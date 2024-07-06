https://ukraina.ru/20240706/1056052568.html

Основная проблема: эксперт оценил шансы племянника Джона Кеннеди на победу на выборах

Основная проблема: эксперт оценил шансы племянника Джона Кеннеди на победу на выборах - 06.07.2024 Украина.ру

Основная проблема: эксперт оценил шансы племянника Джона Кеннеди на победу на выборах

Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не участвовал в дебатах, но "отбирает" голоса у электората и экс-президента США Дональда Трампа, и действующего лидера страны Джо Байдена. Однако шансы Кеннеди на победу крайне малы

2024-07-06T07:10

2024-07-06T07:10

2024-07-06T07:10

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джон кеннеди

украина.ру

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Причину в интервью изданию Украина.ру озвучил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Кеннеди-младший приходится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. В конце прошлого года он объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.В январе этого года в штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции действующего президента Байдена, так и от позиции других республиканцев. В частности, Кеннеди-младший выступил за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддержал усиление границы на юге страны.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html

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новости, сша, выборы, президентские выборы, роберт кеннеди-младший, джон кеннеди, украина.ру