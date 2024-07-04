Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества

Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут Польша

Гипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши