https://ukraina.ru/20240618/1055710508.html

Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico

Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico - 18.06.2024 Украина.ру

Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico

Будапешт не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщают журналисты издания Politico

2024-06-18T15:50

2024-06-18T15:50

2024-06-18T15:50

новости

венгрия

будапешт

брюссель

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

виктор орбан

еврокомиссия

ес

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041417341_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4e7a82f5753abad1b34c7b134e643e4a.jpg.webp

На саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 27-28 июня, лидеры должны договориться по основным кандидатурам на руководящие посты. Действующий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС обсудят ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет. По его словам, договоренности по кандидатурам лидеров институтов ЕС, включая главу Еврокомиссии, до сих пор нет.По данным Politico, лидеры стран Евросоюза "в целом согласны", что Урсула фон дер Ляйен должна сохранить пост главы Еврокомиссии. Пост главы Европарламента планируют оставить за Робертой Метсолой. Бывший премьер Португалии Антониу Кошта должен возглавить Евросовет, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас подходит на должность главы евродипломатии.При этом министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Будапешт не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен, пишет издание.По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ещё не определился, примкнуть ли в Европарламенте к фракции "Европейских консерваторов и реформистов" или к группе "Идентичность и демократия".Неформальный саммит глав государств и правительств ЕС прошел в Брюсселе 17 июня. На нём обсуждали назначения на ключевые должности в Евросоюзе на следующие пять лет, до 2029 года.О результатах выборов в Европарламент подробнее в материале Татьяны Стоянович Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.

венгрия

будапешт

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, будапешт, брюссель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, виктор орбан, еврокомиссия, ес, politico