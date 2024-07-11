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НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг

НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг - 11.07.2024 Украина.ру

НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг

Натовская система противовоздушной обороны в рамках щита Aegis Ashore установлена и готова к выполнению задач на севере Польши в городе Редзиково. Она предназначена для обнаружения и перехвата баллистических ракет и является элементом более широкой системы противоракетной обороны США, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters

2024-07-11T13:54

2024-07-11T13:54

2024-07-11T13:56

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По его словам, речь идет о трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы "со стороны баллистических ракет", а новая система ПВО способна перехватывать ракеты средней и малой дальности. По данным газеты, щит Aegis Ashore "призван защитить" граждан, вооружённые силы и территорию стран Европы от атак. Другими элементами этого противоракетного щита являются аналогичная база Aegis Ashore, расположенная в Румынии, эсминцы ВМС США, постоянно базирующиеся в испанском порту Рота и радар раннего оповещения в турецком городе Куреджик.Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник. Позже в Польше опровергли это заявление. Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.

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