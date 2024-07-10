https://ukraina.ru/20240710/1056163131.html

Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ

Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ - 10.07.2024 Украина.ру

Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ

"Синхронным нытьем" назвали многочисленные требования украинских блогеров с многомиллионной аудиторией к Владимиру Зеленскому перейти к переговорам для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Поводом для массовой паники инфлюенсеров стало разрушение детской больницы в Киеве "Охматдет"

2024-07-10T12:21

2024-07-10T12:21

2024-07-10T12:50

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Примечательно, что лидеров общественного мнения на Украине только теперь стали волновать "политические игрища" Зеленского. "Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут деточки и люди. Рушатся судьбы и жизни. Планы и мечты", – дополнила блогер Юлия Верба. В комментариях жители страны поддержали лидеров мнений, указав, что человеческие жизни стоят дороже, чем неосуществимое желание Зеленского выпроводить российские войска на границы 1991 года. "По-моему они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает", – продолжил другой. "Политики играют жизнями людей, мр*зи. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день", – дополнил третий и таких комментариев в сети тысячи. Вместо того, чтобы поставить в известность о настроениях населения, провластные блогеры пугают тех, кто посмел заговорить о мире беседами с СБУ и сроком за посягательство на территориальную целостность Украины. Призывы же к переговорам называют "российскими нарративами". "Так называемые блогеры-инфлюенсеры, по странному стечению обстоятельств, начали синхронное нытье с какими-то нескрываемыми российскими нарративами", – написал скандально известный "волонтер", актер и телеведущий Сергей Притула, который бесконечно собирает средства на "дроны для ВСУ", которые союзники Киева предоставляют армии бесплатно. Ранее Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html

https://ukraina.ru/20240709/1056148943.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, сво, переговоры