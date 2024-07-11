Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ - 11.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240711/1056197298.html
Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ
Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ - 11.07.2024 Украина.ру
Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ
Германия, Франция, Италия и Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Западные СМИ подают различные данные о радиусе поражения разрабатываемого оружия
2024-07-11T17:35
2024-07-11T17:39
новости
германия
польша
франция
нато
минобороны
россия
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056173106_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_2a60d4374042bd37130c14cfefadcc2e.jpg
По информации издания FAZ, речь идет о крылатых ракетах, способных преодолевать расстояния более тысячи километров. Намерения стран по разработке оружия прописаны в декларации и подписаны представителями Германии, Франции, Италии и Польши на саммите альянса. "По информации FAZ, Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью более тысячи километров. Они могли бы поражать цели в России с территории Германии", – указывает СМИ. По данным газеты Reuters, эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров. Официальных комментариев пока не поступало. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что когда Украина кончится, начнется новый конфликт. Позже в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Сегодня НАТО уже развернула в Польше свою систему ПВО, которая подходит не только для защиты объектов, но и для атак.Подробнее о том, кто из НАТО согласился на войну с Россией читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html
германия
польша
франция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056173106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a32b26948adbabee8e287e72fe9a8c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, польша, франция, нато, минобороны, россия, война
Новости, Германия, Польша, Франция, НАТО, Минобороны, Россия, война

Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ

17:35 11.07.2024 (обновлено: 17:39 11.07.2024)
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
Германия, Франция, Италия и Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Западные СМИ подают различные данные о радиусе поражения разрабатываемого оружия
По информации издания FAZ, речь идет о крылатых ракетах, способных преодолевать расстояния более тысячи километров. Намерения стран по разработке оружия прописаны в декларации и подписаны представителями Германии, Франции, Италии и Польши на саммите альянса.

"По информации FAZ, Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью более тысячи километров. Они могли бы поражать цели в России с территории Германии", – указывает СМИ.

По данным газеты Reuters, эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров.
Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что когда Украина кончится, начнется новый конфликт. Позже в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Сегодня НАТО уже развернула в Польше свою систему ПВО, которая подходит не только для защиты объектов, но и для атак.
Подробнее о том, кто из НАТО согласился на войну с Россией читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вчера, 06:16
Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустяС 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
 
НовостиГерманияПольшаФранцияНАТОМинобороныРоссиявойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ
17:06Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
16:33"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
16:02Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча
15:47НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ
15:40Избирательный господь и Алла Пугачева
15:02Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
14:43В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
14:19Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
14:09Мир из пустыни? Почему Саудовскую Аравию называют будущей переговорной площадкой
13:54НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг
13:38Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управления
13:17Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся
13:07Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
12:47Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов
12:37С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха
11:57Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
11:36В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
11:18Следком РФ: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ
11:11ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
Лента новостейМолния