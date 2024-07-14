Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США - 14.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html
Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США
Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США - 14.07.2024 Украина.ру
Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США
Пока Байден падает с лестницы, Трамп уворачивается от пуль. Однако даже такой голливудский кадр не добавит ему гигантских очков в рейтинге.
2024-07-14T19:30
2024-07-14T19:30
сша
израиль
америка
дональд трамп
джо байден
александр каргин
фбр
украина.ру
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_110:32:804:422_1920x0_80_0_0_251b85a80f78d142bb514783b1fef216.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин.В США в субботу, 13 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании совершено покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа.— Александр, как вы прокомментируете основные версии покушения на Трампа?— В версию про инсценировку я, разумеется, не верю.Совершенно очевидно, что Трампа реально пытались убить. Пуля прошла в 2 сантиметрах от головы. Трамп по счастливой случайности успел повернуть голову и выстрелом задело лишь ухо.Версия о том, что сам Байден отдал приказ убить Трампа, тоже для меня весьма сомнительна. Это слишком очевидно: на Байдена первым дело подумали.Более вероятно, что за покушением на Трампа стоят радикальные представители "Антифа" (леворадикальные движения, чьи методы не отличаются от методов правых радикалов) или члены движения Black Lives Matter (они выступают против расизма, но делают это довольно агрессивными методами, включая погромы и убийства)["Антифа" — общее название для движений, организаций и отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу с фашизмом.Black Lives Matter, BLM, сангл. "Жизни чёрных имеют значение" — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.]— Почему они?— Причина в том, что либеральная пресса в США годами взращивала в своих адептах запредельный уровень ненависти к Трампу.Например, шутки про убийство экс-президента в купе с призывами его остановить появляются на страницах в упомянутых мною американских СМИ чуть ли не еженедельно. Пишут, что, если Трамп придет к власти, то уничтожит демократию; сравнивают его с Гитлером.Видимо, эти семена зла проросли.То есть такие месседжи в прессе давно подталкивают читателей к различным радикальным действиям. Если среди них оказался психически неустойчивый человек, то вполне мог решиться выстрелить в Трампа.— Как покушение повлияет на рейтинги Трампа и отвлечет ли мир от Байдена, который вновь опозорился своим поведением на саммите НАТО?— Да, действительно. В США сейчас ходит мем, в котором сравнивают ситуацию, когда Байден падает на лестнице, с той, как Трамп оправляется от пули.То есть это растерянный Байден, по которому явно видно интеллектуальную деградацию. И Трамп с окровавленным лицом, поднимающий кулак вверх.Конечно, экс-президент с учетом такой реакции выглядит максимально выигрышно.Тем не менее я не считаю, что это не прибавит Трампу гигантское количество очков. Его рейтинг повысится, но не взлетит.— Почему не взлетит?— Американское общество поляризировано. Те, кто против Трампа (примерно 40% американцев) в любом случае не изменят мнения. Они, в принципе, ему желают смерти.Оставшихся примерно 50% граждан — это сторонники Трампа плюс нейтральный электорат. Избиратели из нейтрального электората теперь будут склонятся в сторону Трампа, создавая ему ярко выраженное преимущество.— Как считаете, может быть еще одно покушение на Трампа?— Да, вполне.Более того, я думаю, что вероятность этого крайне велика. Сам факт первого покушения может подтолкнуть радикальные левые группы к более активным действиям. А действуют они , судя по всему, при негласной поддержке ФБР.— Как специальная секретная служба, которая защищала Трампа, допустила инцидент с его ранением?— Во-первых, в мире в целом есть завышенные ожидания от спецслужб.Например, в Израиле считают, что МОССАД все может, а в Америке приписывают великие подвиги ЦРУ и ФБР. Довольно часто при этом забывают, что в спецслужбах работают такие же люди.Кроме того Трамп не президент, и его охрана вряд ли столь же бдительна, как у Байдена. У экс-президента уровень службы безопасности ниже.Во-вторых, надо понимать, что у американской спецслужбы достаточно много провалов в истории.Трамп стал вторым бывшим президентом США и кандидатом на пост, в которого стреляли. В 1912 году Теодора Рузвельта ранили прямо перед предвыборным мероприятием, несмотря на это он около полутора часов выступал перед сторонниками.Четыре президента США были убиты в результате покушений: Авраама Линкольна застрелили в 1865 году. В 1881 году смертельно ранили Джеймса Гарфилда. В 1901 — Уильяма Мак-Кинли. В 1963 убили Джона Кеннеди. О чем еще тут говорить?!Выстрел в Трампа многие сравнивают с убийством Кеннеди. Но я бы обратил внимание на покушение на Рейгана, где наглядно видна недоработка служб безопасности США.Сегодня выстрел одиночки-радикала в Трампа я расцениваю, как очередной провал американских спецслужб.О том, почему спецслужбы США не смогли остановить покушавшегося на Трампа потенциального убийцу - в интервью подполковника ФСБ Сергея Храпача "Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука"
https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html
сша
израиль
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_143:0:778:476_1920x0_80_0_0_63ba0413a041d3536e85033d8844873b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, израиль, америка, дональд трамп, джо байден, александр каргин, фбр, украина.ру, нато, эксклюзив
США, Израиль, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Александр Каргин, ФБР, Украина.ру, НАТО, Эксклюзив

Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США

19:30 14.07.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / karginizmАлександр Каргин интервью
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / karginizm
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока Байден падает с лестницы, Трамп уворачивается от пуль. Однако даже такой голливудский кадр не добавит ему гигантских очков в рейтинге.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин.
В США в субботу, 13 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании совершено покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа.
— Александр, как вы прокомментируете основные версии покушения на Трампа?
— В версию про инсценировку я, разумеется, не верю.
Совершенно очевидно, что Трампа реально пытались убить. Пуля прошла в 2 сантиметрах от головы. Трамп по счастливой случайности успел повернуть голову и выстрелом задело лишь ухо.
Версия о том, что сам Байден отдал приказ убить Трампа, тоже для меня весьма сомнительна. Это слишком очевидно: на Байдена первым дело подумали.
Более вероятно, что за покушением на Трампа стоят радикальные представители "Антифа" (леворадикальные движения, чьи методы не отличаются от методов правых радикалов) или члены движения Black Lives Matter (они выступают против расизма, но делают это довольно агрессивными методами, включая погромы и убийства)
["Антифа" — общее название для движений, организаций и отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу с фашизмом.
Black Lives Matter, BLM, сангл. "Жизни чёрных имеют значение" — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.]
— Почему они?
— Причина в том, что либеральная пресса в США годами взращивала в своих адептах запредельный уровень ненависти к Трампу.
Например, шутки про убийство экс-президента в купе с призывами его остановить появляются на страницах в упомянутых мною американских СМИ чуть ли не еженедельно. Пишут, что, если Трамп придет к власти, то уничтожит демократию; сравнивают его с Гитлером.
Видимо, эти семена зла проросли.
То есть такие месседжи в прессе давно подталкивают читателей к различным радикальным действиям. Если среди них оказался психически неустойчивый человек, то вполне мог решиться выстрелить в Трампа.
Александр Каргин
6 июля 2023, 04:05
Александр Каргин: кто онПолитолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
— Как покушение повлияет на рейтинги Трампа и отвлечет ли мир от Байдена, который вновь опозорился своим поведением на саммите НАТО?
— Да, действительно. В США сейчас ходит мем, в котором сравнивают ситуацию, когда Байден падает на лестнице, с той, как Трамп оправляется от пули.
То есть это растерянный Байден, по которому явно видно интеллектуальную деградацию. И Трамп с окровавленным лицом, поднимающий кулак вверх.
Конечно, экс-президент с учетом такой реакции выглядит максимально выигрышно.
Тем не менее я не считаю, что это не прибавит Трампу гигантское количество очков. Его рейтинг повысится, но не взлетит.
— Почему не взлетит?
— Американское общество поляризировано. Те, кто против Трампа (примерно 40% американцев) в любом случае не изменят мнения. Они, в принципе, ему желают смерти.
Оставшихся примерно 50% граждан — это сторонники Трампа плюс нейтральный электорат. Избиратели из нейтрального электората теперь будут склонятся в сторону Трампа, создавая ему ярко выраженное преимущество.
— Как считаете, может быть еще одно покушение на Трампа?
— Да, вполне.
Более того, я думаю, что вероятность этого крайне велика. Сам факт первого покушения может подтолкнуть радикальные левые группы к более активным действиям. А действуют они , судя по всему, при негласной поддержке ФБР.
— Как специальная секретная служба, которая защищала Трампа, допустила инцидент с его ранением?
— Во-первых, в мире в целом есть завышенные ожидания от спецслужб.
Например, в Израиле считают, что МОССАД все может, а в Америке приписывают великие подвиги ЦРУ и ФБР. Довольно часто при этом забывают, что в спецслужбах работают такие же люди.
Кроме того Трамп не президент, и его охрана вряд ли столь же бдительна, как у Байдена. У экс-президента уровень службы безопасности ниже.
Во-вторых, надо понимать, что у американской спецслужбы достаточно много провалов в истории.
Трамп стал вторым бывшим президентом США и кандидатом на пост, в которого стреляли. В 1912 году Теодора Рузвельта ранили прямо перед предвыборным мероприятием, несмотря на это он около полутора часов выступал перед сторонниками.
Четыре президента США были убиты в результате покушений: Авраама Линкольна застрелили в 1865 году. В 1881 году смертельно ранили Джеймса Гарфилда. В 1901 — Уильяма Мак-Кинли. В 1963 убили Джона Кеннеди. О чем еще тут говорить?!
Выстрел в Трампа многие сравнивают с убийством Кеннеди. Но я бы обратил внимание на покушение на Рейгана, где наглядно видна недоработка служб безопасности США.
Сегодня выстрел одиночки-радикала в Трампа я расцениваю, как очередной провал американских спецслужб.
О том, почему спецслужбы США не смогли остановить покушавшегося на Трампа потенциального убийцу - в интервью подполковника ФСБ Сергея Храпача "Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука"
 
СШАИзраильАмерикаДональд ТрампДжо БайденАлександр КаргинФБРУкраина.руНАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США
18:00Cрочное совещание у Зеленского и надежда на протестантов и разведку. Итоги 14 июля на Украине
17:38На саммите НАТО было два позитивных момента для России: американист Лозанский объяснил, в чём суть
17:02Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения
16:12Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин
16:00"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки
15:38Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука
15:00Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов
14:50Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg
14:24Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК
14:23Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
13:59Кремль отреагировал на покушение на Трампа
13:48"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны
13:34Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
13:33Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина?
13:22Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
13:13Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс
13:00Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля
12:52Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи"
12:37Мировых политиков шокировало покушение на Трампа
Лента новостейМолния