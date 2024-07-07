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Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"

Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа" - 07.07.2024 Украина.ру

Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"

Надеюсь, что российские военные точно возьмут Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что бойцы каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-07T07:20

2024-07-07T07:20

2024-07-07T07:20

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война

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Ранее Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.По его мнению, что российское общество ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год. "Повторюсь, я совершенно не настаиваю, что мой прогноз сбудется. Но пока очень многое говорит в его пользу", - отметил он.Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, добавил он"Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

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новости, сша, часов яр, волчанск, дональд трамп, джо байден, вс рф, сво, демократы, война, украина