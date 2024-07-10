https://ukraina.ru/20240710/1056163131.html
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ - 10.07.2024 Украина.ру
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ
"Синхронным нытьем" назвали многочисленные требования украинских блогеров с многомиллионной аудиторией к Владимиру Зеленскому перейти к переговорам для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Поводом для массовой паники инфлюенсеров стало разрушение детской больницы в Киеве "Охматдет"
2024-07-10T12:21
2024-07-10T12:21
2024-07-10T12:50
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Примечательно, что лидеров общественного мнения на Украине только теперь стали волновать "политические игрища" Зеленского. "Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут деточки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", – дополнила блогер Юлия Верба. В комментариях жители страны поддержали лидеров мнений, указав, что человеческие жизни стоят дороже, чем неосуществимое желание Зеленского выпроводить российские войска на границы 1991 года. "По-моему они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает", – продолжил другой. "Политики играют жизнями людей, мр*зи. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день", – дополнил третий и таких комментариев в сети тысячи. Вместо того, чтобы поставить в известность о настроениях населения, провластные блогеры пугают тех, кто посмел заговорить о мире беседами с СБУ и сроком за посягательство на территориальную целостность Украины. Призывы же к переговорам называют "российскими нарративами". "Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами", – написал скандально известный "волонтер", актер и телеведущий Сергей Притула, который бесконечно собирает средства на "дроны для ВСУ", которые союзники Киева предоставляют армии бесплатно. Ранее Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html
https://ukraina.ru/20240709/1056148943.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, сво, переговоры
Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ
12:21 10.07.2024 (обновлено: 12:50 10.07.2024)
"Синхронным нытьем" назвали многочисленные требования украинских блогеров с многомиллионной аудиторией к Владимиру Зеленскому перейти к переговорам для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Поводом для массовой паники инфлюенсеров стало разрушение детской больницы в Киеве "Охматдет"
Примечательно, что лидеров общественного мнения на Украине только теперь стали волновать "политические игрища" Зеленского.
"Я в шоке от новостей! Пусть клоун едет и договаривается о мире! Достаточно невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это продлится? Моей ярости нет предела", – написала блогер Владислава Роговенко, которую в запрещенной в России соцсети читает не менее миллиона украинцев.
"Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут деточки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", – дополнила блогер Юлия Верба.
В комментариях жители страны поддержали лидеров мнений, указав, что человеческие жизни стоят дороже, чем неосуществимое желание Зеленского
выпроводить российские войска на границы 1991 года.
"Вы просто задайте себе один единственный вопрос, один. И дайте честный ответ. Готовы ли вы обменять жизнь своих детей, своих родных на границы 91-го года? Вот и все. Если вы не готовы, то почему другие должны?", – указал пользователь.
"По-моему они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает", – продолжил другой.
"Политики играют жизнями людей, мр*зи. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день", – дополнил третий и таких комментариев в сети тысячи.
Вместо того, чтобы поставить в известность о настроениях населения, провластные блогеры пугают тех, кто посмел заговорить о мире беседами с СБУ и сроком за посягательство на территориальную целостность Украины. Призывы же к переговорам называют "российскими нарративами".
"Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами", – написал скандально известный "волонтер", актер и телеведущий Сергей Притула, который бесконечно собирает средства на "дроны для ВСУ", которые союзники Киева предоставляют армии бесплатно.
Ранее Зеленский перечислил
страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ.