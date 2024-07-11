В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру
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В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной
В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру
В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной
Решение об уничтожении российских ракет, летящих в сторону западных областей Украины, должны единогласно принять все члены НАТО, а до того Польша отказывается выполнять такое требование Киева. Об этом 11 июля заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш
2024-07-11T09:24
2024-07-11T09:30
новости
польша
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украина
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По его словам, Владимир Зеленский уже давно выпрашивает решительных действий в отношении российских ракет – их, по его мнению, должны ликвидировать страны Североатлантического альянса. По этому вопросу сегодня в НАТО нет единогласного мнения, а тем временем в США избегают эскалации конфликта, добавил Косиняк-Камыш. "Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно. Это должно быть решение всего НАТО", – приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс-Украина". Помимо этого, он напомнил о существовании "других процедур в отношении ракет на территории Польши", судьбу которых будут определять власти республики. В начале недели Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник.Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.
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новости, польша, владимир зеленский, украина, нато, киев, сво
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Киев, СВО

В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной

09:24 11.07.2024 (обновлено: 09:30 11.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Решение об уничтожении российских ракет, летящих в сторону западных областей Украины, должны единогласно принять все члены НАТО, а до того Польша отказывается выполнять такое требование Киева. Об этом 11 июля заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш
По его словам, Владимир Зеленский уже давно выпрашивает решительных действий в отношении российских ракет – их, по его мнению, должны ликвидировать страны Североатлантического альянса. По этому вопросу сегодня в НАТО нет единогласного мнения, а тем временем в США избегают эскалации конфликта, добавил Косиняк-Камыш.

"Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно. Это должно быть решение всего НАТО", – приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, он напомнил о существовании "других процедур в отношении ракет на территории Польши", судьбу которых будут определять власти республики.
В начале недели Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник.
Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.
9 июля, 17:24
Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности
 
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