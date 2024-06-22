Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Под предводительством главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ВСУ только и делают, что терпят провалы и считают потери. И это несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками. С такой критикой в адрес украинского главкома обрушился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube
"Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — пожаловался Соскин.
Он резюмировал, что единственное, что хорошо удается новому главкому ВСУ - это добиться масштабных потерь украинских военных.
"Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.
Интересно, что ранее такая критика звучала и в адрес предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Залужного на Сырского Владимир Зеленский поменял 8 февраля 2024 года. Многие украинские военные восприняли это назначение критически, напомнив, что Сырский не просто так получил прозвища "мясник" и "генерал-200".
Кстати, в феврале, сразу после назначения Сырского в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов объяснил, почему на роль главкома ВСУ выбрали именно этого человека.
"Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца", - сказал Ефимов.
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