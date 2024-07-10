Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ - 10.07.2024 Украина.ру
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Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ - 10.07.2024 Украина.ру
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ
"Синхронным нытьем" назвали многочисленные требования украинских блогеров с многомиллионной аудиторией к Владимиру Зеленскому перейти к переговорам для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Поводом для массовой паники инфлюенсеров стало разрушение детской больницы в Киеве "Охматдет"
2024-07-10T12:21
2024-07-10T12:50
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владимир зеленский
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переговоры
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Примечательно, что лидеров общественного мнения на Украине только теперь стали волновать "политические игрища" Зеленского. "Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут деточки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", – дополнила блогер Юлия Верба. В комментариях жители страны поддержали лидеров мнений, указав, что человеческие жизни стоят дороже, чем неосуществимое желание Зеленского выпроводить российские войска на границы 1991 года. "По-моему они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает", – продолжил другой. "Политики играют жизнями людей, мр*зи. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день", – дополнил третий и таких комментариев в сети тысячи. Вместо того, чтобы поставить в известность о настроениях населения, провластные блогеры пугают тех, кто посмел заговорить о мире беседами с СБУ и сроком за посягательство на территориальную целостность Украины. Призывы же к переговорам называют "российскими нарративами". "Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами", – написал скандально известный "волонтер", актер и телеведущий Сергей Притула, который бесконечно собирает средства на "дроны для ВСУ", которые союзники Киева предоставляют армии бесплатно. Ранее Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, СБУ, Вооруженные силы Украины, СВО, переговоры

Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ

12:21 10.07.2024 (обновлено: 12:50 10.07.2024)
 
Украинские блогеры-миллионники
Украинские блогеры-миллионники
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"Синхронным нытьем" назвали многочисленные требования украинских блогеров с многомиллионной аудиторией к Владимиру Зеленскому перейти к переговорам для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Поводом для массовой паники инфлюенсеров стало разрушение детской больницы в Киеве "Охматдет"
Примечательно, что лидеров общественного мнения на Украине только теперь стали волновать "политические игрища" Зеленского.
"Я в шоке от новостей! Пусть клоун едет и договаривается о мире! Достаточно невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это продлится? Моей ярости нет предела", – написала блогер Владислава Роговенко, которую в запрещенной в России соцсети читает не менее миллиона украинцев.

"Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут деточки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", – дополнила блогер Юлия Верба.

В комментариях жители страны поддержали лидеров мнений, указав, что человеческие жизни стоят дороже, чем неосуществимое желание Зеленского выпроводить российские войска на границы 1991 года.
Карта раздела Украины
19 февраля, 16:04История
"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят Декларируемая цель войны со стороны Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым, переданный в состав УССР 19 февраля 1954 года. Правда, современная Украина не считает себя преемственной в отношении УССР ни в чём… кроме территории. Между тем, вопрос о границах довольно интересен
"Вы просто задайте себе один единственный вопрос, один. И дайте честный ответ. Готовы ли вы обменять жизнь своих детей, своих родных на границы 91-го года? Вот и все. Если вы не готовы, то почему другие должны?", – указал пользователь.

"По-моему они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает", – продолжил другой.

"Политики играют жизнями людей, мр*зи. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день", – дополнил третий и таких комментариев в сети тысячи.

Вместо того, чтобы поставить в известность о настроениях населения, провластные блогеры пугают тех, кто посмел заговорить о мире беседами с СБУ и сроком за посягательство на территориальную целостность Украины. Призывы же к переговорам называют "российскими нарративами".
"Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами", – написал скандально известный "волонтер", актер и телеведущий Сергей Притула, который бесконечно собирает средства на "дроны для ВСУ", которые союзники Киева предоставляют армии бесплатно.
Ранее Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ.
Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:49
Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - NewsweekВладимир Зеленский начал склоняться к мирным переговорам. На это 8 июля указал украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для издания Newsweek
 
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