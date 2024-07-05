https://ukraina.ru/20240705/1056083351.html

Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье

Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье - 05.07.2024 Украина.ру

Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье

В среду 4 июля в Прикарпатье, Ивано-Франковской области на Западной Украине, известном своими националистическими традициями, местные жители устроили очередной стихийный бунт против мобилизации. В селе Ворохта люди перекрыли дорогу и стали нападать на автомобили ТЦК (военкомов).

2024-07-05T13:55

2024-07-05T13:55

2024-07-05T13:55

эксклюзив

прикарпатье

ивано-франковская область

мобилизация

украина

западная украина

сбу

владимир зеленский

заговор

бунт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056084576_127:30:787:401_1920x0_80_0_0_757df7388a83da8363f77eca110c4adb.jpg

Они заявляют, что из-за военкомов к ним перестали приезжать туристы, туристический поселок теряет доходы и вымирает. В приграничных районах последнее время ввели настолько сильный режим ограничений, что даже люди, не подлежащие мобилизации, не могут свободно передвигаться по своему району.Один из местных жителей сравнивал на видео украинских военкомов с гестаповцами. "Дали сюда сейчас этих гестаповцев. Мы, может, и должны воевать, но не таким методом. Мы вас предупреждаем: даем вам время выехать из Ворохты, и нигде в Ворохте на центральной дороге вы стоять не будете. Мы это вам гарантируем. Мы снесем вас, сколько бы вас ни было", - угрожает мужчина.К вечеру власти пошли на попятный, убрали блокпост из Ворохты, но пообещали все равно проверять документы у приезжих. То есть туристическому бизнесу там все равно не судьба работать.В пресс-службе Объединенного командования ВСУ "Запад" пишут, что они не понимают, против чего протестуют местные жители. Они якобы выступают против своего государства и защищают уклонистов. "Может быть местные жители выступают вообще против Украины?", - задает провокационный вопрос пресс-служба ОК "Запад".Вот только жители, похоже, уже не считают это государство своим.Чтобы запугать население, в этот же день в Ивано-Франковской области арестовали 56-летнего мужчину в другом районе за нападение на военкома. Мужчина напал на сотрудника ТЦК, когда тот зашел в автобус для отлова пушечного мяса."Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.Украинский телеграм-канал "Легитимный" предрекает усиление таких стихийных протестов, к которым в определенный момент могут примкнуть украинские военные. "Протесты на Украине будут вспыхивать постоянно из-за Земобилизации и экономического кризиса в стране. Банковой важно локализовать эти протесты, чтобы остановить принцип домино, когда они начнут массово вспыхивать всюду. Пока СБУ удается применять репрессии против людей, но в один момент точка кипения достигнет той отметки, когда репрессии перестанут работать. В этот момент к протестующим могут присоединиться военные, которые недовольны тем, что политики бросают пехоту в мясорубки", - пишет "Легитимный".На текущей неделе СБУ уже "разоблачила" заговор прикарпатцев по свержению Зеленского. Подобные заговоры офицеры СБУ штампуют каждый месяц, выслуживаясь перед начальством. А потом Зеленский путается в показаниях, называя число предотвращенных покушений лично на него.В начале недели СБУ заявила о задержании в Ивано-Франковской области членов некой общественной организации, которые планировали объявить устранение от власти действующего руководства. Они якобы 30 июня планировали собрать вече и захватить здание Верховной Рады."По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание", - утверждают в СБУ.Нардеп Александр Дубинский иронизирует, утверждая, что Зеленский должен превозносить главу СБУ Василия Малюка*, который так ревностно разоблачает заговоры."На этот раз коварные ивано-франковцы планировали под видом общественной организации собрать в столице "вече", и захватить Стефанчука вместе со всей Верховной Радой. Сложно представить, кому могла понадобиться эта шайка идиотов, и главное, с какой целью, ей Василий Васильевич Малюк* не стал рисковать и предотвратил это предприятие на корню. То есть, всех задержали еще в Ивано-Франковске", - пишет Дубинский.Украинский политолог Михаил Чаплыга советует начинать захват Рады с буфета. "Товарищи госпереворотчики, начинать нужно с буфета! И туалета... захват туалета и буфета в Раде приравнивается к лишению их полномочий!", - шутит политолог, намекая, что многие украинские парламентарии посещают это здание исключительно ради буфета.Дело чем-то напоминает "попытку переворота" с участием бывшего нардепа Надежды Савченко, которое СБУ раскручивала при Порошенко. Савченко якобы планировала с баржи на Днепре обстрелять из минометов Верховную Раду, чтобы обрушить ее купол, а затем "добивать выживших".Тем временем местные власти пугают прикарпатцев грядущей зимой без света и отопления. Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после обстрелов, заявила на днях глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.По объекту, дескать, прилетало более 12 раз и ТЭС очень сильно разрушена. Из-за этого город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Глава местной общины добавил, что у станции разрушена крыша и стены, поэтому если будут морозы, то все замерзнет.СМИ региона при этом вспоминают, что власти еще в начале года бодро рапортовали о выделении миллиардов на защиту объектов энергетики, а затем о готовности защиты на 90%. По факту же, как и на строительстве дорог и фортификационных сооружений, большая часть средств была украдена. В глазах местных жителей это вряд ли придаст популярности Зеленскому и компании, а некоторые могут задуматься уже не только о бутафорском перевороте.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, что происходит в соседнем регионе: Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье

https://ukraina.ru/20240623/1055793032.html

https://ukraina.ru/20240209/1053172280.html

прикарпатье

ивано-франковская область

украина

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, прикарпатье, ивано-франковская область, мобилизация, украина, западная украина, сбу, владимир зеленский, заговор, бунт, дмитрий ковалевич