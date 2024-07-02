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Орбан попросил Зеленского рассмотреть прекращение огня

Орбан попросил Зеленского рассмотреть прекращение огня - 02.07.2024 Украина.ру

Орбан попросил Зеленского рассмотреть прекращение огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине, передает агентство Рейтер

2024-07-02T14:39

2024-07-02T14:39

2024-07-02T14:39

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виктор орбан

владимир зеленский

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"Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил... Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", - говорится в материале.Также Орбан заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые действуют с другими соседними странами.Он отметил, что для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией, нужно разрешить много двусторонних проблем.Владимир Зеленский при этом заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, регулирующего отношения стран и основанного "на зеркальном подходе".Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений. Пользователи в комментариях похвалили Орбана и пожелали ему удачи в установлении мира.Подробнее о визите Орбана в Киев - в материале Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, ес