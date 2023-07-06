Александр Каргин: кто он - 06.07.2023 Украина.ру
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Александр Каргин: кто он
Александр Каргин: кто он - 06.07.2023 Украина.ру
Александр Каргин: кто он
Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
2023-07-06T04:05
2023-07-06T04:05
новости
александр каргин
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Родился в 1983 в Москве.Образование высшее юридическое.Работал судебным приставом, в Антимонопольной службе и Министерстве юстиции.С 2011 года занимается общественной деятельностью, был директором программ Московской хоральной синагоги.В настоящее время возглавляет проект «Евреи Москвы», является автором телеграм-канала «Дисперсия Каргинизма».Почетные грамоты от главного раввина России и Российского еврейского конгресса. Женат, один ребенок.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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452
60
новости, александр каргин
Новости, Александр Каргин

Александр Каргин: кто он

04:05 06.07.2023
 
© karginizmАлександр Каргин
Александр Каргин
© karginizm
Читать в
Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Родился в 1983 в Москве.
Образование высшее юридическое.
Работал судебным приставом, в Антимонопольной службе и Министерстве юстиции.
С 2011 года занимается общественной деятельностью, был директором программ Московской хоральной синагоги.
В настоящее время возглавляет проект «Евреи Москвы», является автором телеграм-канала «Дисперсия Каргинизма».
Почетные грамоты от главного раввина России и Российского еврейского конгресса.
Женат, один ребенок.
 
НовостиАлександр Каргин
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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04:05Александр Каргин: кто он
18:07Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
18:01Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
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17:55"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
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17:46ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля
17:43Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия
17:37Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине
17:16Почему ВСУ не дали истребители, дальнейшие операции в зоне СВО. О чём говорили эксперты 5 июля
17:02Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС
17:01Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
16:37Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга
16:34Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео
16:24Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС
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16:01Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости
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