НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг - 11.07.2024 Украина.ру
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НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг
НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг - 11.07.2024 Украина.ру
НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг
Натовская система противовоздушной обороны в рамках щита Aegis Ashore установлена и готова к выполнению задач на севере Польши в городе Редзиково. Она предназначена для обнаружения и перехвата баллистических ракет и является элементом более широкой системы противоракетной обороны США, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters
2024-07-11T13:54
2024-07-11T13:56
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По его словам, речь идет о трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы "со стороны баллистических ракет", а новая система ПВО способна перехватывать ракеты средней и малой дальности. По данным газеты, щит Aegis Ashore "призван защитить" граждан, вооружённые силы и территорию стран Европы от атак. Другими элементами этого противоракетного щита являются аналогичная база Aegis Ashore, расположенная в Румынии, эсминцы ВМС США, постоянно базирующиеся в испанском порту Рота и радар раннего оповещения в турецком городе Куреджик.Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник. Позже в Польше опровергли это заявление. Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.
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новости, нато, польша, йенс столтенберг, европа, сша, пво, сво
Новости, НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, Европа, США, ПВО, СВО

НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг

13:54 11.07.2024 (обновлено: 13:56 11.07.2024)
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Натовская система противовоздушной обороны в рамках щита Aegis Ashore установлена и готова к выполнению задач на севере Польши в городе Редзиково. Она предназначена для обнаружения и перехвата баллистических ракет и является элементом более широкой системы противоракетной обороны США, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters
По его словам, речь идет о трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы "со стороны баллистических ракет", а новая система ПВО способна перехватывать ракеты средней и малой дальности.
"Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важнейшим элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне", – добавил Столтенберг.
По данным газеты, щит Aegis Ashore "призван защитить" граждан, вооружённые силы и территорию стран Европы от атак. Другими элементами этого противоракетного щита являются аналогичная база Aegis Ashore, расположенная в Румынии, эсминцы ВМС США, постоянно базирующиеся в испанском порту Рота и радар раннего оповещения в турецком городе Куреджик.
Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском заявил, что Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины – это прописано в соглашении о безопасности двух стран, который Зеленский с Туском подписали в понедельник. Позже в Польше опровергли это заявление.
Читайте также откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления и причем здесь Польша в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.
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