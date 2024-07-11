https://ukraina.ru/20240711/1056182860.html

Новый саммит без РФ, успехи россиян, лживые претензии НАТО. Главное на Украине на утро 11 июля

Новый саммит без РФ, успехи россиян, лживые претензии НАТО. Главное на Украине на утро 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру

Новый саммит без РФ, успехи россиян, лживые претензии НАТО. Главное на Украине на утро 11 июля

Украина.ру, 11.07.2024

2024-07-11T09:00

2024-07-11T09:00

2024-07-11T11:45

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Киев планирует новый саммит по урегулированию, Москва не собирается в нем участвовать. Командование ВСУ признает успех российских войск. Пекин выступил против высказывания о КНР в декларации саммита НАТОУкраина хочет провести новую конференцию по урегулированию конфликта - до президентских выборов в США. Об этом в соцсети X сообщила журналистка агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс."Киев хочет созвать вторую (после швейцарской. - Ред.) встречу для достижения справедливого... урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре – на этот раз с участием России", - написала Джейкобс.По ее словам, желание провести встречу до президентских выборов в США сигнализирует о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа.Во время предвыборных дебатов в июне Трамп пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщал, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается."Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", - сказал он, добавив, что "думают даже пригласить Россию".Он указал, что в РФ слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества. <...> Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - заключил замглавы российского МИД.Успехи ВС РФНазначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов."Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив, о каких именно объектах и каком количестве идет речь.Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации.Там уточнили, что артиллерийские подразделения группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям противника."После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - отметили в ведомстве.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в свою очередь рассказал, что командование ВСУ признает успех российских войск."По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов", - сказал Марочко.Он уточнил, что из докладов стало известно о низком морально-психологическом состоянии ВСУ на этом направлении.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Синьковку и Петропавловку в Харьковской области.Несмотря на провалы, Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за сутки они 37 раз обстреляли ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Пятнадцать обстрелов - на Донецком направлении, двадцать два обстрела - на Горловском направлении", - перечислило представительство.Всего украинские войска выпустили 113 различных боеприпасов, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Она сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса. Также на ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года.Сотрудники правоохранительных органов и саперы МЧС оградили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса."На территории 11 больницы упала ракета HIMARS. Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя. Но если бы воткнулась, то могла бы и взорваться", - рассказал очевидец происшествия, сотрудник больницы №11 Донецка Сергей.Кроме того, украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка, а также на Старомихайловку.Лживые претензии НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом прекратить сотрудничество с Россией, которое, по утверждению блока, "не может не наносить ущерб интересам и репутации" НАТО.В итоговой декларации, в частности, указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности"."Мы призываем КНР... прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, в частности перестать передавать продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырье, которые используются в оборонной промышленности", - указывается в документе.При этом в альянсе заверили, что якобы "остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности".На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.В этот раз Пекин также решительно выступил против высказывания о КНР в декларации саммита НАТО.Там подчеркнули, что КНР не является виновником украинского кризиса, "Китай занимает честную и открытую позицию в украинском вопросе, которая заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию, что получило широкое признание и высокую оценку международного сообщества".Китай советует НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте, предпринять шаги для решения проблемы, а не обвинять других, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС."Мы советуем НАТО внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества, глубоко задуматься о своих действиях (в украинском конфликте. - Ред.) и предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы, вместо того, чтобы перекладывать вину на других", - заявили в миссии.Отмечается, что украинский кризис до сих пор продолжается, и международное сообщество ясно видит, кто подливает масло в огонь и пользуется возможностью в стремлении к личной выгоде.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также указал, что НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести.Как отметил венгерский премьер, он будет настаивать, что альянсу надо "вернуться к первоначальному духу" и развивать прежде всего "оборонительные мощности".Ранее Орбан заявил, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО и считает разговоры о "российской угрозе" маневром для подготовки к войне со стороны Запада.По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, нато, дональд трамп, владимир путин, украина, китай, россия, всу, вс рф, война, европа, кризис, конфликт, саммит