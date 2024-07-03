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"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по Украине
"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по Украине - 03.07.2024 Украина.ру
"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по Украине
Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен выступить со своим планом по скорейшему прекращению военного конфликта с Россией. Слова Зеленского приводит агентство Bloomberg
2024-07-03T16:37
2024-07-03T16:37
2024-07-03T16:37
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"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня", — заявил Зеленский в интервью Bloomberg Television.Он добавил, что хочет знать и быть готовым, если для урегулирования конфликта Украина утратит государственность.Ранее Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине к моменту своей инаугурации в январе. А на недавних дебатах раскритиковал действующее правительство за миллиарды долларов, потраченные на оборону Украины, заявив, что Киев "не выигрывает войну".В интервью Bloomberg Зеленский посетовал на задержки в поставках оружия от западных союзников и заявил, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. "Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни", - заявил Зеленский.Подробнее в статье Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, bloomberg, джо байден, конфликт
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, bloomberg, Джо Байден, конфликт
"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по Украине
Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен выступить со своим планом по скорейшему прекращению военного конфликта с Россией. Слова Зеленского приводит агентство Bloomberg
"Если Трамп
знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня", — заявил Зеленский
в интервью Bloomberg Television.
Он добавил, что хочет знать и быть готовым, если для урегулирования конфликта Украина утратит государственность.
Ранее Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине к моменту своей инаугурации в январе. А на недавних дебатах раскритиковал действующее правительство за миллиарды долларов, потраченные на оборону Украины, заявив, что Киев "не выигрывает войну".
В интервью Bloomberg Зеленский посетовал на задержки в поставках оружия от западных союзников и заявил, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. "Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни", - заявил Зеленский.