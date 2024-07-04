Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье - 04.07.2024 Украина.ру
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Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье
Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье - 04.07.2024 Украина.ру
Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье
В Закарпатье в эти дни обсуждают неожиданный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев с его мирными предложениями, которые украинские власти уже отвергли.
2024-07-04T09:52
2024-07-04T09:52
эксклюзив
закарпатье
венгрия
виктор орбан
украина
рева
визит
ес
венгры закарпатья
офис президента
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Незадолго до визита украинские СМИ опубликовали перечень из 11 требований Венгрии, выдвинутые в обмен на согласие переговоров по вступлению в ЕС. Все они касаются преимущественно Закарпатья.На Украине требования уже назвали ультиматумом, то есть выполнять их не будут, но попытаются затягивать переговоры без официального отказа. Половина требований касается венгроязычного образования, в частности, использования венгерского языка во всем образовательном процессе. Также есть пункты о статусе территорий, где исторически проживают украинские венгры, например, автоматически признать традиционно венгерскими все населенные пункты Закарпатья.Еще часть венгерских требований касается политического представительства национальных меньшинств в парламенте. Националисты заявляют, что, по сути, Венгрия желает вернуть украинское законодательство во времена Виктора Януковича, отменив все "достижения" Майдана.Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева 3 июля заявил, что Орбан увидел якобы шанс пересмотреть границы в Европе и откусить Закарпатье по итогам российской СВО. "Когда он сегодня приехал в Киев, вы же не забудьте, что у него в кейсе 11 требований к Украине. Там одно из требований – признать Закарпатье исторической территорией проживания венгров. Если мы на это пойдем, то я не уверен, что после этого у нас не будет других проблем", - заявил Рева.Удовлетворение требований венгров ставит также вопрос о причинах войны с Донбассом и правах русскоязычных граждан Украины. "Орбан потребовал уважать права венгров в Закарпатье, вернуть венгерский язык во все сферы жизни региона, усилить влияние венгров в законодательной власти Украины. Все это поднимает смертельный для Киева вопрос: чем говорящие на венгерском языке украинцы отличаются от говорящих на русском языке украинцев? Тем более, те не требовали признать Юго-Восток традиционно русской территорией, а просто просили не трогать официальный статус русского языка", - комментирует список требований украинский telegram-канал "Шептун".То есть, если бы просьбы русскоязычных граждан выполнили в 2014 году, то предотвратили бы войну, нищету, территориальные потери, миллионы смертей, разрушения инфраструктуры и промышленного потенциала Украины.С другой стороны, отказ удовлетворениz требований закарпатских венгров ставит крест на вступлении в ЕС, для чего необходимо одобрение всех членов, включая Венгрию.Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин паникует из-за перспективы массового бегства из Закарпатья от мобилизации в Венгрию. "К чему это все идет? Там сейчас начнут организовываться города-громады, куда будут заезжать семьями украинцы, они создадут там соответствующее поле из местных дружин. И они скажут: "Все, это наша территория, мы своих мужчин не отдаем". И откроют границу с Венгрией, а Орбан сказал: "Заходите, нет вопросов. И народ пойдет в Венгрию", - говорит Соскин.Между тем, в Закарпатье последнее время усиливается борьба кланов за контроль над контрабандой, доходами от беглецов от мобилизации, которые уже подчас превышают доходы от контрабанды леса. Одним из проявлений этой борьбы стал арест мэра Мукачево Андрея Балоги и нескольких депутатов районного совета.Их подозревают в схеме продажи земли под стадионом "Авангард" по заниженной цене, что нанесло ущерб почти 75 млн грн. Однако Андрей Балога уже вышел на свободу, уплатив залог в размере 30 миллионов гривен.Его отец Виктор Балога, бывший глава Администрации президента при Ющенко, считается неформальным хозяином Закарпатья, контролирующим контрабандные потоки. Однако в Офисе президента растут аппетиты. Закарпатские журналисты утверждают, что борьба усилилась после смерти 17 марта генерала Геннадия Москаля, который был посредником между Офисом президента и кланом Балог. Политолог Антон Гура пишет, что в Закарпатье началось перераспределение власти.Инициированное Киевом усиление охраны границы в Закарпатье под видом борьбы с уклонистами осложнили и контрабандные операции для клана Балог. Офис президента хочет, чтобы в условиях срезания западного финансирования Балоги стали платить больше дани. Однако местечковые кланы и региональные элиты также понимают, что аппетиты у Офиса Зеленского будут только расти и в конце концов они потребуют отдавать всё.О том, что было главное в визите Орбана на Украину - в материале Елены Мурзиной "Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского"
https://ukraina.ru/20240703/1056021296.html
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эксклюзив, закарпатье, венгрия, виктор орбан, украина, рева, визит, ес, венгры закарпатья, офис президента, виктор балога, администрация президента
Эксклюзив, Закарпатье, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Рева, визит, ЕС, венгры Закарпатья, Офис президента, Виктор Балога, Администрация президента

Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье

09:52 04.07.2024
 
© пресс-служба президента УкраиныЗакарпатье Ужгород
Закарпатье Ужгород
© пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Закарпатье в эти дни обсуждают неожиданный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев с его мирными предложениями, которые украинские власти уже отвергли.
Незадолго до визита украинские СМИ опубликовали перечень из 11 требований Венгрии, выдвинутые в обмен на согласие переговоров по вступлению в ЕС. Все они касаются преимущественно Закарпатья.
На Украине требования уже назвали ультиматумом, то есть выполнять их не будут, но попытаются затягивать переговоры без официального отказа. Половина требований касается венгроязычного образования, в частности, использования венгерского языка во всем образовательном процессе. Также есть пункты о статусе территорий, где исторически проживают украинские венгры, например, автоматически признать традиционно венгерскими все населенные пункты Закарпатья.
Еще часть венгерских требований касается политического представительства национальных меньшинств в парламенте. Националисты заявляют, что, по сути, Венгрия желает вернуть украинское законодательство во времена Виктора Януковича, отменив все "достижения" Майдана.
Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева 3 июля заявил, что Орбан увидел якобы шанс пересмотреть границы в Европе и откусить Закарпатье по итогам российской СВО. "Когда он сегодня приехал в Киев, вы же не забудьте, что у него в кейсе 11 требований к Украине. Там одно из требований – признать Закарпатье исторической территорией проживания венгров. Если мы на это пойдем, то я не уверен, что после этого у нас не будет других проблем", - заявил Рева.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 05:59
Виктор Орбан умыл руки в КиевеДевизом визита премьера Венгрии Виктора Орбана на Украину 2 июля могли бы стать слова "Я умываю руки". Он предложил остановить кровопролитие, но получил отказ и от Киева, и от его американских хозяев
Удовлетворение требований венгров ставит также вопрос о причинах войны с Донбассом и правах русскоязычных граждан Украины. "Орбан потребовал уважать права венгров в Закарпатье, вернуть венгерский язык во все сферы жизни региона, усилить влияние венгров в законодательной власти Украины. Все это поднимает смертельный для Киева вопрос: чем говорящие на венгерском языке украинцы отличаются от говорящих на русском языке украинцев? Тем более, те не требовали признать Юго-Восток традиционно русской территорией, а просто просили не трогать официальный статус русского языка", - комментирует список требований украинский telegram-канал "Шептун".
То есть, если бы просьбы русскоязычных граждан выполнили в 2014 году, то предотвратили бы войну, нищету, территориальные потери, миллионы смертей, разрушения инфраструктуры и промышленного потенциала Украины.
С другой стороны, отказ удовлетворениz требований закарпатских венгров ставит крест на вступлении в ЕС, для чего необходимо одобрение всех членов, включая Венгрию.
"По большому счёту, если бы у украинской стороны не было "пунктика" на ассимиляцию всех проживающих на её территории национальных меньшинств, вопрос в двусторонних отношениях уже давно решился бы полюбовно и привел бы к взаимной выгоде", - комментирует telegram-канал "Рубикон" 11 пунктов Орбана.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин паникует из-за перспективы массового бегства из Закарпатья от мобилизации в Венгрию. "К чему это все идет? Там сейчас начнут организовываться города-громады, куда будут заезжать семьями украинцы, они создадут там соответствующее поле из местных дружин. И они скажут: "Все, это наша территория, мы своих мужчин не отдаем". И откроют границу с Венгрией, а Орбан сказал: "Заходите, нет вопросов. И народ пойдет в Венгрию", - говорит Соскин.
Между тем, в Закарпатье последнее время усиливается борьба кланов за контроль над контрабандой, доходами от беглецов от мобилизации, которые уже подчас превышают доходы от контрабанды леса. Одним из проявлений этой борьбы стал арест мэра Мукачево Андрея Балоги и нескольких депутатов районного совета.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 09:25
Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской областиОбъявление подозрения мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо – существенная победа Киева, ведь других серьезных игроков на Закарпатье давно не осталось.
Их подозревают в схеме продажи земли под стадионом "Авангард" по заниженной цене, что нанесло ущерб почти 75 млн грн. Однако Андрей Балога уже вышел на свободу, уплатив залог в размере 30 миллионов гривен.
Его отец Виктор Балога, бывший глава Администрации президента при Ющенко, считается неформальным хозяином Закарпатья, контролирующим контрабандные потоки. Однако в Офисе президента растут аппетиты. Закарпатские журналисты утверждают, что борьба усилилась после смерти 17 марта генерала Геннадия Москаля, который был посредником между Офисом президента и кланом Балог. Политолог Антон Гура пишет, что в Закарпатье началось перераспределение власти.
Инициированное Киевом усиление охраны границы в Закарпатье под видом борьбы с уклонистами осложнили и контрабандные операции для клана Балог. Офис президента хочет, чтобы в условиях срезания западного финансирования Балоги стали платить больше дани. Однако местечковые кланы и региональные элиты также понимают, что аппетиты у Офиса Зеленского будут только расти и в конце концов они потребуют отдавать всё.
О том, что было главное в визите Орбана на Украину - в материале Елены Мурзиной "Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского"
 
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