"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией - 02.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240602/1055366597.html
"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией
"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией - 02.06.2024 Украина.ру
"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией
На Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса
2024-06-02T04:15
2024-06-02T04:15
запад
россия
украина
владимир зеленский
нато
лондон
великобритания
франция
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298805_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_4105462d0f46610bdbbbb235fd9926a2.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он напомнил, какую политику ведут страны Запада.Шкурлатов добавил, что самолеты ВКС России не входят в зону действия ПВО западных стран, то они хотят сбивать российские ракеты, которые летят по целям на западной Украине.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый также выразил свое мнение по поводу громких заявлений НАТО."Центральные страны западного блока и Альянс НАТО не в восторге от црезких заявлений. Но вынуждены это учитывать в рамках атлантической солидарности. Всегда есть риски того, что такая радикальная программа рано или поздно будет приведена в жизнь при изменении определенной конфигурации украинского фронта", — заявил Скоробогатый.Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряНАТО сейчас обсуждает возможность закрыть небо над западной Украиной от ударов российских ракет своими системами ПВО, чтобы киевский режим мог использовать эти самолеты. Британия, Франция и Польша это поддерживают, США и Германия против.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемВладимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе."Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240529/1055361578.html
запад
россия
украина
лондон
великобритания
франция
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298805_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1ac62c71eed28d0a05cbce1e87fcbc9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, россия, украина, владимир зеленский, нато, лондон, великобритания, франция, прибалтика
Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Лондон, Великобритания, Франция, Прибалтика

"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией

04:15 02.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
На Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он напомнил, какую политику ведут страны Запада.
"Лондон постоянно пытается поднять градус конфликта еще выше. Он идет по тонкой грани. Прибалтийские лимитрофы страдают патологической русофобией. То же самое касается Польши. Президент Франции был замечен в милитаристской риторике. Он постоянно пыжится", — отметил эксперт.
Шкурлатов добавил, что самолеты ВКС России не входят в зону действия ПВО западных стран, то они хотят сбивать российские ракеты, которые летят по целям на западной Украине.
"Я далек от мысли, что это кто-то одобрит. Все-таки США и Германия (гегемоны военной поддержки киевского режима) заняли в этом вопросе принципиальную позицию. Они понимают, что это может поднять градус конфликта на такую высоту, которая им не нужна. Это останется на уровне воинственных заявлений", — подчеркнул Шкурлатов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый также выразил свое мнение по поводу громких заявлений НАТО.
"Центральные страны западного блока и Альянс НАТО не в восторге от црезких заявлений. Но вынуждены это учитывать в рамках атлантической солидарности. Всегда есть риски того, что такая радикальная программа рано или поздно будет приведена в жизнь при изменении определенной конфигурации украинского фронта", — заявил Скоробогатый.
Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря
НАТО сейчас обсуждает возможность закрыть небо над западной Украиной от ударов российских ракет своими системами ПВО, чтобы киевский режим мог использовать эти самолеты. Британия, Франция и Польша это поддерживают, США и Германия против.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
Зеленский в НАТО
29 мая, 16:51
Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТОЭто вряд ли новость, но лондонская The Telegraph 28 мая со сложно улавливаемым выражением лица сообщила, что на ближайшем саммите НАТО Украина, похоже, не дождётся никаких гарантий членства в альянсе. Никогда такого не было, и вот опять…
Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.
Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
 
ЗападРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЛондонВеликобританияФранцияПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией
04:01Продержаться до сентября: военный эксперт объяснил, почему ВСУ могут не дожить до осени
04:00Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден
21:12Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
18:05HIMARS по Белгороду. Итоги 1 июня на Украине
17:54Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации
17:31"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны
17:13НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку
16:38Был в Донбассе пять раз: Джигурда опроверг информацию о контракте с Минобороны РФ
16:08На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров
15:21Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники
15:12Британский историк рассказал о проблемах Запада из-за успехов России- FT
14:11Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин
13:08"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине
13:00Удар по аэродрому под Львовом и энергетике, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня
12:44Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
11:56Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше
11:53"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
11:25Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру
11:19Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico
Лента новостейМолния