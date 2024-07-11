https://ukraina.ru/20240711/1056183906.html

В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной

В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру

В Польше опровергли заявление Зеленского о готовности сбивать ракеты РФ над Украиной

Решение об уничтожении российских ракет, летящих в сторону западных областей Украины, должны единогласно принять все члены НАТО, а до того Польша отказывается выполнять такое требование Киева. Об этом 11 июля заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш

2024-07-11T09:24

2024-07-11T09:24

2024-07-11T09:30

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По его словам, Владимир Зеленский уже давно выпрашивает решительных действий в отношении российских ракет – их, по его мнению, должны ликвидировать страны Североатлантического альянса. По этому вопросу сегодня в НАТО нет единогласного мнения, а тем временем в США избегают эскалации конфликта, добавил Косиняк-Камыш. "Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно. Это должно быть решение всего НАТО", – приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс-Украина". Помимо этого, он напомнил о существовании "других процедур в отношении ракет на территории Польши", судьбу которых будут определять власти республики. В начале недели Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник.Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240709/1056152667.html

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новости, польша, владимир зеленский, украина, нато, киев, сво