https://ukraina.ru/20240515/1055079141.html

Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции

Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции - 15.05.2024 Украина.ру

Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции

Власти Турции экстренно заявили, что расследуют возможную попытку государственного переворота, к которому, согласно данным СМИ, могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов

2024-05-15T14:52

2024-05-15T14:52

2024-05-15T14:52

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сша

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Известно, что минувшей ночью президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган срочно встретился по этому вопросу с главой турецкой службы безопасности Ибрагимом Калыном и руководителем министерства юстиции Йылмазом Тунчем, а прокуратура Анкары проводит в рядах полиции соответствующую проверку.О перевороте публично предупредил известный турецкий политик Девлет Бахчели – председатель Партии националистического движения, который поддерживает Эрдогана – несмотря на то, что в свое время они были политическими оппонентами.В частности, Бахчели поддержал турецкого президента на последних выборах, и внес этим достаточно заметный вклад в его переизбрание, когда баланс электоральных сил оставался неопределенным почти до конца.В своем заявлении Бахчели отметил, что в домах полицейских офицеров, которых подозревают в причастности к перевороту, проходят обыски. И подчеркнул, что ситуация является заговором, который "нельзя ликвидировать отстранением нескольких начальников полиции".Другие подробности инцидента пока не известны, а обстановка в Турции выглядит спокойной. Судя по всем признакам, турецкие власти полностью контролируют ситуацию в стране, включая силовой блок.Однако угроза переворота исторически является для турецкой политической культуры чрезвычайно серьезным раздражающим фактором – своего рода красным флажком, что вполне объясняет экстренную реакцию руководителя государства.В 2016 году ряд турецких военных попытался сместить Эрдогана. В результате уличных боев в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции, в ходе которых применялась даже боевая авиация и тяжелая техника, погибло 240 человек. Жизнь президента была в опасности, однако он удержал власть, опираясь на поддержку большей части турецкого общества.Среди тех, кто остался с Эрдоганом, был и Девлет Бахчели. Еще в молодости он пострадал в результате военного мятежа 1980 года, за организацией которого, как это сейчас широко известно, стояло американское правительство.Причем американская поддержка мятежа была подтверждена резидентом ЦРУ в Анкаре Полом Хензом – после насильственной смены власти он сообщил в Вашингтон: "Наши мальчики сделали это".То, что сделали подначенные американцами "мальчики", стало для турецкой демократии настоящей катастрофой.Власть взяла в свои руки армия, запретив на три года политические партии и профсоюзы. Военные арестовали 650 тысяч человек, многие были убиты на месте или казнены в тюрьме по приговору военных судов. Десятки тысяч людей бежали из страны, более миллиона турок попали в черные списки, оставшись без средств к существованию.В Турции царила атмосфера полного произвола, граничащего с абсурдом. В этом смысле показательна история Эрдогана, который тогда еще не занимался большой политикой и работал в стамбульском городском транспортном совете. Его начальник в чине полковника зачем-то приказал подчиненному сбрить усы – и уволил Реджепа Тайипа, когда тот отказался сходить к цирюльнику.Однако эта история выглядит для тех времен невинной шуткой, поскольку с другими людьми зачастую происходили куда менее безобидные вещи. Военные жестоко пытали даже известных политиков – например, депутата парламента, кемалиста Джелаля Пайдаша.При этом захваченная путчистами Турция оставалась для США образцовой демократией и надежным партнером по блоку НАТО. А массовые нарушения прав человека американцы просто не замечали.Переворот 1980 года стал для самого Бахчели очевидной травмой. Тогда он на несколько лет ушел из политики, занимаясь спасением арестованных. Впоследствии Бахчели называл эти события жестоким унижением, "потерей будущих десятилетий" и "попаданием в ловушку империализма".Между тем, это был не последний переворот в турецкой политике. В 1997 году турецкие военные взяли власть снова – устраняя своих политических конкурентов под предлогом борьбы с исламизмом.И хотя это делалось в менее жестких формах, чем в прошлый раз, Эрдоган, который был тогда мэром Стамбула, попал под репрессии, потерял свою должность и даже на время оказался в тюрьме, после чего ему временно запретили заниматься политической деятельностью.Таким образом, тема переворота является для турок очень серьезной. По мнению турецкой власти, организаторами провалившегося путча 2016 года были офицеры из числа организации сторонников проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого до сих пор отказываются выдавать Анкаре. И это, конечно же, является одной из самых болезненных тем в американо-турецких отношениях.Между Эрдоганом и Байденом существует множество различных противоречий – например, в Сирии, где турецкая армия противостоит вооруженным формированиям, подконтрольным США.Но сегодня на первом плане находится тема ситуации в секторе Газа. Президент Турции и его ближайшие соратники резко критикуют нынешнюю войну, которую, фактически, ведется при поддержке США.Эрдоган недавно сравнил израильского премьера с Гитлером, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль – "оккупационная держава", и в то же время провозгласил ХАМАС движением сопротивления. Что, разумеется, полностью расходится с позицией Вашингтона.Такая риторика, скорее всего, звучит не случайно. Лозунги в поддержку палестинцев помогают турецкой власти сохранять общественную поддержку – несмотря на то, что проблема инфляции в турецкой экономике так и не решена, а также на то, что страна испытывает проблемы с ростом госдолга, низкой деловой активностью и дефицитом бюджета.Как продемонстрировали президентские выборы прошлого года, такая стратегия работает – турки выбрали Эрдогана даже на фоне падения лиры. Хотя США довольно откровенно сделали ставку на его конкурента.При этом нельзя полностью исключать сценарий, при котором некие радикальные противники власти могли бы использовать внутренние проблемы страны как предлог для организации путча – особенно, в случае, если им окажут внешнюю поддержку.Однако, как все обстояло на самом деле, расскажут результаты расследования, которое проводят в настоящее время силовики.

https://ukraina.ru/20240501/1054824929.html

https://ukraina.ru/20240304/1053698565.html

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Александр Сокуренко

турция, сша, анкара, эрдоган, джо байден, цру, нато, хамас, адольф гитлер