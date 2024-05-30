https://ukraina.ru/20240530/1055371248.html

"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной - 30.05.2024 Украина.ру

"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Поскольку самолеты российских ВКС не входят в зону действия западного ПВО, там предлагают сбивать ракеты, которые летят по целям на западной Украине. США и Германия заняли в этом вопросе принципиальную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-05-30T04:15

2024-05-30T04:15

2024-05-30T04:15

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НАТО сейчас обсуждает возможность закрыть небо над западной Украиной от ударов российских ракет своими системами ПВО, чтобы Киев мог использовать истребители F-16. Эту идею поддерживают Британия, Франция и Польша, но США и Германия пока против.Тут надо смотреть, кто является зачинщиком этой инициативы. Конечно, это Британия, которая является основным поджигателем войны. Лондон постоянно пытается поднять градус конфликта еще выше, рассказал офицер.Теперь насчет хитрого предложения закрыть небо. Поскольку самолеты российских ВКС не входят в зону действия натовского ПВО, они хотят сбивать ракеты, которые летят по целям на западной Украине, подчеркнул военный.Вряд ли такое предложение кто-то одобрит. Все-таки США и Германия заняли в этом вопросе принципиальную позицию. Они понимают, что это может поднять градус конфликта на такую высоту, которая им не нужна. Поэтому это останется на уровне воинственных заявлений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне

https://ukraina.ru/20240529/1055340901.html

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новости, украина, запад, сша, f-16, нато, вкс, ракеты, пво, германия, самолет, великобритания, сво