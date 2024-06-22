https://ukraina.ru/20240622/1055775849.html

Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам

Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам - 22.06.2024 Украина.ру

Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам

Действующий и бывший президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп, - как в 2020 году, сойдутся на предвыборных дебатах.Однако они не будут похожи на их словесную перепалку четырёхлетней давности

2024-06-22T11:32

2024-06-22T11:32

2024-06-22T11:32

эксклюзив

сша

дональд трамп

джо байден

дебаты

президентские выборы

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Через шесть дней, 27 июня, в Америке состоятся дебаты главных претендентов на высший государственный пост – неотъемлемая часть избирательной кампании. Но на этот раз они могут считаться историческим событием сразу по нескольким параметрам.Прежде всего, никогда в истории США не дискутировали действующий и бывший президенты.К тому же оба участника ещё не имеют статуса кандидата, поскольку национальные партийные съезды, на которых состоится их официальное выдвижение, пройдут позже: у республиканцев 14-18 июля в Милуоки (штат Висконсин), а у демократов 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс). Но никакой интриги здесь, конечно же, нет: Дональд Трамп и Джо Байден набрали необходимое для номинации количество голосов выборщиков и вновь сойдутся в борьбе за место в Овальном кабинете Белого дома.Традиционно проводится три раунда дебатов, но в этот раз решили ограничиться двумя, второй запланирован на 10 сентября.27 июня Трамп и Байден встретятся в Атланте, столице колеблющегося штата Джорджия. Модераторами словесной дуэли претендентов выступят ведущие лояльного демократам телеканала CNN Джейк Таппер и Дана Бэш.По настоянию предвыборного штаба Байдена мероприятие пройдёт без аудитории. Изначально, с первых в США телевизионных дебатов кандидатов в президенты – демократа Джона Кеннеди и республиканца Ричарда Никсона - в 1960 году зрителей и не было в зале, но с 1976-го начали приглашать массовку. Таким образом, дебаты в пустом зале состоятся впервые почти за 50 лет.Кроме того, пока один политик выступает с речью, у другого будет отключен микрофон. Понятно, что всё это делается, чтобы закрыть рот Трампу, известному взрывным характером и частым перебиванием своих оппонентов, а также его соратникам, которые громко и активно поддерживали бы его с трибун, тем самым сбивая с толку Байдена. Хотя тот и сам может запутаться и, как говорят в кулуарах некоторые демократы, выпасть из ситуации.Ещё одним требованием демократов было отсутствие третьих участников, а если точнее – юриста Роберта Кеннеди-младшего, ставшего самым успешным независимым кандидатом за последние 32 года. Конечно, так бы пришлось оппонировать сразу двум соперникам, а не одному. В итоге Трамп и Байден будут дискутировать с глазу на глаз, поскольку представитель известной политической династии не выполнил два из трёх квалификационных требования для участия в президентских дебатах: не набрал минимум 15% в четырёх общенациональных опросах, а также не смог зарегистрироваться в достаточном количестве штатов, чтобы потенциально иметь возможность набрать необходимые 270 голосов выборщиков.На руку Трампу играют другие пункты регламента предстоящих дебатов. Никакие заранее подготовленные записи приносить с собой нельзя: претендентам выдадут блокнот, ручку, бутылку воды и всё, а Байден приходит на все публичные мероприятия со шпаргалками, в которых указано даже, куда надо повернуться и где сделать паузу, что неоднократно попадало в объектив телекамер.Дебаты пройдут в прямом эфире и продлятся полтора часа. Никаких вступительных заявлений, каждому участнику даётся две минуты на ответ, одна минута на опровержение и ещё одна дополненная минута на своё усмотрение.Кто с какой стороны будет стоять, определялось при помощи монетки. Здесь удачливее оказались демократы, они выбрали для Байдена правую трибуну и предоставили оппонентам определять порядок заключительных двухминутных заявлений, республиканцы решили, что последнее слово останется за Трампом.За 90 минут предусмотрено две рекламные паузы (политика политикой, а зарабатывать CNN нужно). Во время этих перерывов политики не смогут советоваться со своей командой. В отдельном помещении (spin room) уже после дебатов они получат возможность пообщаться с одним из помощников, у демократов им станет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Когда в самом начале избирательной кампании разговоры заходили о возможной замене Байдена на другого кандидата, то часто фигурировало имя как раз Ньюсома, а если бы республиканцы номинировали губернатора Флориды Рона Десантиса, то их противостояние получилось бы не менее интересным, чем между 45-м и 46-м президентами, поскольку руководители штатов так же сильно ненавидят друг друга.Кто будет сопровождать Трампа, неизвестно.О чём будут говоритьПредстоящие дебаты имеют крайне важное значение в масштабах избирательной кампании: Байден и Трамп идут вровень, разрыв между ними составляет всего 0,5%, и 27 июня для них − шанс привлечь на свою сторону как можно большее количество сторонников. Тем более, сейчас предпочтения избирателей меняются по сравнению и с прошлыми выборами с участием тех же кандидатов, и с традиционным голосованием. Например, молодёжь и афроамериканцы тяготеют к Трампу, хотя всегда преимущественно были за демократов.На дебатах поднимаются самые острые для страны темы, и кандидаты представляют свою программу действий в случае прихода к власти. Точнее, переизбрания, в случае как Трампа, так и Байдена. К тому же, встреча лицом к лицу наглядно продемонстрирует, у кого из двух политиков преклонного возраста (Байдену - 81, Трампу неделю назад исполнилось 78) больше сил и ясности ума для исполнения президентских обязанностей.Тактика предвыборного штаба республиканцев заключается в том, чтобы разоблачить Байдена как Байдена, а демократы считают, что нужно просто позволить Трампу быть Трампом, пишет издание The New York Times.В меморандуме "Дорога в Атланту" от 24 мая председатель предвыборного штаба действующего президента Дженнифер О'Мэлли Диллон написала, что в первом раунде дебатов Байден сосредоточит внимание на темах абортов, которые хочет запретить Трамп, и демократии, а также на некоторых особенностях экономических планов республиканца, включая снижение налогов для состоятельных граждан.Трамп в свою очередь сделает акцент на итогах президентства своего преемника: низкий рейтинг (55% американцев не одобряют его работу, у самого Трампа к концу правления показатель был 53%), взлетевшая инфляция, рекордный наплыв нелегальных мигрантов, начало конфликтов на Украине и в секторе Газа.Ухудшение качества жизни, угроза демократии и иммиграция – это те вопросы, которые беспокоят американцев сильнее всего и по которым они доверяют Трампу больше, чем Байдену.Дебаты с подставным оппонентом и полная импровизация – у каждого своя тактикаАмериканские СМИ узнали, как оба кандидата готовятся к первой с октября 2020 года (с дебатов прошлой президентской гонки) встрече. Совершенно по-разному.На все оставшиеся дни Байдена изолируют от общественности в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где будут проводить подготовительную работу. Команда составляет список вопросов, которые могут возникнуть в ходе дискуссии, и готовится к "невообразимому".Президента "стараются приучить к мысли, что из уст Трампа могут вылететь действительно ужасные вещи", а также, что тот может "ударить ниже пояса", например, поднять тему коррумпированности семьи Байденов и судебного процесса над его сыном Хантером. Советники обеспокоены тем, что президент тратит слишком много времени на разговоры о своём послужном списке и недостаточно времени на нападки на Трампа.Как сообщается, Байден будет репетировать с замещающим соперником. Кто исполнит его роль в этот раз, неизвестно; в 2020 году роль Трампа сыграл личный адвокат главы государства Боб Бауэр, супруг главного советника Белого дома Аниты Данн.Трамп к такому приёму не прибегает, 27 июня он собирается импровизировать, а в качестве подготовки к дебатам рассматривает выступления на митингах и интервью. Его задача сейчас, как сказал Марк Лоттер, который был помощником кандидата-республиканца в предвыборной кампании 2020 года, состоит в том, чтобы сократить ответы до определённых временных рамок, раз будут выключать микрофон. Зато Трамп активно проводит консультации с однопартийцами по разным темам: по экономике и борьбе с инфляцией – с потенциальным вице-президентом, сенатором Джей Ди Вэнсом, по штурму Капитолия 6 января 2021 года - с менеджерами предвыборной кампании Сьюзи Уайлс и Крисом ЛаЧивитой. Трамп также общался с сенаторами Марко Рубио (его тоже называют претендентом на пост вице-президента) и Эриком Шмиттом, старшими советниками Келлиэнн Конвей и Стивеном Миллером, бывшим и. о. директора Национальной разведки Ричардом Гренеллом.О том, чем нынешняя избирательная кампания отличается от многих предыдущих, читайте в материале Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, дебаты, президентские выборы