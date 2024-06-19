"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО
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Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон".
"Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", - добавил Путин.
Лагерь "Сондовон" был построен в 1960-х годах в городе Вонсан в КНДР. В 2014 году его реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира.
Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру