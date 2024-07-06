Основная проблема: эксперт оценил шансы племянника Джона Кеннеди на победу на выборах
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший
© commons.wikimedia.org
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не участвовал в дебатах, но "отбирает" голоса у электората и экс-президента США Дональда Трампа, и действующего лидера страны Джо Байдена. Однако шансы Кеннеди на победу крайне малы
Причину в интервью изданию Украина.ру озвучил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
"У Кеннеди проблема в том, что он идет как независимый кандидат. То есть без партийной поддержки. Поэтому его шансы невелики. Говорит он правильные вещи и призывает к мирным переговорам с Россией, но, к сожалению, таковы реалии. Более того, в настоящее время только несколько штатов готовы включить его в избирательные бюллетени, так как в большинстве штатов он пока не выполнил все необходимые требования", - сказал собеседник издания.
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
Кеннеди-младший приходится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. В конце прошлого года он объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.
В январе этого года в штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции действующего президента Байдена, так и от позиции других республиканцев. В частности, Кеннеди-младший выступил за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддержал усиление границы на юге страны.
14 января, 10:26Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи УкраинеНезависимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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