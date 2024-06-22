https://ukraina.ru/20240622/1055791079.html

Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского

Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского - 22.06.2024 Украина.ру

Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского

Под предводительством главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ВСУ только и делают, что терпят провалы и считают потери. И это несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками. С такой критикой в адрес украинского главкома обрушился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube

2024-06-22T17:35

2024-06-22T17:35

2024-06-22T17:35

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Он резюмировал, что единственное, что хорошо удается новому главкому ВСУ - это добиться масштабных потерь украинских военных."Он с этим хорошо справляется", — посетовал бывший советник.Интересно, что ранее такая критика звучала и в адрес предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного.Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - БезуглаяЗалужного на Сырского Владимир Зеленский поменял 8 февраля 2024 года. Многие украинские военные восприняли это назначение критически, напомнив, что Сырский не просто так получил прозвища "мясник" и "генерал-200".Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоУкраинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУКстати, в феврале, сразу после назначения Сырского в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов объяснил, почему на роль главкома ВСУ выбрали именно этого человека."Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца", - сказал Ефимов.Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали СырскогоС 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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