https://ukraina.ru/20240709/1056095975.html

ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим

ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим - 09.07.2024 Украина.ру

ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим

В современной войне захват территорий - не самое важное, так как сейчас полно объездных дорог. Куда важнее перемалывание сил врага. Поэтому ВС РФ в ходе СВО мы стараются занять высоты вокруг населенных пунктов, чтобы оттуда бить противника

2024-07-09T05:15

2024-07-09T05:15

2024-07-09T05:15

новости

александр полищук

украина.ру

город

всу

резервы

эксперты

денацификация

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Какие населенные пункты ВС РФ возьмут следующими, и как это изменит карту спецоперации, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он отметил также, что как только российское командование ввело в бой группировку "Север", Украина тут же начала снимать командующих и перебрасывать на этот участок фронта множество бригад."Мы там еще не захватили критически важные территории, но мы уже не даем врагу использовать множество сил на более важных направлениях", - пояснил историк.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240705/1056074907.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр полищук, украина.ру, город, всу, резервы, эксперты, денацификация