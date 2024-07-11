В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной
09:24 11.07.2024 (обновлено: 09:30 11.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Решение об уничтожении российских ракет, летящих в сторону западных областей Украины, должны единогласно принять все члены НАТО, а до того Польша отказывается выполнять такое требование Киева. Об этом 11 июля заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш
По его словам, Владимир Зеленский уже давно выпрашивает решительных действий в отношении российских ракет – их, по его мнению, должны ликвидировать страны Североатлантического альянса. По этому вопросу сегодня в НАТО нет единогласного мнения, а тем временем в США избегают эскалации конфликта, добавил Косиняк-Камыш.
"Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно. Это должно быть решение всего НАТО", – приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс-Украина".
Помимо этого, он напомнил о существовании "других процедур в отношении ракет на территории Польши", судьбу которых будут определять власти республики.
В начале недели Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник.
9 июля, 17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности