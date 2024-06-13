https://ukraina.ru/20240613/1055632269.html

Пашинян: прицелился в ОДКБ, попал в Армению

Пашинян: прицелился в ОДКБ, попал в Армению - 13.06.2024 Украина.ру

Пашинян: прицелился в ОДКБ, попал в Армению

В Киеве меня удивляли многие мои приятели и знакомые (подавляющее большинство всех, с кем я пересекался начиная от средней школы и заканчивая Администрацией Президента Украины).

2024-06-13T14:39

2024-06-13T14:39

2024-06-13T15:03

россия

запад

армения

никол пашинян

ростислав ищенко

ес

нато

одкб

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052203133_0:40:900:546_1920x0_80_0_0_c78fa48a2891bafbb6693c2eeabb380b.jpg

Будучи не просто воспитанными на русской культуре, но русскими людьми, никакой иной культуры не знавшими (а многие и просто являлись выходцами из России в первом, максимум во втором, поколении), они вдруг стали ощущать себя некими европеоидами.Именно европеоидами, а не европейцами, поскольку европейцы жили в Западной Европе. Восточная у европеоидов до десятых годов XXI века не котировалась, они считали себя выше, каких-то там венгров, поляков и "прочих шведов", впрочем последующее обнищание и тут внесло поправку, заставив умерить амбиции и вместо питья кофе в Венской опере, ездить в Польшу на клубнику.Европеоиды выстроились в очередь в Европу, убеждая друг друга и всех окружающих, что как только их "примут в ЕС", в их квартирах сам собой наступит евроремонт, а зарплаты вырастут до нескольких тысяч евро на нос. Это бы ещё ничего, человек так устроен, что любит по-маниловски помечтать, что всё как-то само собой устроится и наступит полный комфорт и всяческое блаженство. Самому же никаких усилий прилагать будет не надо. Но европеоиды почему-то решили, что в Европу их возьмут только в том случае, если они отрекутся от русского имени.И провозгласили они себя украинцами. Большинство из них по-украински заговорили через пень-колоду только после 2022 года "назло русским". И то только в публичной сфере. Так-то они продолжают читать русскую классику, смотреть советские фильмы и общаться дома по-русски. Но при этом они начали считать себя украинцами и гордиться этим мифическим украинством. Гордиться в том числе перед родными братьями и сёстрами по российскую сторону границы, которые с удивлениям узнавали от своих родственников, что тех, оказывается, записали в высшую расу, а их братья и родители так и остались "презренными русскими".То есть, начинавшаяся, как невинное стремление к бесплатному еврокомфорту, европеоидность моментально выродилась в русофобию. Первичным стал уже не евроремонт, а стремление доказать русским родственникам, что их случайно оказавшаяся на территории УССР родня автоматически стала умнее, красивее и цивилизованнее.Мы сейчас наблюдаем сходное высокомерное отношение к украинцам со стороны части русского общества, но здесь хотя бы есть какое-никакое основание – Россия, пройдя через тяжкие испытания, была возрождена руками своего народа – есть чем гордиться, особенно по сравнению с сомнительными "достижениями" европеоидов.Во всей этой истории больше всего меня поражало не желание блеснуть отражённым светом европейской цивилизации, а сознательное отделение себя от своих русских родственников, сопровождавшееся оголтелой русофобией. Запад ещё не решил будет он с Россией договариваться или ударится в конфронтацию, а новоиспечённые "украинцы" уже требовали очередного "дранг нахт остен" и разрушения России.Не мудрено, что Запад увидев толпу добровольного пушечного мяса, страстно желающего повоевать с Россией – склонился к конфронтации – не своё, не жалко. Пусть убивают друг друга, ослабляя России, а потом, оценив нанесённый Москве ущерб можно будет и договориться "с позиции силы".Уже в конце 90-х мне было совершенно очевидно, что если не себя (а скорее всего и себя), то своих детей и внуков точно европеоиды обрекают на бессмысленную (с точки зрения как их личных интересов, так и интересов новосозданного украинского государства) гибель в войне против России, которую они усиленно накликали. Вернее это должна была быть даже не их война с Россией, а война России и Запада, но на их (украинской) территории. В результате уцелевшие должны были надолго погрузиться в нищету (ибо ни за месяц, ни за год разрушения, которые должна была оставить война России с Западом не восстановить).И всё же с упорством леммингов они бежали не в "евроремонт" и не "Венскую оперу", а в войну с Россией. И добежали. Сказал бы, что результат всем известен, но он пока неизвестен. Трупы ещё только предстоит посчитать, когда всё закончится, при том, что никто не может сказать когда и чем именно всё закончится, так как американским друзьям европеоидов понравилась украинская суицидальная политика и они теперь пытаются распространить этот "передовой опыт" на всю Европу. Так что украинцам ещё очень повезёт, если Россия разгромит их в этом году и для них война, развязанная их усилиями закончится – дальше будут мучиться другие.Ладно, в 1994 году и даже в 2004 году для кого-то эти вещи могли быть не очевидными. Кто-то мог заблуждаться даже в 2014 году (хоть таким людям явно нужна помощь психиатра). Но сейчас-то уже всё ясно. Украинский пример, настолько выразителен, что непослушным детям в самых бедных странах Африки говорят: "Будешь плохо учиться, хулиганить и не слушать старших, станешь украинцем". Многим помогает.И что же? А ничего. На День России Пашинян (премьер Армении – такое государство пока ещё существует в Закавказье) заявляет, что Ереван выйдет из ОДКБ (правда пока неизвестно когда), поскольку мол в ОДКБ планировали "войну против нас с Азербайджаном".Я подозреваю, что это особенность перевода, так как вряд ли Пашинян имел в виду, что ОДКБ хотел напасть на Азербайджан и Армению одновременно. Скорее всего он обвинял ОДКБ в намерении поддержать Азербайджан во время второй и третьей Карабахских войн. Правда, Азербайджан сам справился.Я далёк от присущего многим соотечественникам заблуждения о некоем "братстве народов" или дружбе между государствами. Союзы заключаются и расторгаются, политические интересы меняются и Армения, как любая другая страна имеет право искать себе иных партнёров, кроме России и даже занимать враждебную позицию в отношении Москвы, если для неё это выгодно – соответствует её государственным интересам. Вот с этой точки зрения я и предлагаю рассмотреть инициативу Пашиняна.Конечно, выход из ОДКБ одного из его членов будет России неприятен. Но далеко не критичен. Когда-то ОДКБ создавался для того, чтобы продемонстрировать Западу, что Россия считает постсоветское пространство зоной своих исключительных интересов и любая (тем более военная) деятельность США, ЕС, НАТО на этих территориях возможна только по согласованию с Москвой.Россия тогда была слаба и ОДКБ был хоть и скорее символическим (чем реальным военно-политическим), но единственным инструментом (и аргументом), который мог усилить её позицию в тогда ещё только намечавшемся противостоянии с Западом.С тех пор все "красные линии", которые проводил Запад (например, в Сирии) перейдены Россией. Запад в свою очередь тоже не стесняется и демонстративно пренебрегает российскими запретами. Своё военно-политическое сотрудничество на постсоветском пространстве Россия перевела преимущественно на двустороннюю основу.Механизм ОДКБ был использован один раз – для помощи Казахстану в подавлении прозападного мятежа в январе 2022 года. Но и в этом случае Россия выступила решающей силой и очевидно, что Москва действовала бы и без ОДКБ, если бы пришлось (как, например, при подавлении мятежа в Белоруссии парой лет раньше, куда Россия официально войска не послала, но заявила о готовности оказать военную помощь, при необходимости).Механизмы принятия решений в рамках ОДКБ достаточно сложны, а взаимным обязательствам не хватает чёткости. Так что в будущем этот механизм будет либо реформирован, либо заменён другим. В нынешней ситуации глобальной конфронтации России нужен эффективный и гибкий механизм быстрого реагирования, а не длительного согласования. Свою функцию, микширования временной слабости России (у которой к концу 90-х практически не оставалось союзников) ОДКБ выполнил.Таким образом, выход Армении из ОДКБ, даже если бы он состоялся уже вчера, для России значит не более, чем матерное слово на заборе – неприятно, но не боле того, а забор можно покрасить.Но может быть разрыв с Россией (а выход из ОДКБ имеет ещё и символическое значение, знаменуя собой геополитическую переориентацию Еревана) что-то даёт Армении? Например, может быть Запад убедит Азербайджан, вернуть Армении Карабах или умерить жёсткость своих требований по вопросу о делимитации и последующей демаркации границы между двумя государствами?Нет. Запад готов продать Армении оружие. Запад безусловно поможет Еревану в выдавливании российской военной базы из Гюмри. Но Запад не будет ни воевать с Азербайджаном вместо Армении за Карабах, ни слишком сильно давить на Баку. Формально слова о недопустимости силового шантажа и желательности заключения компромиссного мира будут сказаны. Но этим всё и закончится.Азербайджан – союзник Турции, а Турция, хоть и проводит в отношении России самостоятельную политику, всё же является важнейшей опорой южного фланга НАТО. Без Турции НАТО в Восточном Средиземноморье – калека. Блоку необходимо как-то защищать растянутый балканский фронт, при том, что местные армии (болгарская, румынская, греческая) ни вместе, ни по-отдельности не являются сбалансированной военной силой, нуждаясь в комплексной поддержке.Турция для Балкан играла ту же роль, что Польша для Прибалтики – цементирующей силы, обеспечивающей не только устойчивость обороны, но и способность проводить наступательные операции.Из-за Армении США и НАТО не будут расстраивать такого важного партнёра. Тем более, что у Турции и так к ним большой список претензий.Политическую и дипломатическую поддержку Запад Армении оказать тоже не в состоянии – не за что зацепиться. Армения не признала независимость Карабаха (официально для Еревана он оставался азербайджанской территорией). Точно так же Армения не отрицала, что территории на Западе Азербайджана оккупированы армянскими силами (формально бывшей уже НКР).То есть Ереван признавал суверенитет Баку над всеми территориями по поводу которых можно было бы вести спор. А значит, поскольку не было никаких официальных претендентов на эти территории, Баку имел право силой восстановить свою власть. В эту проблему упрётся любая проармянская дипломатическая инициатива и не сможет её преодолеть. Даже требования Азербайджана вернуть бывшие полуанклавы полностью соответствуют позиции Еревана, признававшего Азербайджан в границах АзССР.Возможно Запад будет готов развернуть в Армении какую-то военную миссию, но малочисленную и не базу, а именно миссию, в задачу которой входит изучение обстановки и консультативная помощь, но не более того. Географическое положение Армении таково, что крупный контингент Западу там трудно будет снабжать даже в мирное время. В военное же, он обречён на моментальное уничтожение или сдачу. В противовес полноценному развёртыванию группировки войск, миссию военных экспертов в критической ситуации можно вывезти одним-двумя самолётами.То есть, повернувшись от России к Западу (кстати, под теми же европеоидными лозунгами, что и Украина тридцать лет назад) Армения ничего не приобрела ни в смысле безопасности, ни в экономическом смысле. Россия быстро перейдёт с ней в режим торговли с недружественной страной, Запад же инвестировать в армянскую экономику не будет – там нет ничего, что стоило бы сопутствующих рисков.Более того, демонстративно разворачиваясь к Западу, Армения потеряла и второго своего важного союзника – Иран. До сих пор, Тегеран смотрел на турецко-азербайджанский альянс, как на угрозу своим интересам в Закавказье и пытался балансировать эту угрозу, поддерживая Армению.Однако, по мере того, как события в Газе настраивают исламский мир не только против Израиля, но и против США, Турция, как один из лидеров в регионе Ближнего Востока, а также как претендент на лидерство в исламском мире всё менее склонна оказывать Тель-Авиву и Вашингтону услуги в их противостоянии с Ираном. Это позволило Тегерану и Баку начать конструктивные переговоры о снятии острых проблем двусторонних отношений, включая предоставление территории Азербайджана США и Израилю для антииранских действий.С Азербайджанской территории угроза Ирану исходить прекращает, зато прозападная ориентация Еревана всё сильнее беспокоит Тегеран. Таким образом из трёх наиболее активных игроков, определяющих ситуацию в Закавказье (Россия, Турция, Иран) Ереван поссорился со всеми. С Азербайджаном дружба у Армении в ближайшее время точно не наладится.Грузия идёт по пути восстановления отношений с Россией, за что подвергается критике и давлению Запада, с которым всё сильнее расходится. Армения оказывается единственной прозападной силой в Закавказье в кольце государств либо находящихся с Западом в прямой конфронтации, либо находящихся в процессе обвального ухудшения отношений с ним.Я не спрашиваю почему Пашинян не любит Россию. Россию можно не любить, можно ориентироваться на Запад, если ты считаешь, что твоему государству это выгоднее. Политика не богадельня. Она предельно цинична и прагматична.Но прагматично ли действует Пашинян, пытаясь демонстративно, в день национального праздника уколоть Россию? В конце концов даже булавочный укол не получился – из ОДКБ Ереван может быть выйдет когда-нибудь, если успеет (а то ведь и исключить могут), а отношения со всеми соседями испортил уже.Времена сейчас беспокойные, великие державы ведут борьбу за глобальное лидерство. Она закончится не завтра, но Запад её проигрывает. И ему сейчас не до спасения Армении, если кому-то захочется окончательно стереть её с политической карты. Будет ли Россия рисковать отношениями с важными партнёрами на Ближнем Востоке ради демонстрирующей недружественность Армении – большой вопрос.Когда конфронтация закончится и бывшие противники начнут строить новый глобальный порядок, в первую очередь будет прорабатываться вариант компромиссного мира. Компромисс в таких случаях ищется в первую очередь за счёт интересов третьих стран – ведь основные соперники слишком сильны, чтобы их интересы можно было полностью игнорировать. При этом каждый пытается защитить своих важных ближайших союзников, но все легко жертвуют интересами пушечного мяса (как сейчас Запад спокойно жертвует Украиной).В нынешней ситуации, Армения – главный и единственный кандидат среди государств Закавказья на роль жертвы глобального компромисса. Она, как Украина, ушла от России, но не пришла в Европу. Мало сказать "мы европейцы", надо ещё, чтобы настоящие европейцы решили, что вы такой же как они, а не презренный европеоид, судьба которого принести себя в жертву интересам настоящих патентованных европейцев.Впрочем, как свидетельствуют практика и опыт, истинный европеоид находит утешение в пещерной русофобии, которая питает его надежды на то, что Запад победит, Россия падёт и толпе европеоидов разрешат жадно броситься делить трофеи, за счёт которых они и надеются стать европейцами.Какая-то извращённая логика. Вроде бы, если от разрушенной России должно остаться достаточно, чтобы удовлетворить банду лимитрофных европеоидов, то очевидно, что Россия живая, мощная и динамично развивающаяся, даёт дружественным странам значительно больше возможностей для длительного эффективного взаимодействия и соразвития.Но европеоидам важнее поплясать на костях России, чем жить в достатке. В результате все поля в российских окрестностях устланы костями европеоидов, решивших в Третьей мировой войне заменить собственно европейцев, уставших ходить в Россию за шерстью и возвращаться стриженными.О том, какие ресурсы и полезные ископаемые Украины в действительности интересуют США - в материале Дмитрий Ковалевича Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240613/1055628301.html

https://ukraina.ru/20240430/1054818821.html

https://ukraina.ru/20240611/1055607440.html

россия

запад

армения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

россия, запад, армения, никол пашинян, ростислав ищенко, ес, нато, одкб, мнения