Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
В ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно, рассказал обозреватель.
Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии, отметил эксперт.
"Наши СМИ не обратили на это внимание, но Украина может увеличить поставки вооружений из Южной Кореи, которая является одним из ведущих в мире производителей самых современных самоходок и танков уровня M1 Abrams и Leopard-2", - указал Корнев.
Польша уже закупает эту технику и ставит ее на вооружение, а также делится с Украиной опытом их применения. Учитывая, что выделение финансов на это технически возможно, киевский режим закупит эту технику, а Южная Корея не будет возражать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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