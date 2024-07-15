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Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции

Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции - 15.07.2024 Украина.ру

Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции

Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие извечно критикующей командование украинской армии Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщила украинский нардеп Ирина Геращенко

2024-07-15T15:58

2024-07-15T15:58

2024-07-15T16:06

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Накануне Безуглая публично сообщила, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. В сети она публиковала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. Ранее она также неоднократно критиковала предшественника Сырского – Валерия Залужного. Комментируя увольнение Безуглая заявила, что таковой оказалась реакция депутатов на ее посты в сети. Она также указала, что занимала должность в несуществующем ведомстве. "Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяцы. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП (военкоматами - Ред.), ни Содоля, ни…", - заявила Безуглая. Ранее в парламенте Украины сообщали, что Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции. Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

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новости, вооруженные силы украины, верховная рада, марьяна безуглая, александр сырский, украина, свобода слова, сво