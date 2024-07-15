Нардепа лишили должности после поста о готовности главкома ВСУ к капитуляции
15:58 15.07.2024 (обновлено: 16:06 15.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие извечно критикующей командование украинской армии Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщила украинский нардеп Ирина Геращенко
"Благодарим всех членов комитета, которые поддержали это решение. По поводу отзыва Безглой с поста заместителя главы комитета, Офис блокирует это решение и руководство Рады не выносит это постановление на обсуждение", – сказано в ее посте в соцсети.
Накануне Безуглая публично сообщила, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. В сети она публиковала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. Ранее она также неоднократно критиковала предшественника Сырского – Валерия Залужного.
Комментируя увольнение Безуглая заявила, что таковой оказалась реакция депутатов на ее посты в сети. Она также указала, что занимала должность в несуществующем ведомстве.
"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяцы. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП (военкоматами - Ред.), ни Содоля, ни…", - заявила Безуглая.
Ранее в парламенте Украины сообщали, что Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции.
24 февраля, 12:43Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензураРовно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.