дали оккупировать Харьков, без пакета, - молодцы. А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза", - хвалил Зеленский успехи Сырского, несмотря на то, что задачи освобождать Харьков перед ВС РФ не ставили.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Вчера, 18:00
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Ранее, 14 июля, член фракции партии "Слуга народа" в парламенте Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях раскритиковала Сырского.
"Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", — написала она.
Безуглая заявила, что Сырский — преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.
Так, по словам Безуглой, Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате российские военные прорвали оборону ВСУ в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР.
Сегодня, 15 июля, Безуглую сняли с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник. Решение депутаты приняли по инициативе нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Фриз. При этом, по словам её соратницы по политсиле Ирины Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности замглавы всего парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки "блокирует Офис [президента]".
Ранее ряд экспертов заявил, что Безуглая связана с Офисом президента и является одним из "комиссаров", контролирующих Вооружённые силы Украины.
О царящих на Украине настроениях — в статье Сергея Зуева "За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны".
* - внесён в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаХарьковВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныГУР МОУНацполиция
 
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19:06Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз
18:13Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на Украине
18:04"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране
17:36Российского генерала Ивана Попова выпустили из СИЗО
17:05Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
16:36Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
16:00"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили
15:58Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
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15:05Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами
14:57"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки
14:50Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады
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