Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
16:36 15.07.2024 (обновлено: 16:42 15.07.2024)
В интересах западных стран, соседствующих с Украиной, использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты газовых объектов от ракетных обстрелов ВКС России. Об этом заявил 15 июля Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами
Речь шла об обстрелах украинских газовых хранилищ, что является угрозой для проведения успешного отопительного сезона не только на Украине, но и в соседних странах.
"Есть страны – скептики в НАТО, в принципе, к нам, так вот очень важно, что газом этим, который в нашем газохранилище, пользуются именно эти страны. И, мне кажется, что этот скепсис стран должен был бы уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа, ближайшие наши соседи", – цитирует его агентство "Интеракс-Украина".
На той же пресс-конференции Зеленский назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые нужны Украине дополнительно для защиты неба.
"25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину", — заявил политик.
Он также прокомментировал решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву пяти дополнительных ЗРК Patriot.
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