"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО - 19.06.2024 Украина.ру
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"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО
"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО - 19.06.2024 Украина.ру
"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников СВО
2024-06-19T14:26
2024-06-19T14:26
новости
кндр
россия
владимир путин
ким чен ын
лагерь
дети
сво
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Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон"."Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", - добавил Путин.Лагерь "Сондовон" был построен в 1960-х годах в городе Вонсан в КНДР. В 2014 году его реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира.Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент России отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, лагерь, дети, сво
Новости, КНДР, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, лагерь, дети, СВО

"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО

14:26 19.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон".
"Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", - добавил Путин.
Лагерь "Сондовон" был построен в 1960-х годах в городе Вонсан в КНДР. В 2014 году его реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира.
Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент России отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру
 
НовостиКНДРРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнлагерьдетиСВО
 
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