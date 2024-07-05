https://ukraina.ru/20240705/1056083351.html
Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье
Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье - 05.07.2024 Украина.ру
Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье
В среду 4 июля в Прикарпатье, Ивано-Франковской области на Западной Украине, известном своими националистическими традициями, местные жители устроили очередной стихийный бунт против мобилизации. В селе Ворохта люди перекрыли дорогу и стали нападать на автомобили ТЦК (военкомов).
2024-07-05T13:55
2024-07-05T13:55
2024-07-05T13:55
эксклюзив
прикарпатье
ивано-франковская область
мобилизация
украина
западная украина
сбу
владимир зеленский
заговор
бунт
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Они заявляют, что из-за военкомов к ним перестали приезжать туристы, туристический поселок теряет доходы и вымирает. В приграничных районах последнее время ввели настолько сильный режим ограничений, что даже люди, не подлежащие мобилизации, не могут свободно передвигаться по своему району.Один из местных жителей сравнивал на видео украинских военкомов с гестаповцами. "Дали сюда сейчас этих гестаповцев. Мы, может, и должны воевать, но не таким методом. Мы вас предупреждаем: даем вам время выехать из Ворохты, и нигде в Ворохте на центральной дороге вы стоять не будете. Мы это вам гарантируем. Мы снесем вас, сколько бы вас ни было", - угрожает мужчина.К вечеру власти пошли на попятный, убрали блокпост из Ворохты, но пообещали все равно проверять документы у приезжих. То есть туристическому бизнесу там все равно не судьба работать.В пресс-службе Объединенного командования ВСУ "Запад" пишут, что они не понимают, против чего протестуют местные жители. Они якобы выступают против своего государства и защищают уклонистов. "Может быть местные жители выступают вообще против Украины?", - задает провокационный вопрос пресс-служба ОК "Запад".Вот только жители, похоже, уже не считают это государство своим.Чтобы запугать население, в этот же день в Ивано-Франковской области арестовали 56-летнего мужчину в другом районе за нападение на военкома. Мужчина напал на сотрудника ТЦК, когда тот зашел в автобус для отлова пушечного мяса."Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.Украинский телеграм-канал "Легитимный" предрекает усиление таких стихийных протестов, к которым в определенный момент могут примкнуть украинские военные. "Протесты на Украине будут вспыхивать постоянно из-за Земобилизации и экономического кризиса в стране. Банковой важно локализовать эти протесты, чтобы остановить принцип домино, когда они начнут массово вспыхивать всюду. Пока СБУ удается применять репрессии против людей, но в один момент точка кипения достигнет той отметки, когда репрессии перестанут работать. В этот момент к протестующим могут присоединиться военные, которые недовольны тем, что политики бросают пехоту в мясорубки", - пишет "Легитимный".На текущей неделе СБУ уже "разоблачила" заговор прикарпатцев по свержению Зеленского. Подобные заговоры офицеры СБУ штампуют каждый месяц, выслуживаясь перед начальством. А потом Зеленский путается в показаниях, называя число предотвращенных покушений лично на него.В начале недели СБУ заявила о задержании в Ивано-Франковской области членов некой общественной организации, которые планировали объявить устранение от власти действующего руководства. Они якобы 30 июня планировали собрать вече и захватить здание Верховной Рады."По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание", - утверждают в СБУ.Нардеп Александр Дубинский иронизирует, утверждая, что Зеленский должен превозносить главу СБУ Василия Малюка*, который так ревностно разоблачает заговоры."На этот раз коварные ивано-франковцы планировали под видом общественной организации собрать в столице "вече", и захватить Стефанчука вместе со всей Верховной Радой. Сложно представить, кому могла понадобиться эта шайка идиотов, и главное, с какой целью, ей Василий Васильевич Малюк* не стал рисковать и предотвратил это предприятие на корню. То есть, всех задержали еще в Ивано-Франковске", - пишет Дубинский.Украинский политолог Михаил Чаплыга советует начинать захват Рады с буфета. "Товарищи госпереворотчики, начинать нужно с буфета! И туалета... захват туалета и буфета в Раде приравнивается к лишению их полномочий!", - шутит политолог, намекая, что многие украинские парламентарии посещают это здание исключительно ради буфета.Дело чем-то напоминает "попытку переворота" с участием бывшего нардепа Надежды Савченко, которое СБУ раскручивала при Порошенко. Савченко якобы планировала с баржи на Днепре обстрелять из минометов Верховную Раду, чтобы обрушить ее купол, а затем "добивать выживших".Тем временем местные власти пугают прикарпатцев грядущей зимой без света и отопления. Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после обстрелов, заявила на днях глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.По объекту, дескать, прилетало более 12 раз и ТЭС очень сильно разрушена. Из-за этого город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Глава местной общины добавил, что у станции разрушена крыша и стены, поэтому если будут морозы, то все замерзнет.СМИ региона при этом вспоминают, что власти еще в начале года бодро рапортовали о выделении миллиардов на защиту объектов энергетики, а затем о готовности защиты на 90%. По факту же, как и на строительстве дорог и фортификационных сооружений, большая часть средств была украдена. В глазах местных жителей это вряд ли придаст популярности Зеленскому и компании, а некоторые могут задуматься уже не только о бутафорском перевороте.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, что происходит в соседнем регионе: Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье
https://ukraina.ru/20240623/1055793032.html
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прикарпатье
ивано-франковская область
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, прикарпатье, ивано-франковская область, мобилизация, украина, западная украина, сбу, владимир зеленский, заговор, бунт, дмитрий ковалевич
Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье
В среду 4 июля в Прикарпатье, Ивано-Франковской области на Западной Украине, известном своими националистическими традициями, местные жители устроили очередной стихийный бунт против мобилизации. В селе Ворохта люди перекрыли дорогу и стали нападать на автомобили ТЦК (военкомов).
Они заявляют, что из-за военкомов к ним перестали приезжать туристы, туристический поселок теряет доходы и вымирает. В приграничных районах последнее время ввели настолько сильный режим ограничений, что даже люди, не подлежащие мобилизации, не могут свободно передвигаться по своему району.
Один из местных жителей сравнивал на видео украинских военкомов с гестаповцами. "Дали сюда сейчас этих гестаповцев. Мы, может, и должны воевать, но не таким методом. Мы вас предупреждаем: даем вам время выехать из Ворохты, и нигде в Ворохте на центральной дороге вы стоять не будете. Мы это вам гарантируем. Мы снесем вас, сколько бы вас ни было", - угрожает мужчина.
К вечеру власти пошли на попятный, убрали блокпост из Ворохты, но пообещали все равно проверять документы у приезжих. То есть туристическому бизнесу там все равно не судьба работать.
В пресс-службе Объединенного командования ВСУ "Запад" пишут, что они не понимают, против чего протестуют местные жители. Они якобы выступают против своего государства и защищают уклонистов. "Может быть местные жители выступают вообще против Украины?", - задает провокационный вопрос пресс-служба ОК "Запад".
Вот только жители, похоже, уже не считают это государство своим.
Чтобы запугать население, в этот же день в Ивано-Франковской области арестовали 56-летнего мужчину в другом районе за нападение на военкома. Мужчина напал на сотрудника ТЦК, когда тот зашел в автобус для отлова пушечного мяса.
"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.
Украинский телеграм-канал "Легитимный" предрекает усиление таких стихийных протестов, к которым в определенный момент могут примкнуть украинские военные.
"Протесты на Украине будут вспыхивать постоянно из-за Земобилизации и экономического кризиса в стране. Банковой важно локализовать эти протесты, чтобы остановить принцип домино, когда они начнут массово вспыхивать всюду. Пока СБУ удается применять репрессии против людей, но в один момент точка кипения достигнет той отметки, когда репрессии перестанут работать. В этот момент к протестующим могут присоединиться военные, которые недовольны тем, что политики бросают пехоту в мясорубки", - пишет "Легитимный".
На текущей неделе СБУ уже "разоблачила" заговор прикарпатцев по свержению Зеленского
. Подобные заговоры офицеры СБУ штампуют каждый месяц, выслуживаясь перед начальством. А потом Зеленский путается в показаниях, называя число предотвращенных покушений лично на него.
В начале недели СБУ заявила о задержании в Ивано-Франковской области членов некой общественной организации, которые планировали объявить устранение от власти действующего руководства. Они якобы 30 июня планировали собрать вече и захватить здание Верховной Рады.
"По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание", - утверждают в СБУ.
Нардеп Александр Дубинский
иронизирует, утверждая, что Зеленский должен превозносить главу СБУ Василия Малюка*
, который так ревностно разоблачает заговоры.
"На этот раз коварные ивано-франковцы планировали под видом общественной организации собрать в столице "вече", и захватить Стефанчука
вместе со всей Верховной Радой. Сложно представить, кому могла понадобиться эта шайка идиотов, и главное, с какой целью, ей Василий Васильевич Малюк* не стал рисковать и предотвратил это предприятие на корню. То есть, всех задержали еще в Ивано-Франковске", - пишет Дубинский.
Украинский политолог Михаил Чаплыга советует начинать захват Рады с буфета. "Товарищи госпереворотчики, начинать нужно с буфета! И туалета... захват туалета и буфета в Раде приравнивается к лишению их полномочий!", - шутит политолог, намекая, что многие украинские парламентарии посещают это здание исключительно ради буфета.
Дело чем-то напоминает "попытку переворота" с участием бывшего нардепа Надежды Савченко
, которое СБУ раскручивала при Порошенко
. Савченко якобы планировала с баржи на Днепре обстрелять из минометов Верховную Раду, чтобы обрушить ее купол, а затем "добивать выживших".
Тем временем местные власти пугают прикарпатцев грядущей зимой без света и отопления. Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после обстрелов, заявила на днях глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.
По объекту, дескать, прилетало более 12 раз и ТЭС очень сильно разрушена. Из-за этого город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Глава местной общины добавил, что у станции разрушена крыша и стены, поэтому если будут морозы, то все замерзнет.
СМИ региона при этом вспоминают, что власти еще в начале года бодро рапортовали о выделении миллиардов на защиту объектов энергетики, а затем о готовности защиты на 90%. По факту же, как и на строительстве дорог и фортификационных сооружений, большая часть средств была украдена. В глазах местных жителей это вряд ли придаст популярности Зеленскому
и компании, а некоторые могут задуматься уже не только о бутафорском перевороте.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов