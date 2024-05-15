Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055079141.html
Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции - 15.05.2024 Украина.ру
Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
Власти Турции экстренно заявили, что расследуют возможную попытку государственного переворота, к которому, согласно данным СМИ, могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов
2024-05-15T14:52
2024-05-15T14:52
турция
сша
анкара
эрдоган
джо байден
цру
нато
хамас
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_80f5458ec1768409de666b852c022203.jpg.webp
Известно, что минувшей ночью президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган срочно встретился по этому вопросу с главой турецкой службы безопасности Ибрагимом Калыном и руководителем министерства юстиции Йылмазом Тунчем, а прокуратура Анкары проводит в рядах полиции соответствующую проверку.О перевороте публично предупредил известный турецкий политик Девлет Бахчели – председатель Партии националистического движения, который поддерживает Эрдогана – несмотря на то, что в свое время они были политическими оппонентами.В частности, Бахчели поддержал турецкого президента на последних выборах, и внес этим достаточно заметный вклад в его переизбрание, когда баланс электоральных сил оставался неопределенным почти до конца.В своем заявлении Бахчели отметил, что в домах полицейских офицеров, которых подозревают в причастности к перевороту, проходят обыски. И подчеркнул, что ситуация является заговором, который "нельзя ликвидировать отстранением нескольких начальников полиции".Другие подробности инцидента пока не известны, а обстановка в Турции выглядит спокойной. Судя по всем признакам, турецкие власти полностью контролируют ситуацию в стране, включая силовой блок.Однако угроза переворота исторически является для турецкой политической культуры чрезвычайно серьезным раздражающим фактором – своего рода красным флажком, что вполне объясняет экстренную реакцию руководителя государства.В 2016 году ряд турецких военных попытался сместить Эрдогана. В результате уличных боев в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции, в ходе которых применялась даже боевая авиация и тяжелая техника, погибло 240 человек. Жизнь президента была в опасности, однако он удержал власть, опираясь на поддержку большей части турецкого общества.Среди тех, кто остался с Эрдоганом, был и Девлет Бахчели. Еще в молодости он пострадал в результате военного мятежа 1980 года, за организацией которого, как это сейчас широко известно, стояло американское правительство.Причем американская поддержка мятежа была подтверждена резидентом ЦРУ в Анкаре Полом Хензом – после насильственной смены власти он сообщил в Вашингтон: "Наши мальчики сделали это".То, что сделали подначенные американцами "мальчики", стало для турецкой демократии настоящей катастрофой.Власть взяла в свои руки армия, запретив на три года политические партии и профсоюзы. Военные арестовали 650 тысяч человек, многие были убиты на месте или казнены в тюрьме по приговору военных судов. Десятки тысяч людей бежали из страны, более миллиона турок попали в черные списки, оставшись без средств к существованию.В Турции царила атмосфера полного произвола, граничащего с абсурдом. В этом смысле показательна история Эрдогана, который тогда еще не занимался большой политикой и работал в стамбульском городском транспортном совете. Его начальник в чине полковника зачем-то приказал подчиненному сбрить усы – и уволил Реджепа Тайипа, когда тот отказался сходить к цирюльнику.Однако эта история выглядит для тех времен невинной шуткой, поскольку с другими людьми зачастую происходили куда менее безобидные вещи. Военные жестоко пытали даже известных политиков – например, депутата парламента, кемалиста Джелаля Пайдаша.При этом захваченная путчистами Турция оставалась для США образцовой демократией и надежным партнером по блоку НАТО. А массовые нарушения прав человека американцы просто не замечали.Переворот 1980 года стал для самого Бахчели очевидной травмой. Тогда он на несколько лет ушел из политики, занимаясь спасением арестованных. Впоследствии Бахчели называл эти события жестоким унижением, "потерей будущих десятилетий" и "попаданием в ловушку империализма".Между тем, это был не последний переворот в турецкой политике. В 1997 году турецкие военные взяли власть снова – устраняя своих политических конкурентов под предлогом борьбы с исламизмом.И хотя это делалось в менее жестких формах, чем в прошлый раз, Эрдоган, который был тогда мэром Стамбула, попал под репрессии, потерял свою должность и даже на время оказался в тюрьме, после чего ему временно запретили заниматься политической деятельностью.Таким образом, тема переворота является для турок очень серьезной. По мнению турецкой власти, организаторами провалившегося путча 2016 года были офицеры из числа организации сторонников проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого до сих пор отказываются выдавать Анкаре. И это, конечно же, является одной из самых болезненных тем в американо-турецких отношениях.Между Эрдоганом и Байденом существует множество различных противоречий – например, в Сирии, где турецкая армия противостоит вооруженным формированиям, подконтрольным США.Но сегодня на первом плане находится тема ситуации в секторе Газа. Президент Турции и его ближайшие соратники резко критикуют нынешнюю войну, которую, фактически, ведется при поддержке США.Эрдоган недавно сравнил израильского премьера с Гитлером, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль – "оккупационная держава", и в то же время провозгласил ХАМАС движением сопротивления. Что, разумеется, полностью расходится с позицией Вашингтона.Такая риторика, скорее всего, звучит не случайно. Лозунги в поддержку палестинцев помогают турецкой власти сохранять общественную поддержку – несмотря на то, что проблема инфляции в турецкой экономике так и не решена, а также на то, что страна испытывает проблемы с ростом госдолга, низкой деловой активностью и дефицитом бюджета.Как продемонстрировали президентские выборы прошлого года, такая стратегия работает – турки выбрали Эрдогана даже на фоне падения лиры. Хотя США довольно откровенно сделали ставку на его конкурента.При этом нельзя полностью исключать сценарий, при котором некие радикальные противники власти могли бы использовать внутренние проблемы страны как предлог для организации путча – особенно, в случае, если им окажут внешнюю поддержку.Однако, как все обстояло на самом деле, расскажут результаты расследования, которое проводят в настоящее время силовики.
https://ukraina.ru/20240501/1054824929.html
https://ukraina.ru/20240304/1053698565.html
турция
сша
анкара
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ca040c8cf1e9be6aa4a49f7b67f0a669.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
турция, сша, анкара, эрдоган, джо байден, цру, нато, хамас, адольф гитлер
Турция, США, Анкара, Эрдоган, Джо Байден, ЦРУ, НАТО, ХАМАС, Адольф Гитлер

Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции

14:52 15.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Власти Турции экстренно заявили, что расследуют возможную попытку государственного переворота, к которому, согласно данным СМИ, могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов
Известно, что минувшей ночью президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган срочно встретился по этому вопросу с главой турецкой службы безопасности Ибрагимом Калыном и руководителем министерства юстиции Йылмазом Тунчем, а прокуратура Анкары проводит в рядах полиции соответствующую проверку.
О перевороте публично предупредил известный турецкий политик Девлет Бахчели – председатель Партии националистического движения, который поддерживает Эрдогана – несмотря на то, что в свое время они были политическими оппонентами.
В частности, Бахчели поддержал турецкого президента на последних выборах, и внес этим достаточно заметный вклад в его переизбрание, когда баланс электоральных сил оставался неопределенным почти до конца.
В своем заявлении Бахчели отметил, что в домах полицейских офицеров, которых подозревают в причастности к перевороту, проходят обыски. И подчеркнул, что ситуация является заговором, который "нельзя ликвидировать отстранением нескольких начальников полиции".
Другие подробности инцидента пока не известны, а обстановка в Турции выглядит спокойной. Судя по всем признакам, турецкие власти полностью контролируют ситуацию в стране, включая силовой блок.
1 мая, 10:43
Почему этот транш от США может быть последним для Украины, а план Эрдогана лишь пустышка - ВидеманнЖивущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, кому можно верить в современном мире, а также о том, как украинский конфликт кормит Соединённые Штаты Америки и что может помочь его урегулированию
Однако угроза переворота исторически является для турецкой политической культуры чрезвычайно серьезным раздражающим фактором – своего рода красным флажком, что вполне объясняет экстренную реакцию руководителя государства.
В 2016 году ряд турецких военных попытался сместить Эрдогана. В результате уличных боев в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции, в ходе которых применялась даже боевая авиация и тяжелая техника, погибло 240 человек. Жизнь президента была в опасности, однако он удержал власть, опираясь на поддержку большей части турецкого общества.
Среди тех, кто остался с Эрдоганом, был и Девлет Бахчели. Еще в молодости он пострадал в результате военного мятежа 1980 года, за организацией которого, как это сейчас широко известно, стояло американское правительство.
Причем американская поддержка мятежа была подтверждена резидентом ЦРУ в Анкаре Полом Хензом – после насильственной смены власти он сообщил в Вашингтон: "Наши мальчики сделали это".
То, что сделали подначенные американцами "мальчики", стало для турецкой демократии настоящей катастрофой.
Власть взяла в свои руки армия, запретив на три года политические партии и профсоюзы. Военные арестовали 650 тысяч человек, многие были убиты на месте или казнены в тюрьме по приговору военных судов. Десятки тысяч людей бежали из страны, более миллиона турок попали в черные списки, оставшись без средств к существованию.
В Турции царила атмосфера полного произвола, граничащего с абсурдом. В этом смысле показательна история Эрдогана, который тогда еще не занимался большой политикой и работал в стамбульском городском транспортном совете. Его начальник в чине полковника зачем-то приказал подчиненному сбрить усы – и уволил Реджепа Тайипа, когда тот отказался сходить к цирюльнику.
Однако эта история выглядит для тех времен невинной шуткой, поскольку с другими людьми зачастую происходили куда менее безобидные вещи. Военные жестоко пытали даже известных политиков – например, депутата парламента, кемалиста Джелаля Пайдаша.
При этом захваченная путчистами Турция оставалась для США образцовой демократией и надежным партнером по блоку НАТО. А массовые нарушения прав человека американцы просто не замечали.
Переворот 1980 года стал для самого Бахчели очевидной травмой. Тогда он на несколько лет ушел из политики, занимаясь спасением арестованных. Впоследствии Бахчели называл эти события жестоким унижением, "потерей будущих десятилетий" и "попаданием в ловушку империализма".
Между тем, это был не последний переворот в турецкой политике. В 1997 году турецкие военные взяли власть снова – устраняя своих политических конкурентов под предлогом борьбы с исламизмом.
И хотя это делалось в менее жестких формах, чем в прошлый раз, Эрдоган, который был тогда мэром Стамбула, попал под репрессии, потерял свою должность и даже на время оказался в тюрьме, после чего ему временно запретили заниматься политической деятельностью.
Таким образом, тема переворота является для турок очень серьезной. По мнению турецкой власти, организаторами провалившегося путча 2016 года были офицеры из числа организации сторонников проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого до сих пор отказываются выдавать Анкаре. И это, конечно же, является одной из самых болезненных тем в американо-турецких отношениях.
Между Эрдоганом и Байденом существует множество различных противоречий – например, в Сирии, где турецкая армия противостоит вооруженным формированиям, подконтрольным США.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 17:43
Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Но сегодня на первом плане находится тема ситуации в секторе Газа. Президент Турции и его ближайшие соратники резко критикуют нынешнюю войну, которую, фактически, ведется при поддержке США.
Эрдоган недавно сравнил израильского премьера с Гитлером, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль – "оккупационная держава", и в то же время провозгласил ХАМАС движением сопротивления. Что, разумеется, полностью расходится с позицией Вашингтона.
Такая риторика, скорее всего, звучит не случайно. Лозунги в поддержку палестинцев помогают турецкой власти сохранять общественную поддержку – несмотря на то, что проблема инфляции в турецкой экономике так и не решена, а также на то, что страна испытывает проблемы с ростом госдолга, низкой деловой активностью и дефицитом бюджета.
Как продемонстрировали президентские выборы прошлого года, такая стратегия работает – турки выбрали Эрдогана даже на фоне падения лиры. Хотя США довольно откровенно сделали ставку на его конкурента.
При этом нельзя полностью исключать сценарий, при котором некие радикальные противники власти могли бы использовать внутренние проблемы страны как предлог для организации путча – особенно, в случае, если им окажут внешнюю поддержку.
Однако, как все обстояло на самом деле, расскажут результаты расследования, которое проводят в настоящее время силовики.
 
ТурцияСШААнкараЭрдоганДжо БайденЦРУНАТОХАМАСАдольф Гитлер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
16:06Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*
16:03Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
15:59О прибалтийской "демократии", растоптанной Сталиным: переворот Улманиса
15:45Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
15:44Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:25Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:22Польского судью Шмидта заочно арестовали
14:56Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
14:52Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
14:50Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Лента новостейМолния