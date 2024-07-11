Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления - 11.07.2024 Украина.ру
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Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления
Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления - 11.07.2024 Украина.ру
Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления
Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-11T03:00
2024-07-11T03:00
новости
польша
украина
россия
вооруженные силы украины
фсб
техника
артиллерия
южная корея
поставки
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В ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно, рассказал обозреватель.Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии, отметил эксперт.Польша уже закупает эту технику и ставит ее на вооружение, а также делится с Украиной опытом их применения. Учитывая, что выделение финансов на это технически возможно, киевский режим закупит эту технику, а Южная Корея не будет возражать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, как можно стабилизировать ситуацию с нелегальной миграцией и сократить преступность среди приехавших в Россию граждан - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, техника, артиллерия, южная корея, поставки, танки
Новости, Польша, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, техника, артиллерия, Южная Корея, поставки, танки

Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления

03:00 11.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
В ближайшие месяцы у ВСУ не будет возможности вести наступательные действия даже при наличии снарядов. В лучшем случае они могут заниматься контрбатарейной борьбой, но даже для этого последних поставок США недостаточно, рассказал обозреватель.
Сейчас украинское командование просто заполнило вакуум, который образовался в зимний период. Вряд ли у них есть достаточно ресурсов, чтобы противодействовать российским ракетным войскам и артиллерии, отметил эксперт.
"Наши СМИ не обратили на это внимание, но Украина может увеличить поставки вооружений из Южной Кореи, которая является одним из ведущих в мире производителей самых современных самоходок и танков уровня M1 Abrams и Leopard-2", - указал Корнев.
Польша уже закупает эту технику и ставит ее на вооружение, а также делится с Украиной опытом их применения. Учитывая, что выделение финансов на это технически возможно, киевский режим закупит эту технику, а Южная Корея не будет возражать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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04:00"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
03:45Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
03:30"Они просто заполнили вакуум": Корнев объяснил, почему у ВСУ нет ресурсов, чтобы идти в наступление
03:15Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске
03:00Польша уже закупает эту технику: эксперт объяснил, откуда у ВСУ могут появиться ресурсы для наступления
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