https://ukraina.ru/20240711/1056179618.html

Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления

Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления - 11.07.2024 Украина.ру

Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления

Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:00

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поставки

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В ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно, рассказал обозреватель.Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии, отметил эксперт.Польша уже закупает эту технику и ставит ее на вооружение, а также делится с Украиной опытом их применения. Учитывая, что выделение финансов на это технически возможно, киевский режим закупит эту технику, а Южная Корея не будет возражать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, как можно стабилизировать ситуацию с нелегальной миграцией и сократить преступность среди приехавших в Россию граждан - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ

https://ukraina.ru/20240709/1056136547.html

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новости, польша, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, техника, артиллерия, южная корея, поставки, танки