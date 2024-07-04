Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру
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Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества
Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру
Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества
В четверг, 4 июля, начальник Генштаба войска польского генерал Веслав Кукула прибыл по приглашению своего украинского коллеги Александра Сырского в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе польского Генштаба
2024-07-04T16:06
2024-07-04T16:11
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Польского генерала отвели к Стене памяти павших за Украину для возложения цветов, а после стороны приступили к переговорам. “Рад был приветствовать на Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генерала Веслава Кукулу. Провели плодотворные переговоры для усиления сотрудничества по противостоянию российской агрессии. Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши”, - написал Сырский на своей странице в сети. Главком также выразил признательность Польше за оказание помощи в подготовке украинских подразделений, которые уже отправились на фронт. Ранее в Польше отказались отправлять своих военных на Украину.Готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией читайте в интервью политолога, члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, польша, александр сырский, генштаб, сво
Новости, Украина, Польша, Александр Сырский, Генштаб, СВО

Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества

16:06 04.07.2024 (обновлено: 16:11 04.07.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
В четверг, 4 июля, начальник Генштаба войска польского генерал Веслав Кукула прибыл по приглашению своего украинского коллеги Александра Сырского в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе польского Генштаба
Польского генерала отвели к Стене памяти павших за Украину для возложения цветов, а после стороны приступили к переговорам.
Рад был приветствовать на Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генерала Веслава Кукулу. Провели плодотворные переговоры для усиления сотрудничества по противостоянию российской агрессии. Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши”, - написал Сырский на своей странице в сети.
Главком также выразил признательность Польше за оказание помощи в подготовке украинских подразделений, которые уже отправились на фронт.
Ранее в Польше отказались отправлять своих военных на Украину.
Готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией читайте в интервью политолога, члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 04:10
Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут ПольшаГипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши
 
НовостиУкраинаПольшаАлександр СырскийГенштабСВО
 
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