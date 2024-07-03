Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона
Трамп и его семья
Дональд Трамп - не лучший кандидат в президенты для России, так как обладает большей непредсказуемостью, чем его оппонент действующий лидер США Джо Байден. Однако россиянам лучше вообще не ориентироваться на конкретные лица в американской политике
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
Он подчеркнул, что Москве не нужно ждать ничего хорошего от американцев, а нужно их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.
Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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