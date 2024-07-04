Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества
16:06 04.07.2024 (обновлено: 16:11 04.07.2024)
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
В четверг, 4 июля, начальник Генштаба войска польского генерал Веслав Кукула прибыл по приглашению своего украинского коллеги Александра Сырского в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе польского Генштаба
Польского генерала отвели к Стене памяти павших за Украину для возложения цветов, а после стороны приступили к переговорам.
“Рад был приветствовать на Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генерала Веслава Кукулу. Провели плодотворные переговоры для усиления сотрудничества по противостоянию российской агрессии. Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши”, - написал Сырский на своей странице в сети.
Главком также выразил признательность Польше за оказание помощи в подготовке украинских подразделений, которые уже отправились на фронт.
Ранее в Польше отказались отправлять своих военных на Украину.
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