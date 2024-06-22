https://ukraina.ru/20240622/1055791704.html

Резервы для контрнаступления. Итоги 22 июня на Украине

Резервы для контрнаступления. Итоги 22 июня на Украине - 22.06.2024 Украина.ру

Резервы для контрнаступления. Итоги 22 июня на Украине

Украинские СМИ сообщили о подготовке украинским командованием резервов для нового контрнаступления

2024-06-22T18:15

2024-06-22T18:15

2024-06-22T18:15

эксклюзив

хроники

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Главком ВСУ Александр Сырский обязался набрать резервы для нового украинского контрнаступления."Наш источник в Генштабе рассказал, что главком начал формировать резервы для будущего контрнаступления, которое должно учитывать опыт неудач 2023 года. Ставка поставила условие сохранения Сырского на должности — эффективность новой кампании, которая должна продемонстрировать способность ВСУ вести наступательные действия и должна пройти до выборов в США", - сообщил 22 июня популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".О том, что Украина может предпринять ещё одну попытку контрнаступления рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.) украинский политолог Константин Бондаренко."Прежде чем начать переговоры о мире, будет ещё одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — отметил эксперт.По словам Бондаренко, проходящая в стране агрессивная мобилизация, нужна для того, чтобы в обществе возник серьёзный запрос на мирные переговоры."Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье [Украины].Сейчас начнутся такие панические настроения", — отметил Бондаренко.Также популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" рассказал о том, как мобилизация вредит украинскому сельскому хозяйству."Ужесточение мобилизации уничтожает украинское сельское хозяйство, сейчас проблематично найти замену специалистам, которых забрали на фронт, а женщины не торопятся занимать места. По некоторым специальностям осталась всего пятая часть сотрудников. Прежде всего забирают представителей профессий, которые востребованы в армии — трактористов, машинистов, инженеров. Причём, если в больших компаниях мобилизованными в войска пошли в среднем до 20% работников эксклюзивных специальностей, то у небольших фермеров иногда доходит до 50-60%. И на сегодняшний день найти человека, который будет задействован на производстве, или работать технологом, очень сложно — техника стоит, на ней некому работать. К слову, эксперты уже бьют тревогу — чаще всего в 2023 году закрывались именно сельскохозяйственные компании, а среди всех ликвидированных организаций рекордные 14,9% пришлись на агропредприятия. Помимо этого, отмена запрета на продажу земли сделала ее покупку не доступной для фермеров. Поговаривают, что плодородные угодья скупает элита и западники. Поэтому в последние месяцы и наблюдается аномально высокий экспорт зерна — производители распродают остатки и готовятся к уходу или резкому сокращению производства", - указывалось в сообщении канала.Тем временем одесские СМИ сообщили о том, что большинство Одесского облсовета подготовило обращение к Кабмину Украины с просьбой предоставить бронирование от службы сотрудникам охранных агентств, что уже вызвало критику среди части населения Украины."Наш источник сообщает, что схема охранных агентств, которые помогают якобы ТЦК и силовикам в городах, а им за это отсрочка от мобилизации, нужна для элиты, власти и "белой коррупции". Во-первых, они (сотрудники ЧОП — Ред.) выполняют любую прихоть власти. Являются их охранителями, которые любой ценной защитят своих "баринов" - это плюс для власти в кейсе нагибания крепостных. Во-вторых, они готовы помогать ТЦК отлавливать крепостных, нарушая любые законы. Избивать и запугивать крепостных, чтобы те не смогли объединится против власти - это плюс для власти. В-третьих, элита может туда устроить фиктивно всех своих родных. Им нестрашна будет Зе-мобилизация и риск умереть в Донбассе. Зато им фиктивно сделают "историю", что они были на ЛБС и воевали в одной из частей, чтобы они могли везде рассказывать, что они защищали крепостных в Бахмуте и т. д. В-четвёртых, так элита и власть могут в белую зарабатывать на откосах от Зе-мобилизации. Включая за некую сумму вас в такое подразделения. На Украине при Зеленском справедливости никогда не было. Зеленский красиво создавал иллюзию и врал народу, но никогда не боролся за справедливость", - прокомментировал эту инициативу популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом в стране разгорается скандал, связанный с мужчиной, которого пытались мобилизовать, и который не дал этого сделать, прокатив сотрудников ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.) на капоте своего авто. После набравшего резонанс видео у мужчины отобрали автомобиль."Власть решила публично наказать тех, кто им мешает. Парень который прокатил на капоте ТЦК, стал героем в сети. Люди одобряли его действия. Зе власть отправила больше десяти силовиков, чтобы те "изъяли / отжали" у него машину, прикрываясь нуждой для армии. Завтра они будут забирать ваши квартиры и всё остальное, тоже прикрываясь благими намерениями, так как вы для них рабы. Но, вот у кума Ермака Коли Тищенко за его беспредел кто-то заберёт классные внедорожники, которые все в броне? Или Коля элита, а не крепостной. С ним так не поступят, или наоборот дадут добро дальше беспределить и приносить бабки в сумках на Банковую для Зеленского и Ермака. Вот и думайте за кого вы воюете и кому доверили страну", - указывалось в публикации канала "Легитимный" от 22 июня.Политолог и историк Лев Вершинин провёл параллели с античным миром."У раба нет собственности. Он собственность господина, и все, принадлежащее ему, принадлежит господину. Тем не менее, классическое рабство предполагает право раба на пекулий (сбор денег на выкуп), и в классическую эпоху "Отнять у раба пекулий" считалось таким позором, что за всю историю Рима прецедентов было только два. Да и в феодальные времена на "выкупное" пан не посягал. Никто не хотел лишиться чести. Но на помойке чести нет, там только гіднiсть", - отметил Вершинин.Тем временем мужчины пытаются покинуть Украину любым возможным способом. 22 июня одесские СМИ сообщили о задержании большого количества мужчин на границе. Мужчины пытались нелегально покинуть Украину."Украинские ухилянты (уклонисты - Ред.) бьют рекорды. На Украине установили рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации. 47 мужчин призывного возраста поймали в Одесской области рядом с молдавской границей — силовики обнаружили там четыре микроавтобуса и одну машину сопровождения. СМИ пишут, что каждый из беглецов заплатил контрабандистам от $5 тыс. до $10 тыс.. Сдается мне, контрабандисты были в доле с пограничниками. Если судить по верхней границе расценок, с этих четырех микроавтобусов удалось собрать аж до $470 тыс.. Половину служивым, половину себе в карман. А несостоявшихся ухилянтов - под Волчанск. Двухсотые своих денег назад не потребуют", - прокомментировал произошедшее российский военкор Александр Коц.На распространённых в сети видео заметно, что у некоторых из задержанных мужчин ноги связаны пластиковыми стяжками.При этом ряд источников сообщил, что на деле Служба безопасности Украины создала своеобразную "мышеловку" - телеграм-канал, который позиционировался как канал тех, кто переправляет подлежащих мобилизации мужчин за границу. В конечном итоге всех желающих бежать из страны собрали в одном месте и задержали. Теперь, вероятнее всего, их через ТЦК отправят в ВСУ, а там — на фронт.

https://ukraina.ru/20240622/1055787973.html

https://ukraina.ru/20240622/1055782698.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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