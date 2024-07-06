https://ukraina.ru/20240706/1056100627.html

Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах

Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах - 06.07.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах

ШОС — это больше, чем экономический блок. Это организация, в том числе, отвечающая за политические вопросы и вопросы безопасности. Ее вряд ли можно рассматривать как альтернативу НАТО, а можно рассматривать как альтернативу коллективному Западу, всем его структурам. - ЕС, НАТО и так далее. В ШОС — это все заложено.

2024-07-06T08:39

2024-07-06T08:39

2024-07-06T08:39

интервью

индия

финляндия

швеция

ростислав ищенко

дональд трамп

владимир путин

шос

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, в Астане прошел саммит государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как вы оцениваете результаты этого мероприятия?- Как можно оценить результат одного из проходных политических мероприятий? ШОС не сегодня возник, он находится в развитии. Динамика у него позитивная. Цели и задачи амбициозные и понятные, - достичь пределов евразийского континента, как минимум. Вполне возможно, что в сферу влияния войдут Балканы и Северная Африка.Но это отдаленная перспектива. То есть до этого необходимо победить в глобальной политической игре. И естественно процесс расширения ШОС, это альтернатива процессу сокращения НАТО. То есть если речь идет об увеличении количества наших союзников, то это всегда хорошо. Если бы речь шла о сокращении союзников Соединенных Штатов, это было бы еще лучше. Но в принципе НАТО пока балансирует на нулевой отметке. Трамп может отказаться от принятия Грузии и Украины в НАТО, можно подумать, что их туда кто-то принимал. Традиционный американский подход: давайте мы откажемся от того, что они собирались сделать, и на этой основе найдем компромисс.Но расширение НАТО остановилось еще до принятия Финляндии и Швеции. Это был уже такой отчаянный ход: а мы еще можем что-то сделать для того, чтобы вам досадить. Я даже не знаю с принятием Финляндии и Швеции лучше ли стали чувствовать себя эти страны в плане безопасности или хуже. Так как это не только у нас удлинилась граница и увеличился фронт, но и у них тоже. Ситуация на Балтике стала более взрывоопасной, что не способствует понятию безопасности.Расширение ШОС — это увеличение наших возможностей, в том числе экономических и политических. Увеличение количества наших союзников. В этом направлении организация работает и между саммитами. Саммиты — это, кстати, очередные промежуточные финиши. Белоруссию же не вчера решили принять в ШОС.Саммиты — это как новогодний праздник. Для того, чтобы сесть за стол, к этому делу надо хорошо подготовиться. Все решения, которые позволяют вам этот праздник реализовать, принимаются до того.- Может ли ШОС стать альтернативой НАТО, ведь это в основном экономический блок?- ШОС — это больше, чем экономический блок. Это организация, в том числе, отвечающая за политические вопросы и вопросы безопасности. Ее вряд ли можно рассматривать как альтернативу НАТО, а можно рассматривать как альтернативу коллективному Западу, всем его структурам. - ЕС, НАТО и так далее. В ШОС — это все заложено.Начиналось это как система балансирования российско-китайских интересов в Средней Азии. По мере ее расширения, ее функции расширяются тоже и изменяются.Мы в свое время над НАТО посмеивались, говорили, что Греция и Турция, которые чуть ли друг с другом не воюют, являются членами НАТО. Но в ШОС тоже много противоречий. Там Индия и Пакистан, которые друг на друга смотрят сквозь ядерный прицел. Там Индия и Китай, у которых куча приграничных противоречий и так далее. Но как раз задача ШОС заключается в том, чтобы помочь этим государствам найти политические решения, обеспечив безопасность таким образом в Азии, работать в том же плане со всем остальным миром.И в зависимости от того, насколько эффективной будет работа ШОС внутренняя, настолько будет велик и международный авторитет, настолько эффективной будет работа на внешнем контуре.- Вы упомянули Пакистан, лидер которого предложил России вернуться к расчетам в торговле по бартеру. А президент России Владимир Путин заявил, что доля расчетов в национальных валютах между членами ШОС превысила 92%. Мы уже окончательно говорим доллару, давай, до свидания?- Это он нам говорит, давай, до свидания. Потому что мы бы с долларом так быстро бы не прощались. Изменение валюты глобальных расчетов. Это всегда очень сложный процесс. И его выгоднее растянуть на долгие и долгие годы, даже на десятилетия. Спокойно и незаметно когда-нибудь его похоронить, как когда-то американцы похоронили фунт стерлинга.Но американцы стали использовать доллар как оружие. И опять-таки о том, что это будет губительно для самого доллара, говорили сами американцы. Но они рассчитывали быстро выиграть в финансово-экономическом конфликте, а издержки будут окуплены результатами победы. Этого не произошло. И весь мир стал постепенно отказываться от доллара. Только эта постепенность ускорилась на порядки.Процесс очень сложный, при переходе на расчеты в национальных валютах количественные показатели не всегда соответствует качественным показателям. Потому что у нас была с Индией проблема рупий, которые мы накопили и не знали, куда девать. Будь у нас доллары, мы могли купить все что угодно. И не обязательно в Индии. Но когда мы рассчитываемся в национальных валютах, то в таком случае необходимо строго балансировать нашу торговую.Что позволял делать доллар? Он позволял мне продавать вам в десятки раз больше, чем покупать у вас. А полученные деньги перебрасывать на другие направления. И покупать где-то больше, чем продавать в эту страну. Или просто накапливать их у себя. Так как это была еще и резервная валюта. С национальными валютами так не получится.Если вы с форинтами придете в Индию, вам скажут, зачем они нам. Никто не собирается возвращаться к доллару. Но все понимают, что расчеты в национальных валютах, это не законченный процесс, не отработанная еще полностью в глобальном плане система. И тем более, что понятно, что долларовая система ей противодействует. Отсюда предложение перейти на бартер в двухсторонних отношениях.Но тогда вы точно должны балансировать свою торговлю. То есть вы что-то продали, вы передали вещь, и вы получили вещь. Значит, корова стоит 50 шапок. Почему она стоит 50 шапок, мы не знаем. Она стоит 50 шапок. Или тонну зерна. Но это еще открывает дорогу коррупции. Потому что кто-то же должен будет оценить эту корову.И это очень сложно. Сколько, допустим, условных телевизоров или автомобилей стоит баррель нефти? Или сколько стоит кубометр газа? Сколько стоит тонна пшеницы? Сколько стоит атомная электростанция? По бартеру. В одной стране вам предлагают бананы, в другой текстиль, в третьей металлорежущие станки. И всему этому вам надо еще найти применение на своем рынке. Вы приходите с валютой и выбираете все, что есть в глобальном магазине, вы приходите с бартером и можете выбрать только то, что есть в этой стране.Да, это может привести к тому, что африканские страны завалят нас почти бесплатными экзотическими фруктами в наших магазинах. Но вопрос, нам они нужны? Никто во всем мире не стремится свезти к себе все фруктовое разнообразие планеты. Предложение ввести бартер – это паллиатив. Оно может быть где-то на каком-то этапе, на каком-то уровне принято, но ненадолго.Оно не может быть принято, как системам международных расчетов в принципе. А повторяю, система расчета в национальных валютах либо приведет к замещению доллара какой-то более сильной валютой, или юанем, или рублем, или корзиной юань, рубль, рупия, еще что-то.Эта система будет сложнее, потому что валют в мире много. Валютная политика разных банков, разных государств будет разной. Какие-то будут ориентироваться на ослабление своей валюты, какие-то будут ориентироваться на укрепление своей валюты. И работать в такой системе будет очень сложно. Но в принципе ее создать можно.Очевидно, будут переходить к вопросу о новом валютном соглашении, о том, какие валюты будут считаться резервными, или это стихийно возникнет, и государства просто начнут накапливать какие-то интересные валюты в своих резервах. На эти валюты будет больше спроса на мировом рынке. Можно будет, как американцы, заключить соглашение, что мы продаем свои нефть и газ только за рубль. Это укрепит национальную валюту, и ее позицию на мировом рынке. Но надо учитывать, что это палка о двух концах. То есть американцы эту схему с долларом с мировой валютой уже пережили. И нельзя сказать, что это дает одни только преимущества. Да, это позволяет в определенной степени перекачивать в свою страну ренту за пользование всем миром своей валюты как резервной.Но с другой стороны, это требует удержания достаточно высокого курса национальной валюты. Система становится более строга в управлении. Это не критично. Во всяком случае, американцы получали больше удовольствия от господства доллара, чем у них возникало проблем. Но это накладывает определенные обязательства, в том числе, кстати, и по поддержке своей валютной системы военной силой. То есть это приводит к дополнительным расходам и диктует определенную политику.Поэтому рассуждать сейчас о том, какая система будет в мире принята в перспективе, это в пользу бедных. Разные государства будут лоббировать свои варианты, которые в зависимости от веса этого государства будут приниматься мировым сообществом.О том, как Китай продвигает свои интересы в Средней Азии - в статье Татьяны Стоянович "Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии"

https://ukraina.ru/20240705/1056080961.html

https://ukraina.ru/20240705/1056087079.html

https://ukraina.ru/20240617/1055699885.html

индия

финляндия

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, индия, финляндия, швеция, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин, шос, нато, ес