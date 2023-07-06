https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

Александр Каргин: кто он

Александр Каргин: кто он - 06.07.2023 Украина.ру

Александр Каргин: кто он

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

2023-07-06T04:05

2023-07-06T04:05

2023-07-06T04:05

новости

александр каргин

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Родился в 1983 в Москве.Образование высшее юридическое.Работал судебным приставом, в Антимонопольной службе и Министерстве юстиции.С 2011 года занимается общественной деятельностью, был директором программ Московской хоральной синагоги.В настоящее время возглавляет проект «Евреи Москвы», является автором телеграм-канала «Дисперсия Каргинизма».Почетные грамоты от главного раввина России и Российского еврейского конгресса. Женат, один ребенок.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин