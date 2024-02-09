Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
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Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ
Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ
Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Александру Сырскому такие прозвища как "мясник" "генерал 200" из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет издание Politico
2024-02-09T07:13
2024-02-09T07:19
александр сырский
всу
валерий залужный
владимир зеленский
новости
украина
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"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник", - говорится в материале со ссылкой на источник. Другой источник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" - в честь "груза 200", обозначения погибших военных. По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность - "очень плохое решение".Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР.Газета пишет, что следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
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александр сырский, всу, валерий залужный, владимир зеленский, новости, украина
Александр Сырский, ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Украина

Украинские военные придумали ужасные прозвища новому главкому ВСУ

07:13 09.02.2024 (обновлено: 07:19 09.02.2024)
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
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Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Александру Сырскому такие прозвища как "мясник" "генерал 200" из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет издание Politico
"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник", - говорится в материале со ссылкой на источник.
Другой источник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" - в честь "груза 200", обозначения погибших военных. По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность - "очень плохое решение".
Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР.
Газета пишет, что следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
Владимир Корнилов интервью
Вчера, 22:26
Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стенуИнформация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского.
 
Александр СырскийВСУВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиУкраина
 
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