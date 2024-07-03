Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона - 03.07.2024 Украина.ру
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Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона
Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона - 03.07.2024 Украина.ру
Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона
Дональд Трамп - не лучший кандидат в президенты для России, так как обладает большей непредсказуемостью, чем его оппонент действующий лидер США Джо Байден. Однако россиянам лучше вообще не ориентироваться на конкретные лица в американской политике
2024-07-03T06:10
2024-07-03T06:10
новости
сергей миронов
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демократическая партия
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джо байден
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он подчеркнул, что Москве не нужно ждать ничего хорошего от американцев, а нужно их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html
https://ukraina.ru/20240628/1055897440.html
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новости, сергей миронов, украина.ру, сша, демократическая партия, республиканская партия, дональд трамп, джо байден, россия
Новости, Сергей Миронов, Украина.ру, США, Демократическая партия, Республиканская партия, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия

Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона

06:10 03.07.2024
 
Трамп и его семья
Трамп и его семья
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Дональд Трамп - не лучший кандидат в президенты для России, так как обладает большей непредсказуемостью, чем его оппонент действующий лидер США Джо Байден. Однако россиянам лучше вообще не ориентироваться на конкретные лица в американской политике
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
Он подчеркнул, что Москве не нужно ждать ничего хорошего от американцев, а нужно их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.
Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 11:47
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- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 14:11
"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - PoliticoВ Демократической партии обсуждают возможную замену кандидата в президенты США. Об этом сообщили журналисты Politico
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 09:23
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источникРешение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
НовостиСергей МироновУкраина.руСШАДемократическая партияРеспубликанская партияДональд ТрампДжо БайденРоссия
 
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