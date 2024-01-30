https://ukraina.ru/20240130/1052978908.html

Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - Безуглая

Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - Безуглая - 30.01.2024 Украина.ру

Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - Безуглая

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку, сообщили 30 января журналисты украинского издания "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и окружении Залужного

2024-01-30T12:14

2024-01-30T12:14

2024-01-30T12:14

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украина

валерий залужный

владимир зеленский

марьяна безуглая

отставка

всу

верховная рада

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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, которая комментирует каждый шаг Залужного, включилась в обсуждение слухов."Не комментируя слухи, скажу, чем скорее бы это (отставка Залужного. - Ред.) произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией. Это шанс на перемены. Шанс на план 2024", - написала Безуглая в соцсети.Депутат добавила, что по ее сведениям, Залужный в случае своей отставки собирается уволиться из армии, а значит откроет себе дверь в политику. Однако это не самая лучшая идея, считает Безуглая, ведь главком, по ее мнению, страдает алкоголизмом, что видно даже по его последним фото в соцсетях."Имейте в виду, что здесь такой вид не из-за сурового солнца окопов (он очень редко выбирается хотя бы из кабинета, не то что из Киева), а из-за алкоголя, простите. И это беда среди генералитета, кстати", - резюмировала Безуглая.Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным для обсуждения вопроса его отставки, сообщили журналисты "Зеркала недели". Зеленский предложил Залужному покинуть пост главкома ВСУ.При этом Залужный не собирается писать рапорт об отставке. Для снятия главкома ВСУ с должности указом президента необходимо представление министра обороны Рустема Умерова.По информации журналистов, Залужный не получил предложения вступить на какую-нибудь "существенную" должность. "Речь шла только о статусе помощника или советника", добавили там.Марьяна Безуглая активно критикует Залужного последние несколько месяцев. Она даже призывала уволить главкома ВСУ с его должности.Поводом для активизации ее высказываний послужили последние публичные заявления Залужного. Так, в начале ноября в британском журнале The Economist вышла его статья, которая взорвала информационное пространство.Дело в том, что в этой публикации Залужный не повторял уже привычные для киевского режима и его западных кураторов нарративы о "неизбежной победе Украины", а признал военное превосходство Москвы.Он также констатировал проблемы ВСУ, связанные с недостатком живой силы и дефицитом западных поставок вооружения, в том числе средств для разминирования. Вывод украинского главкома - мяч не на стороне ВСУ.Кроме того, военачальник заявил, что в проблемах мобилизации в стране виноват Владимир Зеленский, который уволил всех опытных военкомов.Накануне, 29 января, бывший депутат Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он даже уточнил, что Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком якобы отказался. Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.*Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240130/1052977571.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, марьяна безуглая, отставка, всу, верховная рада