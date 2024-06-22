Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского - 22.06.2024 Украина.ру
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Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского
Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского - 22.06.2024 Украина.ру
Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского
Под предводительством главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ВСУ только и делают, что терпят провалы и считают потери. И это несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками. С такой критикой в адрес украинского главкома обрушился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube
2024-06-22T17:35
2024-06-22T17:35
новости
новости украины
александр сырский
соскин
главкомы
всу
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Он резюмировал, что единственное, что хорошо удается новому главкому ВСУ - это добиться масштабных потерь украинских военных."Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.Интересно, что ранее такая критика звучала и в адрес предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного.Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - БезуглаяЗалужного на Сырского Владимир Зеленский поменял 8 февраля 2024 года. Многие украинские военные восприняли это назначение критически, напомнив, что Сырский не просто так получил прозвища "мясник" и "генерал-200".Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоУкраинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУКстати, в феврале, сразу после назначения Сырского в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов объяснил, почему на роль главкома ВСУ выбрали именно этого человека."Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца", - сказал Ефимов.Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали СырскогоС 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240622/1055783742.html
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новости, новости украины, александр сырский, соскин, главкомы, всу
Новости, Новости Украины, Александр Сырский, Соскин, главкомы, ВСУ

Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского

17:35 22.06.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Под предводительством главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ВСУ только и делают, что терпят провалы и считают потери. И это несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками. С такой критикой в адрес украинского главкома обрушился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube
"Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — пожаловался Соскин.
Он резюмировал, что единственное, что хорошо удается новому главкому ВСУ - это добиться масштабных потерь украинских военных.
"Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.
Интересно, что ранее такая критика звучала и в адрес предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - Безуглая
Залужного на Сырского Владимир Зеленский поменял 8 февраля 2024 года. Многие украинские военные восприняли это назначение критически, напомнив, что Сырский не просто так получил прозвища "мясник" и "генерал-200".
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ
Кстати, в феврале, сразу после назначения Сырского в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов объяснил, почему на роль главкома ВСУ выбрали именно этого человека.
"Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца", - сказал Ефимов.
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
10:20
Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов ЯрРоссийская армия продолжает наступление в Часовом Яре и разносит укрепления ВСУ в городе. Штурмовые отряды десантников действуют при активной поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
12:27
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под ТорецкомХарьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
 
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