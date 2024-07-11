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Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ

Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ - 11.07.2024 Украина.ру

Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ

Германия, Франция, Италия и Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Западные СМИ подают различные данные о радиусе поражения разрабатываемого оружия

2024-07-11T17:35

2024-07-11T17:35

2024-07-11T17:39

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По информации издания FAZ, речь идет о крылатых ракетах, способных преодолевать расстояния более тысячи километров. Намерения стран по разработке оружия прописаны в декларации и подписаны представителями Германии, Франции, Италии и Польши на саммите альянса. "По информации FAZ, Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью более тысячи километров. Они могли бы поражать цели в России с территории Германии", – указывает СМИ. По данным газеты Reuters, эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров. Официальных комментариев пока не поступало. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что когда Украина кончится, начнется новый конфликт. Позже в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Сегодня НАТО уже развернула в Польше свою систему ПВО, которая подходит не только для защиты объектов, но и для атак.Подробнее о том, кто из НАТО согласился на войну с Россией читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру

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новости, германия, польша, франция, нато, минобороны, россия, война