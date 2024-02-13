Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского - 13.02.2024 Украина.ру
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Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского - 13.02.2024 Украина.ру
Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
Александра Сырского назначили главкомом ВСУ, так как он чётко выполнял приказы президенты Украины Владимира Зеленского, рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-13T03:00
2024-02-13T03:00
новости
украина
всу
александр сырский
владимир зеленский
главкомы
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Эксперт подчеркнул, что с 2013 года именно Сырский курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. "Нетрудно понять, что это огромные деньги", добавил он.Аналитик предположил, как изменится ситуация на фронте с назначением нового главкома. "Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область", считает он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
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новости, украина, всу, александр сырский, владимир зеленский, главкомы
Новости, Украина, ВСУ, Александр Сырский, Владимир Зеленский, главкомы

Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского

03:00 13.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Vol NykАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© commons.wikimedia.org / Vol Nyk
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Александра Сырского назначили главкомом ВСУ, так как он чётко выполнял приказы президенты Украины Владимира Зеленского, рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию "Украина.ру"

"Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца", - рассказал Ефимов.

Эксперт подчеркнул, что с 2013 года именно Сырский курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. "Нетрудно понять, что это огромные деньги", добавил он.
Аналитик предположил, как изменится ситуация на фронте с назначением нового главкома. "Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область", считает он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 февраля, 15:26
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
 
НовостиУкраинаВСУАлександр СырскийВладимир Зеленскийглавкомы
 
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