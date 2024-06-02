https://ukraina.ru/20240602/1055366597.html

"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией

"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией - 02.06.2024 Украина.ру

"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией

На Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса

2024-06-02T04:15

2024-06-02T04:15

2024-06-02T04:15

запад

россия

украина

владимир зеленский

нато

лондон

великобритания

франция

прибалтика

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он напомнил, какую политику ведут страны Запада.Шкурлатов добавил, что самолеты ВКС России не входят в зону действия ПВО западных стран, то они хотят сбивать российские ракеты, которые летят по целям на западной Украине.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый также выразил свое мнение по поводу громких заявлений НАТО."Центральные страны западного блока и Альянс НАТО не в восторге от црезких заявлений. Но вынуждены это учитывать в рамках атлантической солидарности. Всегда есть риски того, что такая радикальная программа рано или поздно будет приведена в жизнь при изменении определенной конфигурации украинского фронта", — заявил Скоробогатый.Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряНАТО сейчас обсуждает возможность закрыть небо над западной Украиной от ударов российских ракет своими системами ПВО, чтобы киевский режим мог использовать эти самолеты. Британия, Франция и Польша это поддерживают, США и Германия против.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемВладимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе."Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240529/1055361578.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, россия, украина, владимир зеленский, нато, лондон, великобритания, франция, прибалтика