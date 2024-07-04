https://ukraina.ru/20240704/1056032322.html

Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье

Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье - 04.07.2024 Украина.ру

Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье

В Закарпатье в эти дни обсуждают неожиданный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев с его мирными предложениями, которые украинские власти уже отвергли.

2024-07-04T09:52

2024-07-04T09:52

2024-07-04T09:52

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Незадолго до визита украинские СМИ опубликовали перечень из 11 требований Венгрии, выдвинутые в обмен на согласие переговоров по вступлению в ЕС. Все они касаются преимущественно Закарпатья.На Украине требования уже назвали ультиматумом, то есть выполнять их не будут, но попытаются затягивать переговоры без официального отказа. Половина требований касается венгроязычного образования, в частности, использования венгерского языка во всем образовательном процессе. Также есть пункты о статусе территорий, где исторически проживают украинские венгры, например, автоматически признать традиционно венгерскими все населенные пункты Закарпатья.Еще часть венгерских требований касается политического представительства национальных меньшинств в парламенте. Националисты заявляют, что, по сути, Венгрия желает вернуть украинское законодательство во времена Виктора Януковича, отменив все "достижения" Майдана.Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева 3 июля заявил, что Орбан увидел якобы шанс пересмотреть границы в Европе и откусить Закарпатье по итогам российской СВО. "Когда он сегодня приехал в Киев, вы же не забудьте, что у него в кейсе 11 требований к Украине. Там одно из требований – признать Закарпатье исторической территорией проживания венгров. Если мы на это пойдем, то я не уверен, что после этого у нас не будет других проблем", - заявил Рева.Удовлетворение требований венгров ставит также вопрос о причинах войны с Донбассом и правах русскоязычных граждан Украины. "Орбан потребовал уважать права венгров в Закарпатье, вернуть венгерский язык во все сферы жизни региона, усилить влияние венгров в законодательной власти Украины. Все это поднимает смертельный для Киева вопрос: чем говорящие на венгерском языке украинцы отличаются от говорящих на русском языке украинцев? Тем более, те не требовали признать Юго-Восток традиционно русской территорией, а просто просили не трогать официальный статус русского языка", - комментирует список требований украинский telegram-канал "Шептун".То есть, если бы просьбы русскоязычных граждан выполнили в 2014 году, то предотвратили бы войну, нищету, территориальные потери, миллионы смертей, разрушения инфраструктуры и промышленного потенциала Украины.С другой стороны, отказ удовлетворениz требований закарпатских венгров ставит крест на вступлении в ЕС, для чего необходимо одобрение всех членов, включая Венгрию.Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин паникует из-за перспективы массового бегства из Закарпатья от мобилизации в Венгрию. "К чему это все идет? Там сейчас начнут организовываться города-громады, куда будут заезжать семьями украинцы, они создадут там соответствующее поле из местных дружин. И они скажут: "Все, это наша территория, мы своих мужчин не отдаем". И откроют границу с Венгрией, а Орбан сказал: "Заходите, нет вопросов. И народ пойдет в Венгрию", - говорит Соскин.Между тем, в Закарпатье последнее время усиливается борьба кланов за контроль над контрабандой, доходами от беглецов от мобилизации, которые уже подчас превышают доходы от контрабанды леса. Одним из проявлений этой борьбы стал арест мэра Мукачево Андрея Балоги и нескольких депутатов районного совета.Их подозревают в схеме продажи земли под стадионом "Авангард" по заниженной цене, что нанесло ущерб почти 75 млн грн. Однако Андрей Балога уже вышел на свободу, уплатив залог в размере 30 миллионов гривен.Его отец Виктор Балога, бывший глава Администрации президента при Ющенко, считается неформальным хозяином Закарпатья, контролирующим контрабандные потоки. Однако в Офисе президента растут аппетиты. Закарпатские журналисты утверждают, что борьба усилилась после смерти 17 марта генерала Геннадия Москаля, который был посредником между Офисом президента и кланом Балог. Политолог Антон Гура пишет, что в Закарпатье началось перераспределение власти.Инициированное Киевом усиление охраны границы в Закарпатье под видом борьбы с уклонистами осложнили и контрабандные операции для клана Балог. Офис президента хочет, чтобы в условиях срезания западного финансирования Балоги стали платить больше дани. Однако местечковые кланы и региональные элиты также понимают, что аппетиты у Офиса Зеленского будут только расти и в конце концов они потребуют отдавать всё.О том, что было главное в визите Орбана на Украину - в материале Елены Мурзиной "Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского"

https://ukraina.ru/20240703/1056021296.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955278.html

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