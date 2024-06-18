Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico - 18.06.2024 Украина.ру
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Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico
Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico - 18.06.2024 Украина.ру
Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico
Будапешт не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщают журналисты издания Politico
2024-06-18T15:50
2024-06-18T15:50
новости
венгрия
будапешт
брюссель
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
виктор орбан
еврокомиссия
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politico
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На саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 27-28 июня, лидеры должны договориться по основным кандидатурам на руководящие посты. Действующий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС обсудят ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет. По его словам, договоренности по кандидатурам лидеров институтов ЕС, включая главу Еврокомиссии, до сих пор нет.По данным Politico, лидеры стран Евросоюза "в целом согласны", что Урсула фон дер Ляйен должна сохранить пост главы Еврокомиссии. Пост главы Европарламента планируют оставить за Робертой Метсолой. Бывший премьер Португалии Антониу Кошта должен возглавить Евросовет, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас подходит на должность главы евродипломатии.При этом министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Будапешт не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен, пишет издание.По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ещё не определился, примкнуть ли в Европарламенте к фракции "Европейских консерваторов и реформистов" или к группе "Идентичность и демократия".Неформальный саммит глав государств и правительств ЕС прошел в Брюсселе 17 июня. На нём обсуждали назначения на ключевые должности в Евросоюзе на следующие пять лет, до 2029 года.О результатах выборов в Европарламент подробнее в материале Татьяны Стоянович Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, будапешт, брюссель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, виктор орбан, еврокомиссия, ес, politico
Новости, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Виктор Орбан, Еврокомиссия, ЕС, Politico

Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico

15:50 18.06.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Будапешт не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщают журналисты издания Politico
На саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 27-28 июня, лидеры должны договориться по основным кандидатурам на руководящие посты. Действующий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС обсудят ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет. По его словам, договоренности по кандидатурам лидеров институтов ЕС, включая главу Еврокомиссии, до сих пор нет.
По данным Politico, лидеры стран Евросоюза "в целом согласны", что Урсула фон дер Ляйен должна сохранить пост главы Еврокомиссии. Пост главы Европарламента планируют оставить за Робертой Метсолой. Бывший премьер Португалии Антониу Кошта должен возглавить Евросовет, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас подходит на должность главы евродипломатии.
При этом министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Будапешт не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен, пишет издание.
"Бока заявил, что Венгрия не поддержит повторное назначение фон дер Ляйен на пост председателя комиссии, однако не против остальных имен в списке кандидатов на высшие должности", - говорится в материале.
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ещё не определился, примкнуть ли в Европарламенте к фракции "Европейских консерваторов и реформистов" или к группе "Идентичность и демократия".
Неформальный саммит глав государств и правительств ЕС прошел в Брюсселе 17 июня. На нём обсуждали назначения на ключевые должности в Евросоюзе на следующие пять лет, до 2029 года.
О результатах выборов в Европарламент подробнее в материале Татьяны Стоянович Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияБудапештБрюссельУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельВиктор ОрбанЕврокомиссияЕСPolitico
 
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