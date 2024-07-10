https://ukraina.ru/20240710/1056157412.html

Воровство Кима, бегство Боголюбова, военные гастроли Вакарчука. Чем в эти дни занимается украинская элита

Воровство Кима, бегство Боголюбова, военные гастроли Вакарчука. Чем в эти дни занимается украинская элита - 10.07.2024 Украина.ру

Воровство Кима, бегство Боголюбова, военные гастроли Вакарчука. Чем в эти дни занимается украинская элита

На текущей неделе представители украинской элиты продолжали попадать в коррупционные скандалы, призывали украинцев мобилизоваться, сами же старались всячески отпетлять от службы в ВСУ

2024-07-10T06:03

2024-07-10T06:03

2024-07-10T08:03

украина

россия

вена

святослав вакарчук

петр порошенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"голос"

океан эльзы

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_56851cc0993ef4df4f763edbd4957ce1.jpg

Медийный губернатор Николаевской области Виталий Ким на днях стал героем расследования проекта "Наши гроши" ("Наши деньги") относительно воровства на вечном строительстве водопровода и фортификаций. В расследовании говорилось также о миллиардных закупках его обладминистрации. Ранее Ким прославился громкими заявлениями о мобилизации, призывая лишать всех прав уклонистов и мобилизовать не 500 тысяч человек, а всю страну, поставив под ружье женщин и стариков. Они, судя по всему, и должны были до конца защищать его коррупционные схемы."Наши гроши" отмечают, что Ким ответил сплошной ложью и манипуляциями на расследование журналистов, оправдываясь нелепо и по-детски."Мол, мы снизили цены на трубы водопровода полгода назад, но пока то да се — эти трубы уже подорожали на 30%, поэтому только зря время теряли. Это ложь, мы проверили кучу украинских производителей и продавцов, там нет не то что 30% подорожания, там и 3 процентов не видно. А по фортификациям Ким вообще учудил такое, что не налезает на трезвую голову. Наше расследование о том, что в его сметах были самые дорогие колоды в Украине по 11 400 гривен за куб (вдвое дороже скандальных харьковских) он вообще объяснил, банально перерисовав страницу "Наши гроши" в фотошопе. Мол, журналисты этакое должны были писать, а не то, что написали. Это не шутка — в нашей статье все ходы записаны", — пишут "Наши гроши"Журналисты подчеркивают, что Ким не только в интервью "Громадському", но и вообще ни разу не подтвердил свои заявления ни одним документом. СМИ в перепечатках всегда ссылались исключительно на его слова.Пятый президент Украины Петр Порошенко и его подручные СМИ на текущей неделе активнее стали вести кампанию против Зеленского, обвиняя его в тайных попытках сепаратных переговоров и примирения с РФ. Порошенко желает показать себя еще более воинственным и непримиримым националистом. Его СМИ противопоставляют "Фонд Порошенко" по поставкам оборудования ВСУ государственным поставкам, делая вывод, что последние крайне низкого качества. На тему переговоров СМИ Порошенко пишут, что ВС РФ должны быть разбиты на поле боя без каких-либо компромиссов. Преимущественно Порошенко окучивает западную Украину."И из этого основного можно сделать однозначный вывод о том, что Порошенко будет жестко фрондировать Зеленскому по линии даже самых минимальных компромиссов с Россией", — заключает украинский телеграм-канал "Рубикон".Сподвижник Порошенко бывший генпрокурор Юрий Луценко критикует также договоры о безопасности, которые Зеленский пачками заключает с западными странами. По его словам, они не имеют ничего конкретного в содержании, не обязуют стороны оказывать Украине военную поддержку, а лишь говорят о консультациях.Критикует Луценко и скандального нардепа Марьяну Безуглую, которая нападает на украинских генералов. По его словам, с помощью Безуглой Офис президента пытается убрать будущих политических конкурентов."Понятно, почему беспилотник "Марьяна" бомбит украинскую армию. Носителя рейтинга № 1 Залужного, носителя рейтинга № 1 как организацию — ВСУ. Беспилотник "Марьяна" указывает планы Банковой. Убрать физически конкурента и уничтожить рейтинг ВСУ в целом", — считает Луценко.В начале недели украинские СМИ также распространяли новость, что бывший депутат партии "Голос", бывший солист "Океана Эльзы" и сын львовского ректора Святослав Вакарчук уволился из ВСУ. Вряд ли кто-нибудь из насильно мобилизованных украинцев может это позволить себе. Тем не менее представителям элиты это дозволено.Многие украинцы даже не знали, что с 2022 года Вакарчук формально служил в ВСУ, получал зарплату, но на фронте его никто не видел. Сам Вакарчук за время службы спокойно продолжал гастроли и выезжал заграницу. Числился он в львовском ТЦК (военкомом). По идее, под свою же песню "Я не сдамся без боя", он должен был хватать на улице и посылать в бой других.Но пресс-служба Вакарчука заявляет, что Львовская областная военная администрация "предоставила ему командировку ездить по Украине и вдохновлять людей". За 2022–2024 годы Вакарчук получил около 850 тыс. грн в виде денежного довольствия на военной службе. Украинские звезды шоу-бизнеса нередко числятся в территориальной обороне или определенных частях ВСУ, фактически там не появляясь, но получая зарплату.Еще один представитель украинской элиты, олигарх Геннадий Боголюбов на днях сбежал из страны по поддельным документам. Украинские комментаторы шутят, что, если человек уважаемый, то погранслужба может и не обратить внимания на чужие документы.Заграницей он собирается выступить с обвинениями в вымогательстве со стороны украинской власти. Бизнесмен планирует просить политического убежища в Лондоне, куда обычно стекаются все украинские беглые коррупционеры, и намерен заявить, что на Украине у него требовали взятку в 100 млн долларов за "не открытие" против него уголовных производств.Также издание "Зеркало недели" сообщает, что к бегству причастна его жена Эмине Джапарова, постоянная представительница Украины в международных организациях. Боголюбов хотел уехать в Вену ещё в марте, но по указанию Банковой ему отказали в выдаче дипломатического паспорта. Во вторник 9 июля Джапарова была уволена с дипломатической должности в Вене.Потихоньку украинские бизнесмены, как крупные, так и мелкие пытаются убежать из страны под тем или иным предлогом, опасаясь не столько российских войск, сколько безмерных аппетитов команды Зеленского.

https://ukraina.ru/20240709/1056152667.html

украина

россия

вена

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, вена, святослав вакарчук, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "голос", океан эльзы, эксклюзив