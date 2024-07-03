https://ukraina.ru/20240703/1056019949.html

Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы

Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы - 03.07.2024 Украина.ру

Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы

Финский журналист Кости Хейсканен постоянно работает в новых регионах России. В интервью изданию Украина.ру он рассказал о результатах своей последней поездки в Запорожскую область.

2024-07-03T13:29

2024-07-03T13:29

2024-07-03T13:30

запорожская область

финляндия

мелитополь

мария захарова

кирилловка

вооруженные силы украины

донбасс

сво

фашизм

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— Кости, ты сейчас в Запорожской области. Как обстановка?— Я приехал по приглашению правительства Запорожской области, а также моего друга — ректора Мелитопольского государственного университета Николая Рудольфовича Тойвонена. Кстати, встретил здесь и других финнов, которые проживают на территории Мелитополя и Запорожской области. Я побывал в Энергодаре, видел разрушения, которое нанесли ВСУ на подстанции, которая подпитывает атомную электростанцию, побывал в доме, куда прилетел украинский дрон, на животноводческой ферме, которую обстреляли хаймерсами в 2022 году и убили 2500 голов скота, побывал в школе бокса, которую финансирует Росатом, посмотрел на новые дороги, побывал в гостях у местных жителей. И вот теперь я в столице черешни — Мелитополе.— Как дела у университета?— Идет огромная реконструкция на 6 миллиардов евро, выделены из госбюджета деньги на 8 корпусов, и уже 1 сентября будут готовы 3 первых. Сейчас подачи вступительных документов, которые, кстати, можно подать онлайн через госуслуги, поэтому около университета толпится множество молодых людей и красивых девушек. Надо отметить, что, когда Россия вошла в Мелитополь, в городе было немало антироссийских "ждунов". Но когда заработал Мелитопольский государственный университет, молодежь отвлеклась, занялась науками и настроения поменялись. Ну а мы, в свою очередь, договорились с ректором — Николаем Рудольфовичем — о том, что иностранные журналисты будут преподавать оффлайн и онлайн журналистику, и это тоже не может не вызывать интерес у молодежи и молодежь отмечает, что стало жить лучше.— Как вообще летом в Запорожской области?— Идет туристический бум. В Бердянске проходит самый большой с начала СВО туристический форум, где обсуждается потенциал Запорожской области. А он огромен — здесь тепло, фрукты, отличные рестораны, все сильно дешевле, чем в Москве. Можно напиться, наесться, накупаться и даже сходить в финскую сауну. Я уже, кстати, сходил. Здесь все очень спокойно, дружелюбно, люди очень добрые. Совершенно незнакомые мне люди в ресторане узнали меня, сказали, что видели в эфире, и пригласили на день рождения. Да, многие боятся говорить на камеру, потому что есть родственники на Украине, есть страхи, но по Мелитополю ездят машины с украинскими номерами, люди говорят на суржике, на русском языке, на украинском языке и никто их за это не трогает. "Ждуны", конечно, все еще остаются, но их можно встретить и в Москве. А еще в регионе кадровый голод, поэтому надо решить вопрос с программами для репатриантов из-за рубежа, которые могли бы приехать в ту же Запорожскую область. Регион-то интересный, тепло, хорошая природа, инфраструктура развивается.— До 2014 года в ту же Кирилловку массово ездили россияне. Это действительно было ближе и дешевле, чем, скажем, курорты Кавказа. Сейчас снова начали ездить или все пока в проекте?— Я был в Мариуполе и под Мариуполем и там очень много машин с российскими номерами. Пляжи все забиты. Это очень хорошая тенденция, что туризм развивается. И я не могу сказать никому, пускай меня хоть расстреляют, что Россия в новых регионах делает что-то плохое. Да, конечно, в семье не без уродов, на тот же пропускной пункт Джанкоя идут жалобы, некоторые военные обижают мирное население, оскорбляют, потому что много подразделений, и тоже есть какие-то обиды, но с этой проблемой мы разберемся. Как сказал Владимир Владимирович, ни в коем случае никого пальцем вы не имеете права тронуть, ко всем относиться с уважением, и если проверять документы, то делать это все очень корректно.— Как реагируют в Финляндии на твои поездки?— Они там, если честно, совсем чокнулись. Недавно написали, что я проект Марии Захаровой, Евгения Пригожина и чуть ли не Владимира Владимировича вместе с Ротенбергами, что меня зовут Константин Михайлович Лебедев, я вообще не финн и никогда не жил в Финляндии и не был журналистом. Но как так? Я же состою в союзе журналистов Финляндии с 2007 года. Я обратился к председателю союза журналистов Финляндии Ханне Ахо, я ей сказал, Ханне, я же помню, как ты была в Москве в 2004 году, пила там водку, один финский журналист пытался пронести две бутылки водки в Кремль, а другой напился до такой степени, что поскользнулся в кремлевской столовой — и вы что совсем этого не помните что ли, зачем вы пишите ересь, что я никогда не был журналистом? Ладно, вы можете говорить, что я кремлевский, что я путинский пудель, как угодно меня можете оскорблять, но зачем же вы врете, что я не был в союзе журналистов Финляндии, не был в пуле президента Тарьи Халонен?Что касается фамилии, да, у нас в семье была когда-то фамилия Лебедев. В советское время в Ленобласти все финны Микки были Михаилами, а Ойгены — Евгениями, и что? Потом усыновленные мной дети попросили, чтобы я взял фамилию Хейсканен, потому что их обижали в Лапеенранте из-за того, что у нас разные фамилии. Говорили, что они родились в Выборге, а значит "рашисты" и их надо бить. И это, на минуточку, был 2003 год. Сейчас в плане национальной ненависти все еще усугубилось. И они говорят о демократии, о свободе слова, при этом утверждают, что у меня в роду нет финнов. Ну зачем же вы так врете? Вы можете позвонить старшему в нашей семье — Рейма Рому — он видел все документы. Мой отец жил в Финляндии, все жили. Как мы так просто получили гражданство Финляндии, будучи русскими? Я выложил в открытый доступ свою родословную, свой финский паспорт, чтобы они посмотрели…— Значит у них подгорает, значит ты делаешь что-то такое, что их пугает.— Ну ты же знаешь, что я делаю такое. Я говорю западной аудитории правду о том, как Украина бьет по мирному населению. Я наконец-то собрал весь материал для фильмов о 10 годах террора Донбасса, об аде, который устроила Украина в Авдеевке, о батальоне "Эспаньола", о жизни в Запорожской области. Поэтому работа кипит. И конечно у них сейчас подгорает, что выйдут эти жуткие фильмы со зверствами, пытками, изъятием органов. Это будут очень жесткие кадры, наверное, плюс шестнадцать. В открытый доступ я ничего выкладывать не буду, пройдут показы в посольстве Российской Федерации, в Доме культуры, в обществах дружбы в разных странах, а затем каждый, кто захочет, сможет их получить и дальше распоряжаться, как посчитает нужным. Я надеюсь, что после выхода моих фильмов кто-то наконец-то прозреет.— Когда все будет готово?— Дней десять, может быть две недели.— Я слышал, ты открываешь корпункты в новых регионах.— Да, конечно. В Мелитополе, потому что Мелитополь становится центром, и отсюда очень удобно ездить по новым регионам. В Донецке, потому что он рядом с Ростовом-на-Дону и оттуда удобно добираться до Санкт-Петербурга с Москвой. Журналисты для работы в корпунктах будут приезжать из-за рубежа. Уже есть договоренности в Норвегии и Швеции. Будет именно иностранцы из-за рубежа, а не те, которые 20-30 лет просидели в России и уже давно российские граждане. Мы предварительно договорились о поддержке с Марией Захаровой, о том, что можно наладить поезда дружбы и не только для финнов, но и для всех иностранцев. Я хочу, чтобы Новороссию показывали больше и больше. Мы — это хорошо, но гораздо лучше, когда люди будут друг другу рассказывать, показывать фотографии и видео в соцсетях. Сарафанное радио — самое лучшее, что только можно придумать, тем более, когда YouTube блокирует все записи, когда идет настоящая охота на журналистов. Прицельной атакой дрона убили Семена Еремина из "Известий". После моих репортажей мне в Петровском районе Донецка пришлось убегать от дронов-камикадзе. Они готовы на все, на террор любого масштаба, чтобы заткнуть тех, кто говорит правду. Я раньше думал, что разговоры о фашизме преувеличены, но теперь вижу, что он не только не Украине, но пропитывает и мою родную Финляндию, и другие страны.О том, как Кости Хейсканен пробивает пропагандистскую блокаду Запада, в материале "На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев"

https://ukraina.ru/20240701/1055977408.html

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запорожская область, финляндия, мелитополь, мария захарова, кирилловка, вооруженные силы украины, донбасс, сво, фашизм, украина, россия, интервью