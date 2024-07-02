https://ukraina.ru/20240702/1055992494.html

Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля

Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру

Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля

Украина.ру, 02.07.2024

2024-07-02T09:00

2024-07-02T09:00

2024-07-02T10:25

хроники

эксклюзив

спецоперация

валерий залужный

марьяна безуглая

сбу

офис генпрокурора

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Депутат Рады подала заявления на СБУ и Офис генпрокурора Украины. В ВСУ направили более трех тысяч заключенных. Косачев перечислил фатальные ошибки стран Запада в контексте украинского кризисаДепутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в Госбюро расследований на экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора.Ранее Безуглая указывала, что подала заявление в Госбюро на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что якобы он дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне.На опубликованном видео она объяснила, что заявления связаны с критической ситуацией в военном руководстве Украины, назвав его болотом.Накануне она обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки."Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", — возмутилась она в интервью британской газете Times.Издание отмечало, что жалобы на тактику украинских генералов участились.На провалы ВСУ указал также бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он, в частности, заявил об "определенных потерях" в технике при ударе по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.Юрий Игнат был освобожден от должности советника командования ВВС в марте 2024 года и, как сообщалось, перешел на работу на другом направлении. На его место был назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш.Военнопленный Валентин Гриднев в свою очередь рассказал о бегстве нацбатальона "Кракен"* с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ.По словам пленного, отправив его группу на позиции в Часов Яр, командование батальона обещало, что прикрывать их будут бойцы нацбата "Кракен"*. Позиции нацбатальона были на второй линии."Обещали, что нас будет прикрывать "Кракен"*, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни", — сказал он.Весь личный состав "Кракена"*, по словам пленного, сбежал с позиций до приезда его группы."Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы "Кракена"*. — Ред.), наверное, подумали: "Зачем нам это надо", и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя в то же самое время рано утром выехала", — добавил Гриднев.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляет попыток атаковать российские территории. Так, за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре — над Белгородской областью и ещё четыре — над Брянской, сообщили в Минобороны России.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале уточнил, что над регионом уничтожили еще один беспилотник."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал он.Кроме прочего, украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Восемнадцать обстрелов — на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела — на Горловском направлении", — перечислили в представительстве.Всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Поступила информация о гибели одного мирного жителя и ранении пяти гражданских лиц.Заключенные в ВСУБолее трех тысяч украинских заключенных освободили досрочно и направили в воинские части в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, пишет агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на замглавы минюста Украины Елену Высоцкую.Ссылаясь на данные министерства юстиции Украины, агентство также отмечает, что потенциально могут иметь право служить в ВСУ около 27 тысяч заключенных.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.Замглавы минюста Украины 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Тогда же — в конце мая — в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около пяти тысяч заключенных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.Фатальные ошибки ЗападаЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев указал на пять фатальных ошибок, которые уже совершили страны Запада в контексте украинского кризиса.По его словам, последним промахом стало непринятие ими инициативы президента РФ Владимира Путина по решению этого конфликта.По словам Косачева, первой ошибкой стало отсутствие реакции Запада на государственный переворот на Украине в 2014 году."Я напомню, что Франция, Германия и Польша выступали тогда гарантами договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией. Но когда последняя их нарушила и пошла на госпереворот, Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис", — объяснил политик.Второй ошибкой заместитель председателя Совета Федерации назвал отказ Запада признать, что изменение статуса Крыма и Севастополя стало прямым следствием государственного переворота на Украине, а также "выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их "российской оккупацией".Еще одной ошибкой Запада парламентарий назвал непризнание Западом "гражданской войны" на юго-востоке Украины, когда население Новороссии отказалось "признать госпереворот в Киеве и заявило о своих правах". "Притом что при условии соблюдения этих прав люди были готовы признать территориальную целостность Украины. Однако Киев саботировал минские соглашения, и в результате территориальная целостность приказала долго жить. Четвертая ошибка — отказ Запада принять российские предложения в декабре 2021 года. США и НАТО тогда упустили последний шанс предотвратить СВО", — резюмировал парламентарий.Ранее Путин выдвигал новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркивал президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.В свою очередь Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил во вторник, что любые попытки навязать России невыгодный мир при урегулировании украинского конфликта обречены."Мы знаем, что украинские мирные инициативы основываются на так называемой формуле мира Зеленского. Большинство тезисов этой программы неприемлемы для нашей страны, так как не учитывают реалии на земле, что неоднократно подчеркивал президент России. Поэтому мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного "мирного плана" Зеленского. Пока режим в Киеве не займёт более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал", — сказал Сальдо.По его словам, Россия открыта к переговорам, но мир нужен справедливый, который будет учитывать законные российские интересы и не нанесет ущерб ее безопасности."Подчеркиваю, когда власти Украины осознают тщетность попыток нанести России стратегическое поражение и примут условия, озвученные главой государства Владимиром Путиным, только тогда и можно будет организовать какую-либо контактную группу для переговоров. В любом случае соответствующее решение будет принимать Верховный главнокомандующий", — сказал губернатор.Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал США отказаться от "мировой гегемонии", а также прекратить силовое давление на страны, которые не следуют в том же направлении политики, что и США. Полковник отметил, что Штатам придется жить в реальном мире, а не в "фантазиях Вашингтона".А бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис обвинил Европу, которая вместо инициативы по прекращению огня на Украине и по поиску мирного решения ведет все более агрессивную воинственную политику эскалации конфликта."Главной жертвой станет сама Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя восемьдесят лет видит приближение угрозы всеобщей войны на своей территории", — заявил экс-премьер.* Признан в России террористической и запрещенной организацией.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, валерий залужный, марьяна безуглая, сбу, офис генпрокурора, атака, всу, заключенные, пентагон, россия, украина