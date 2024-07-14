https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html

Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США

Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США - 14.07.2024 Украина.ру

Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб США

Пока Байден падает с лестницы, Трамп уворачивается от пуль. Однако даже такой голливудский кадр не добавит ему гигантских очков в рейтинге.

2024-07-14T19:30

2024-07-14T19:30

2024-07-14T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин.В США в субботу, 13 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании совершено покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа.— Александр, как вы прокомментируете основные версии покушения на Трампа?— В версию про инсценировку я, разумеется, не верю.Совершенно очевидно, что Трампа реально пытались убить. Пуля прошла в 2 сантиметрах от головы. Трамп по счастливой случайности успел повернуть голову и выстрелом задело лишь ухо.Версия о том, что сам Байден отдал приказ убить Трампа, тоже для меня весьма сомнительна. Это слишком очевидно: на Байдена первым дело подумали.Более вероятно, что за покушением на Трампа стоят радикальные представители "Антифа" (леворадикальные движения, чьи методы не отличаются от методов правых радикалов) или члены движения Black Lives Matter (они выступают против расизма, но делают это довольно агрессивными методами, включая погромы и убийства)["Антифа" — общее название для движений, организаций и отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу с фашизмом.Black Lives Matter, BLM, сангл. "Жизни чёрных имеют значение" — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.]— Почему они?— Причина в том, что либеральная пресса в США годами взращивала в своих адептах запредельный уровень ненависти к Трампу.Например, шутки про убийство экс-президента в купе с призывами его остановить появляются на страницах в упомянутых мною американских СМИ чуть ли не еженедельно. Пишут, что, если Трамп придет к власти, то уничтожит демократию; сравнивают его с Гитлером.Видимо, эти семена зла проросли.То есть такие месседжи в прессе давно подталкивают читателей к различным радикальным действиям. Если среди них оказался психически неустойчивый человек, то вполне мог решиться выстрелить в Трампа.— Как покушение повлияет на рейтинги Трампа и отвлечет ли мир от Байдена, который вновь опозорился своим поведением на саммите НАТО?— Да, действительно. В США сейчас ходит мем, в котором сравнивают ситуацию, когда Байден падает на лестнице, с той, как Трамп оправляется от пули.То есть это растерянный Байден, по которому явно видно интеллектуальную деградацию. И Трамп с окровавленным лицом, поднимающий кулак вверх.Конечно, экс-президент с учетом такой реакции выглядит максимально выигрышно.Тем не менее я не считаю, что это не прибавит Трампу гигантское количество очков. Его рейтинг повысится, но не взлетит.— Почему не взлетит?— Американское общество поляризировано. Те, кто против Трампа (примерно 40% американцев) в любом случае не изменят мнения. Они, в принципе, ему желают смерти.Оставшихся примерно 50% граждан — это сторонники Трампа плюс нейтральный электорат. Избиратели из нейтрального электората теперь будут склонятся в сторону Трампа, создавая ему ярко выраженное преимущество.— Как считаете, может быть еще одно покушение на Трампа?— Да, вполне.Более того, я думаю, что вероятность этого крайне велика. Сам факт первого покушения может подтолкнуть радикальные левые группы к более активным действиям. А действуют они , судя по всему, при негласной поддержке ФБР.— Как специальная секретная служба, которая защищала Трампа, допустила инцидент с его ранением?— Во-первых, в мире в целом есть завышенные ожидания от спецслужб.Например, в Израиле считают, что МОССАД все может, а в Америке приписывают великие подвиги ЦРУ и ФБР. Довольно часто при этом забывают, что в спецслужбах работают такие же люди.Кроме того Трамп не президент, и его охрана вряд ли столь же бдительна, как у Байдена. У экс-президента уровень службы безопасности ниже.Во-вторых, надо понимать, что у американской спецслужбы достаточно много провалов в истории.Трамп стал вторым бывшим президентом США и кандидатом на пост, в которого стреляли. В 1912 году Теодора Рузвельта ранили прямо перед предвыборным мероприятием, несмотря на это он около полутора часов выступал перед сторонниками.Четыре президента США были убиты в результате покушений: Авраама Линкольна застрелили в 1865 году. В 1881 году смертельно ранили Джеймса Гарфилда. В 1901 — Уильяма Мак-Кинли. В 1963 убили Джона Кеннеди. О чем еще тут говорить?!Выстрел в Трампа многие сравнивают с убийством Кеннеди. Но я бы обратил внимание на покушение на Рейгана, где наглядно видна недоработка служб безопасности США.Сегодня выстрел одиночки-радикала в Трампа я расцениваю, как очередной провал американских спецслужб.О том, почему спецслужбы США не смогли остановить покушавшегося на Трампа потенциального убийцу - в интервью подполковника ФСБ Сергея Храпача "Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука"

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

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Анна Черкасова

сша, израиль, америка, дональд трамп, джо байден, александр каргин, фбр, украина.ру, нато, эксклюзив