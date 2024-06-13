https://ukraina.ru/20240613/1055634575.html

Яна Амелина о стремлении Пашиняна выйти из ОДКБ: Геополитическая гибель Армении неотвратима

Яна Амелина о стремлении Пашиняна выйти из ОДКБ: Геополитическая гибель Армении неотвратима - 13.06.2024 Украина.ру

Яна Амелина о стремлении Пашиняна выйти из ОДКБ: Геополитическая гибель Армении неотвратима

По большому счету, России все равно, выйдет Армения из ОДКБ или нет. Если Армении больше наша защита не нужна, то насильно мил не будешь. Нам будет проще, мы только избавимся от ненадежного союзника

2024-06-13T19:00

2024-06-13T19:00

2024-06-13T19:00

интервью

армения

россия

карабах

никол пашинян

александр лукашенко

владимир путин

одкб

мид

украина

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни кто-либо из армянских чиновников не поедет в Белоруссию, пока Александр Лукашенко занимает президентский пост. По его словам, белорусский лидер "участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе), поощрял, верил и желал победы Азербайджана".В начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ.- Яна Александровна, в чем подлинная суть претензий Пашиняна к белорусскому лидеру?- На самом деле, это конфликт Пашиняна и его клики, конечно же, не с Лукашенко, а с руководством России, а связано это, если смотреть шире, с геополитическим выбором в пользу России, который когда-то сделала Армения и от которого сейчас отходит. Лукашенко — это лишь предлог. Разумеется, никакого отношения к подготовке 44-дневной войны (27 сентября - 10 ноября 2020 года), в результате которой Армения только из-за своей глупости и предательства потеряла Карабах, ни Путин, ни Лукашенко не имеют.Это армянская проблема. Это они потеряли свой Карабах и пытаются возложить ответственность на кого угодно, только не на самих себя. А Лукашенко ничего плохого ни армянскому народу, ни лично Пашиняну не делал.- Пашинян сказал, что власти страны решат, когда именно страна покинет ОДКБ. Какого момента он ждёт?- Да, возможно, какого-то наиболее удачного с их точки зрения момента, который, скорее, будет привязан к каким-либо решениям западных союзников Украины на фронтах СВО. Когда Запад определится, будет ли он дальше поддерживать Украину оружием или будет сворачивать на более миролюбивый путь, на путь переговоров. Когда они со всем этим определятся, тогда и Пашиняну будут даны указания, как ему поступать.Возможно, он раньше получит какие-то указания. Понятно, что этот вопрос решает не он. Но по большому счету, России все равно, выйдет Армения из ОДКБ или нет. Если Армении больше наша защита не нужна, то насильно мил не будешь. Нам будет проще, мы избавимся только от ненадежного союзника. Для Армении это, конечно, смерть, ее геополитическая гибель неотвратима. Но если народ Армении этого хочет, это его выбор.- Какие риски возникают при таком сценарии для России, ведь Армения перейдет в стан наших геополитических противников?- Гарантом жизнеспособности Армении была и есть Россия. Если не Россия, то никто. Значит, Армении тогда не будет. Армения отслужила свою геополитическую роль и будет ликвидирована, физически удалена с карты мира. Не будет и армянского народа как такового, он уйдет в рассеяние, если события будут дальше развиваться по этому сценарию.Если в Армении кто-то наивно считает, что кто-то другой, кроме России, готов взять обязанности по ее защите, например, говорят о Франции, США, то это даже не смешно. Никому Армения не нужна, а врагов у нее вполне достаточно. Причем врагов, которые победоносно завершили войну, отобрали то, на что Армения претендовала и защитить не смогла (Карабах), и сейчас отбирают уже части армянской территории. Вот то, что будет происходить с Арменией, и произойдет очень быстро, хотя бы в силу того, что она очень мала. Видимо, в ее народе преобладают силы мортидо, влечения к смерти. Видимо, они сами решили, что больше не хотят жить. Это их дело.- А как же тогда массовые протесты в Ереване перед зданием парламента?- Надо все делать вовремя. Поздновато уже протестовать. Не думаю, что эти протесты увенчаются успехом. Во всяком случае, на судьбу Карабаха это никак не повлияет. Если здоровым силам армянского народа удастся скинуть власть, которая губит их страну, то мы можем это приветствовать. Но пока об этом еще ничего не говорит. Пока это только наши надежды, наши и их мечты.Протесты длятся уже долго, но ни к каким реальным результатам они не привели. И понятно, почему. Протест разнороден, у него нет, кроме епископа Баграта Галстаняна, явных лидеров. Этот лидер хорош во всем, но он не политик, не знает, как действовать, и мы видим результат всего этого. Без реальной поддержки России эти протесты не увенчаются успехом.- А Россия в этом заинтересована?- Конечно, потому что Пашинян губит Армению, которая всегда была нашим христианским союзником. Нас много связывает, и из-за за пашинянов не должен страдать армянский народ, близкий нам. Да, они сами его выбрали, но, видимо, у каждого народа бывают времена ослепления. Если бы место главы армянского государства занял бы более вменяемый человек, это пошло бы только на пользу России, потому что выбор Армении сказывается на геополитических интересах России.Если Армения, как вы правильно сказали, перейдет в стан наших противников, а именно так и будут развиваться события, это ослабит наши возможности в Закавказье с выходом на Ближний Восток.- Накануне появилась информация в грузинских СМИ о том, что якобы правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений. МИД РФ назвал эти сообщения утками, которые тиражирую грузинские оппозиционные СМИ. Почему этот вброс был сделан именно сейчас?- Зондируется почва после того, как мы отменили визовый режим с Грузией, заметно потепление российско-грузинских отношений, неуклонное, но медленное и печальное, как в анекдоте. Силы, которые в этом заинтересованы, как с российской, так и с грузинской стороны, понимают, что действовать надо поступательно, не резко.Пока наш МИД дал понять, что разговоры об этом преждевременны. Но по большому счету, если между нашими странами нет визового режима, то восстановление дипотношениий не так принципиально. Конечно, когда они будут восстановлены, это будет означать, что отношения перешли на еще более высокую ступень. Просто так это не будет происходить, от нас многого хотят, пока на эти уступки мы не готовы пойти.Подробнее о возможном выходе Армении из ОДКБ в материале Пашинян: прицелился в ОДКБ, попал в Армению

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

https://ukraina.ru/20240613/1055626306.html

https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html

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Денис Рудометов

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интервью, армения, россия, карабах, никол пашинян, александр лукашенко, владимир путин, одкб, мид, украина, сво