Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны - 28.06.2024 Украина.ру
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Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны - 28.06.2024 Украина.ру
Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
Польша не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польского радио
2024-06-28T13:27
2024-06-28T13:27
новости
украина
польша
виктор орбан
венгрия
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки
конфликт
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"Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал глава польского ведомства.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине."У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, виктор орбан, венгрия, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки , конфликт
Новости, Украина, Польша, Виктор Орбан, Венгрия, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки , конфликт

Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны

13:27 28.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Польша не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польского радио
"Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее", - сказал глава польского ведомства.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине.
"У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.
Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаПольшаВиктор ОрбанВенгрияСергей НарышкинНАТОСлужба внешней разведкиконфликт
 
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