https://ukraina.ru/20240209/1053186665.html

Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ

Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру

Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ

Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Александру Сырскому такие прозвища как "мясник" "генерал 200" из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет издание Politico

2024-02-09T07:13

2024-02-09T07:13

2024-02-09T07:19

александр сырский

всу

валерий залужный

владимир зеленский

новости

украина

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"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник", - говорится в материале со ссылкой на источник. Другой источник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" - в честь "груза 200", обозначения погибших военных. По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность - "очень плохое решение".Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР.Газета пишет, что следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.

https://ukraina.ru/20240208/1053179990.html

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александр сырский, всу, валерий залужный, владимир зеленский, новости, украина