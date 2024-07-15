Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции - 15.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240715/1056267183.html
Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции - 15.07.2024 Украина.ру
Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие извечно критикующей командование украинской армии Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщила украинский нардеп Ирина Геращенко
2024-07-15T15:58
2024-07-15T16:06
новости
вооруженные силы украины
верховная рада
марьяна безуглая
александр сырский
украина
свобода слова
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0b/1056183786_0:167:2048:1319_1920x0_80_0_0_5388195414ce804c8c7b63f289e227bf.jpg.webp
Накануне Безуглая публично сообщила, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. В сети она публиковала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. Ранее она также неоднократно критиковала предшественника Сырского – Валерия Залужного. Комментируя увольнение Безуглая заявила, что таковой оказалась реакция депутатов на ее посты в сети. Она также указала, что занимала должность в несуществующем ведомстве. "Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяцы. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП (военкоматами - Ред.), ни Содоля, ни…", - заявила Безуглая. Ранее в парламенте Украины сообщали, что Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции. Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0b/1056183786_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f47574195421b06f1c8cfa5fe083b169.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, верховная рада, марьяна безуглая, александр сырский, украина, свобода слова, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Украина, свобода слова, СВО

Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции

15:58 15.07.2024 (обновлено: 16:06 15.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
Читать в
Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие извечно критикующей командование украинской армии Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщила украинский нардеп Ирина Геращенко
"Благодарим всех членов комитета, которые поддержали это решение. По поводу отзыва Безглой с поста заместителя главы комитета, Офис блокирует это решение и руководство Рады не выносит это постановление на обсуждение", – сказано в ее посте в соцсети.
Накануне Безуглая публично сообщила, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. В сети она публиковала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. Ранее она также неоднократно критиковала предшественника Сырского – Валерия Залужного.
Комментируя увольнение Безуглая заявила, что таковой оказалась реакция депутатов на ее посты в сети. Она также указала, что занимала должность в несуществующем ведомстве.
"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяцы. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП (военкоматами - Ред.), ни Содоля, ни…", - заявила Безуглая.
Ранее в парламенте Украины сообщали, что Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции.
Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
Янукович и журналисты
24 февраля, 12:43
Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензураРовно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.
 
НовостиВооруженные силы УкраиныВерховная РадаМарьяна БезуглаяАлександр СырскийУкраинасвобода словаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
16:36Соседи могли бы своими ПВО помочь Украине, но еще стране не хватает 25 ЗРК Patriot – Зеленский
16:00"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили
15:58Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
15:21Зеленский назвал сроки готовности второго саммита по Украине: "Россия должна там быть"
15:05Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами
14:57"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки
14:50Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады
14:42Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
14:19Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб
14:07Бесхозяйная недвижимость Новороссии. Что происходит с правом собственности в новых регионах России
13:52"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза
13:12Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян
13:07В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть
13:06В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
12:28Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине
12:22Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
11:59В России усовершенствуют модуль коррекции для ФАБ-3000 для увеличения дальности применения
11:43Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
11:30"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ
Лента новостейМолния