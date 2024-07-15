https://ukraina.ru/20240715/1056268261.html

Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский

Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский - 15.07.2024 Украина.ру

Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский

В интересах западных стран, соседствующих с Украиной, использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты газовых объектов от ракетных обстрелов ВКС России. Об этом заявил 15 июля Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами

2024-07-15T16:36

2024-07-15T16:36

2024-07-15T16:42

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Речь шла об обстрелах украинских газовых хранилищ, что является угрозой для проведения успешного отопительного сезона не только на Украине, но и в соседних странах. В частности, Зеленский имел ввиду Польшу, которой как раз накануне США поставили и запустили натовскую систему ПВО. Украинский лидер объявил, что ликвидация российских ракет в помощью польской системы противовоздушной обороны – "это было бы справедливо". На той же пресс-конференции Зеленский назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые нужны Украине дополнительно для защиты неба. "25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину", — заявил политик. Он также прокомментировал решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву пяти дополнительных ЗРК Patriot. Ранее Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной, однако позже министр национальной обороны республики опроверг слова Зеленского. Уточнялось, что такое решение должны обоюдно принять все члены НАТО, чего пока не произошло. Подробнее о том, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты читайте в интервью военно-политического эксперта, офицера ВС США в отставке Станислава Крапивника на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240711/1056179618.html

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новости, украина, владимир зеленский, нато, вкс, польша, сша, сво, пво