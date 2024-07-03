https://ukraina.ru/20240703/1056005322.html

Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона

Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона - 03.07.2024 Украина.ру

Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона

Дональд Трамп - не лучший кандидат в президенты для России, так как обладает большей непредсказуемостью, чем его оппонент действующий лидер США Джо Байден. Однако россиянам лучше вообще не ориентироваться на конкретные лица в американской политике

2024-07-03T06:10

2024-07-03T06:10

2024-07-03T06:10

новости

сергей миронов

украина.ру

сша

демократическая партия

республиканская партия

дональд трамп

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0c/1055620243_0:0:706:397_1920x0_80_0_0_3498c8d8680ad69bdbb81322d29f6a1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он подчеркнул, что Москве не нужно ждать ничего хорошего от американцев, а нужно их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

https://ukraina.ru/20240628/1055897440.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей миронов, украина.ру, сша, демократическая партия, республиканская партия, дональд трамп, джо байден, россия