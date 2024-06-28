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Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны - 28.06.2024 Украина.ру
Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
Польша не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польского радио
2024-06-28T13:27
2024-06-28T13:27
2024-06-28T13:27
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украина
польша
виктор орбан
венгрия
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки
конфликт
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"Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал глава польского ведомства.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине."У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, виктор орбан, венгрия, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки , конфликт
Новости, Украина, Польша, Виктор Орбан, Венгрия, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки , конфликт
Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
Польша не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польского радио