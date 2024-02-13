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Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского - 13.02.2024 Украина.ру
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Александра Сырского назначили главкомом ВСУ, так как он чётко выполнял приказы президенты Украины Владимира Зеленского, рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-13T03:00
2024-02-13T03:00
2024-02-13T03:00
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александр сырский
владимир зеленский
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Эксперт подчеркнул, что с 2013 года именно Сырский курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. "Нетрудно понять, что это огромные деньги", добавил он.Аналитик предположил, как изменится ситуация на фронте с назначением нового главкома. "Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область", считает он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, александр сырский, владимир зеленский, главкомы
Новости, Украина, ВСУ, Александр Сырский, Владимир Зеленский, главкомы
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Александра Сырского назначили главкомом ВСУ, так как он чётко выполнял приказы президенты Украины Владимира Зеленского, рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию "Украина.ру"