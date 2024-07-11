https://ukraina.ru/20240711/1056180903.html

Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский

Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский - 11.07.2024 Украина.ру

Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский

На Украине начали задаваться вопросом, не исчерпал ли себя институт президентства и не задохнётся ли государственный механизм уже в ближайшее время.

2024-07-11T05:58

2024-07-11T05:58

2024-07-11T05:58

украина

вашингтон

казахстан

владимир зеленский

руслан бортник

соскин

нато

ес

сбу

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Если урегулирование ситуации вокруг Украины будет компромиссным, тогда не исключено, что механизм президентства доживает свои последние дни, считает украинский политолог Руслан Бортник.По его словам, никто из украинских президентов не стал лидером нации, который привёл бы её к какому-то процветанию, да и вообще - "институт президентства за годы независимости себя дискредитировал". Да и вся система нуждается в реформировании."Все прекрасно понимают, что ситуация зашла в тупик, что будущего в этой модели нет. В этой модели государственного управления, в этой модели международных отношений — нет этого будущего. Все люди, которые хотят жить в своей стране, хотят жить здесь хорошо, безопасно, с высоким уровнем жизни, понимают, что надо что-то менять", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий LIVE".Он добавил, что государственный механизм, социальные, общественные механизмы задыхаются от той политики, какую сейчас предлагает власть, а социология показывает, что и "общественное мнение медленно, но неотвратимо меняется, лишая власть стратегической поддержки того курса, который проводится".Поэтому "современная система, минимум, протянет до конца этого года, а максимум, она протянет год-два", считает Бортник. Затем, по его словам, Украину "ожидает коренная трансформация"."Возможно, новое государство с новой Конституцией, с новыми отношениями между властью и обществом, с новыми отношениями с международными партнёрами, с новым местом, абсолютно с новым местом на геополитической карте этого мира", - заявил политолог, подчеркнув, что "все понимают, что это неизбежно".Эту трансформацию может возглавить Зеленский со своей командой, но могут это сделать и другие люди, что более вероятно, продолжил Бортник. Он добавил, что всё же ещё не списывал бы Зеленского со счетов, тот до сих пор сохраняет значительный ресурс общественной поддержки и ресурс управления."Но, если он будет проводить линию, которая противоречит состоянию общественного сознания в Украине, или будет проводить линию, которая противоречит интересам ключевых геополитических игроков, он не сможет сохраниться у власти", - сказал эксперт.По его мнению, может не сохраниться и сам институт президентства, элиты к этому готовы. Возможно, в период трансформации нужна будет сильная рука, авторитарный лидер, который поведёт страну "туда, куда её нужно будет вести", но потом произойдет "осыпание этого института и переход к какой-то парламентской модели во главе с сильным премьер-министром", полагает Бортник.А пока у Зеленского всё прекрасно, он со своей командой проводит актёрский мастер-класс на саммите НАТО в Вашингтоне, выступает там, находится в центре внимания, что важно для актёра, отметил в своём видеоблоге экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Однако, по его словам, украинский народ в это время находится в совершенно иной реальности — в реальности Руины.В январе 2022 года этой реальности Руины не было, и её могло и не быть — так же, как нет её в Казахстане, в Грузии, в Армении, в других странах, подчеркнул политолог. Он продолжил: у всех с Путиным прекрасные отношения, кроме "золотого миллиарда", но Запад с Россией хоть и грызутся, но горло друг другу не перегрызают."Только одна Украина почему-то решила, в результате действий правящего режима Зеленского, что надо принести себя в жертву...", - сказал Соскин. Он добавил, что поездка Зеленского в Вашингтон в нынешней ситуации разброда и шатаний в ЕС абсолютно бесполезна, помощи в необходимых объёмах не будет.По словам экс-советника Кучмы, в результате действий команды Зеленского Украина уже разрушена, и процесс разрушения продолжается. Что же делать? Надо принимать нестандартные решения, заявил эксперт. Он напомнил об инициативе украинских блогеров-миллионников, призываюших к переговорам, и о том, что на этих блогеров уже натравливают СБУ."Ну, так всех же не пересажаете. Потому что просто будет создано правительство национального спасения, и страна расколется на две части — на ястребов, псевдопатриотов, ура-патриотов и на реальных людей, пацифистов, которые хотят, чтобы прекратилась смертоубийство украинцев в интересах золотого миллиарда", - предрёк Соскин.Он добавил специально для этих самых ура-патриотов, что тогда вопрос будет в том, кто кого будет арестовывать и кто по кому будет стрелять — и им бы следовало об этом подумать.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Воровство Кима, бегство Боголюбова, военные гастроли Вакарчука. Чем в эти дни занимается украинская элита" .

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Сергей Зуев

украина, вашингтон, казахстан, владимир зеленский, руслан бортник, соскин, нато, ес, сбу