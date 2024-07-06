https://ukraina.ru/20240706/1056102983.html

Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии

Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии - 06.07.2024 Украина.ру

Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

2024-07-06T06:47

2024-07-06T06:47

2024-07-06T06:47

эксклюзив

китай

средняя азия

россия

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

владимир путин

шос

интересы

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051750397_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_1a63916ae1f8c3deda716b81358ecdf4.jpg

Таджикистан является одной из остановок в международном турне, которое китайский лидер совершает со 2 по 6 июля. В ходе этой поездки Си Цзиньпин уже принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3 и 4 июля. Кроме участия на этом международном форуме, председатель КНР также запланировал встречи с руководством Казахстана и поездку в Таджикистан.Как обозначил сам Си Цзиньпин в своей авторской статье "Китайско-таджикские отношения: во имя прекрасного будущего", опубликованной 5 июля, одной из целей его визита в Душанбе является совместное с Таджикистаном продвижение инициативы "Пояс и путь". По его словам, "необходимо принять новые меры по дальнейшему наращиванию объема торговли, ускорить строительство ключевых участков автодороги "Китай-Таджикистан", увеличить количество прямых рейсов с учетом потребности сторон во взаимных поездках".Китайский лидер также выразил надежду, что во время визита он вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном наметит планы дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества, которые позволят вывести отношения "на новую высоту".Встретившись в Душанбе с президентом Рахмоном, Си Цзиньпин отметил, что вне зависимости от того, какие изменения будут происходить на международной арене, Китай будет "верным другом и надежным партнером Таджикистана", который окажет "твердую поддержку" развитию этой страны в соответствии с ее национальной спецификой.В Таджикистан китайский лидер прибыл из Астаны, где участие на саммите ШОС он фактически соединил с государственным визитом в Казахстан. Поэтому Си Цзиньпин был единственным лидером стран-участниц саммита, которого в аэропорту встречал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.По словам самого Токаева, для Казахстана Китай является ведущим торгово-инвестиционным партнером. За более чем 30 лет двухсторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз — в 2023 году он достиг 41 млрд долларов, что является историческим рекордом, отметил казахстанский лидер.Также он добавил, что только в прошлом году Китай вложил в Казахстан более двух миллиардов долларов, в стране работает более 4700 предприятий с китайским участием.Визит Си Цзиньпина в Казахстан "Немецкая волна" оценила, как полный триумф китайского лидера. По словам авторов немецкого СМИ, все остальные мировые лидеры, прилетевшие на саммит ШОС, в том числе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, остались в тени председателя Китая. Ряд экспертов, высказавших свое мнение в других СМИ, считает, что после начала специальной военной операции на Украине, Китай пытается усилить свое влияние в Средней Азии. На самом деле интерес Китая к этому региону всегда был чрезвычайно высокий.Китай в Средней АзииРуководство Китая регион Средней Азии рассматривает в качестве своеобразного "стратегического тыла" еще с тех пор, как в 1991 году страны региона стали независимыми. После того, как на месте бывших республик СССР на карте появились небольшие суверенные страны с неопределенным внешнеполитическим курсом и внутренней политикой, в Пекине быстро осознали их значимость в качестве источника ресурсов для китайской экономики. Это были углеводороды Казахстана, Туркмении и Узбекистана, а также уран и продукция цветной металлургии.По мере того, как развивалась экономика Китая, потребности в ресурсах для производства и рынков сбыта собственных товаров расширились. Также появились предпосылки для усиления экономического и политического влияния Китая в среднеазиатском регионе.После того, как в 2011 году Китай столкнулся с замедлением экономического роста, власти страны разработали новую стратегию развития, сделав ставку на инвестиционную активность за рубежом и использование производственных мощностей за пределами страны. Олицетворением этом новой экономической стратегии стала инициатива "Пояс и путь", которую Си Цзиньпин анонсировал именно в Астане осенью 2013 года. Реализация этой инициативы напрямую касается стран Средней Азии и подразумевает осуществление крупных инфраструктурных многомиллиардных проектов.Экономическое присутствие Китая в странах Средней Азии, которое сначала было сконцентрировано на топливно-энергетическом секторе, во втором десятилетии XXI века широко распространилось и на другие отрасли экономики, такие как инфраструктура, строительство, сборочные производства и сельское хозяйство.Для экономического проникновения в другие страны Китай активно использует так называемые связанные кредиты, которые подразумевают финансирование проектов под сравнительно низкие проценты, с тем, что заемщик при осуществлении работ использует китайские материалы, технику или рабочую силу. Страны Средней Азии в этом смысле не исключение.Во взаимодействии со странами региона Китай периодический использует еще один инструмент, который среднеазиатские страны еще больше привязывает к экономическому сотрудничеству с Пекином, хотя на первый взгляд это так не кажется. Время от времени Китай, помимо прямых инвестиций и кредитов, выделяет своим партнерам деньги на безвозмездной основе для реализации социально значимых проектов. Так, например, в январе 2022 года Китай выделил Астане, Бишкеку, Ташкенту и Душанбе 500 млн долларов.Помимо долгов, которые вешаются на экономику заемщика, Банк развития Китая требует вкладывать часть доходов от экспорта сырья в депозиты на его счетах. В случае если кредитополучатель не может выполнить свои обязательства, китайская сторона блокирует активы должника без обращения в суд. Общая задолженность Таджикистана перед китайскими банками составляет более 35% от ВВП, Киргизии — 22%, Узбекистана — около 20%.Кроме экономики, Китай в последнее время интенсивно использует и другие инструменты для того, чтобы держать страны региона в своей орбите. Одним из них является формирование лояльных политических элит среднеазиатских стран через обучение студентов в китайских вузах. Число студентов из стран региона, которые получают образование в китайских высших учебных заведениях растет из года в год. Стратегия Китая в этом направлении фактически совпадает с тем, что предложил странам Средней Азии министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, когда в конце апреля этого года совершил визит в регион.Когда главный партнер является главным конкурентомСуществует мнение, что для Средней Азии Россия, в отличие от Китая, является в долгосрочной перспективе "уходящей державой". Также считается, что интересы Китая в регионе сосредоточены в сфере экономики, в то время как Россия — это безальтернативный гарант безопасности для среднеазиатских государств.Действительно, у Китая в течение очень долгого времени не было военного присутствия в регионе и он отстаивал свои интересы в сфере безопасности через Шанхайскую организацию сотрудничества, опираясь на российское военное присутствие в странах Средней Азии. Первая китайская военная база появилась сравнительно недавно в Мургобском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, недалеко от афганской и китайской границ. Хотя официально это не база, а пограничный пункт для войск Таджикистана, построенный на китайские деньги.При этом Китай продолжает придерживаться трех базовых принципах в двухсторонних отношениях с государствами региона. Первый из них — не вмешиваться во внутренние дела стран или в проблемы в из взаимных отношениях. Второй — делать ставку на экономическое сотрудничество. Третий — работать над улучшением своей репутации.Однако активная внешнеполитическая деятельность Пекина в среднеазиатском направлении вызывает рост антикитайских настроений в государствах региона. В Казахстане в 2016 и 2019 годах прошли акции протеста против китайской экспансии. Жители Киргизии, обеспокоенные монополией Китая в экономике их страны, организовали митинги, которые в итоге сорвали киргизско-китайский проект по разведке и добыче нефти и газа.Опасаясь того, что их страны попадут в чересчур сильную зависимость от Китая, государства региона ищут новых союзников: Туркмения развивает сотрудничество с Ираном, Азербайджаном и Турцией, Узбекистан с Россией и США, Казахстан с Россией и европейскими странами.Еще один фактор, влияющий на отношение населения стран Средней Азии по отношению к Китаю является политика Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), касающаяся положения местных мусульман. В СУАР также проживает много этнических казахов, узбеков, киргизов, которые покинули КНР после начала репрессий против мусульманского населения.С другой стороны Россия остается одним из основных игроков в Средней Азии, а стратегия России в отношении государств региона закреплена в Концепции Внешней политики РФ. Основными целями этой стратегии является недопущение формирования в регионе альтернативных РФ систем безопасности, увеличение доли российского капитала в экономках государств региона, защита прав соотечественников и граждан РФ, укрепление роли русского языка и культуры.Для России, которая не может полностью предотвратить активности Китая и США в регионе Средней Азии, идеальным было бы достижение такого положения вещей, при котором был бы соблюден баланс между партнерством и конкуренцией с другими игроками в регионе.Об угрозе втягивания Китая в масштабную войну - в статье Владимира Скачко США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне

https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html

https://ukraina.ru/20240611/1055595029.html

китай

средняя азия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, китай, средняя азия, россия, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, владимир путин, шос, интересы, сотрудничество, визит