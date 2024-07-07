Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Надеюсь, что российские военные точно возьмут Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что бойцы каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Ранее Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.
По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - отметил он.
"Какое-то продвижение [на фронте] у нас будет. Надеюсь, что мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что наши войска каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов", - подчеркнул Садулаев.
Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, добавил он
"Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
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