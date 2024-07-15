Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский - 15.07.2024 Украина.ру
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Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский - 15.07.2024 Украина.ру
Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
В интересах западных стран, соседствующих с Украиной, использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты газовых объектов от ракетных обстрелов ВКС России. Об этом заявил 15 июля Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами
2024-07-15T16:36
2024-07-15T16:42
новости
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Речь шла об обстрелах украинских газовых хранилищ, что является угрозой для проведения успешного отопительного сезона не только на Украине, но и в соседних странах. В частности, Зеленский имел ввиду Польшу, которой как раз накануне США поставили и запустили натовскую систему ПВО. Украинский лидер объявил, что ликвидация российских ракет в помощью польской системы противовоздушной обороны – "это было бы справедливо". На той же пресс-конференции Зеленский назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые нужны Украине дополнительно для защиты неба. "25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину", — заявил политик. Он также прокомментировал решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву пяти дополнительных ЗРК Patriot. Ранее Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной, однако позже министр национальной обороны республики опроверг слова Зеленского. Уточнялось, что такое решение должны обоюдно принять все члены НАТО, чего пока не произошло. Подробнее о том, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты читайте в интервью военно-политического эксперта, офицера ВС США в отставке Станислава Крапивника на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, нато, вкс, польша, сша, сво, пво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ВКС, Польша, США, СВО, ПВО

Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский

16:36 15.07.2024 (обновлено: 16:42 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В интересах западных стран, соседствующих с Украиной, использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты газовых объектов от ракетных обстрелов ВКС России. Об этом заявил 15 июля Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами
Речь шла об обстрелах украинских газовых хранилищ, что является угрозой для проведения успешного отопительного сезона не только на Украине, но и в соседних странах.
"Есть страны – скептики в НАТО, в принципе, к нам, так вот очень важно, что газом этим, который в нашем газохранилище, пользуются именно эти страны. И, мне кажется, что этот скепсис стран должен был бы уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа, ближайшие наши соседи", – цитирует его агентство "Интеракс-Украина".
В частности, Зеленский имел ввиду Польшу, которой как раз накануне США поставили и запустили натовскую систему ПВО. Украинский лидер объявил, что ликвидация российских ракет в помощью польской системы противовоздушной обороны – "это было бы справедливо".
На той же пресс-конференции Зеленский назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые нужны Украине дополнительно для защиты неба.

"25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину", — заявил политик.

Он также прокомментировал решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву пяти дополнительных ЗРК Patriot.
Ранее Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной, однако позже министр национальной обороны республики опроверг слова Зеленского. Уточнялось, что такое решение должны обоюдно принять все члены НАТО, чего пока не произошло.
Подробнее о том, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты читайте в интервью военно-политического эксперта, офицера ВС США в отставке Станислава Крапивника на сайте Украина.ру.
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
11 июля, 03:00
Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступленияСейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
 
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Заголовок открываемого материала
17:05Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
16:36Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
16:00"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили
15:58Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
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