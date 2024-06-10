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Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?

Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России? - 10.06.2024 Украина.ру

Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?

В ЕС прошли выборы в Европейский парламент. Предварительные их результаты говорят о том, что европейские избиратели ждут смены внутренней национальной политики

2024-06-10T18:21

2024-06-10T18:21

2024-06-10T18:21

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Провластные партии в двух крупнейших экономках ЕС – Германии и Франции – провалились с треском. Однако смены курса коллективной Европы эксперты не ожидают. Особенно в отношении России. Почему? Ответ в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопПохоже, старушку Европу ждет тест на демократию. По предварительным данным, в ключевых странах ЕС на выборах в Европарламент побеждают противники действующих властей. В Германии партия Шольца набрала меньше, чем оппозиционная "Альтернатива для Германии", во Франции партия Макрона почти вдвое проигрывает "Национальному объединению" Ле Пен, аналогичные проблемы у правящих партий Бельгии, Австрии и Испании. При этом Европейская народная партия, поддерживающая Урсулу фон дер Ляйен, лидирует в общем зачете (как пишут, за счет "дотационных малых стран ЕС"). Таким образом получается, что на местах в странах, "тянущих" ЕС своими ресурсами, фактически сформирован запрос на более рациональный курс. Но в целом наднациональная надстройка сильна и отодвигаться от власти не собирается. Примечательна, кстати, и реакция главных действующих лиц: премьер Бельгии подал в отставку, Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Шольц, правда, морозится, зато еврогинеколог Урсула уже обещает сделать новое большинство в ЕП "проевропейским и проукраинским". Согласитесь, неоднозначный расклад. На днях Виктор Орбан сказал, что шанс на урегулирование украинского конфликта будет, когда пройдут выборы в ЕП и президента США, и к власти на Западе придут "миролюбивые силы". Что же, первые из них уже прошли, посмотрим, как сработает демократия и будет ли курс еврочиновников откорректирован с учетом запроса с мест.Политолог Вадим ТрухачевОбщий итог по правым евроскептикам, выступающим против вооружения Украины и разрыва с Россией, очень приличный. Но преувеличивать их успех не стоит. Если суммировать итоги всех партий такого рода, то они получат около 100 мест из 720. Будь они единой фракцией - тогда бы заняли третье место по численности. Они солидно прибавили. Поднялись они на недовольстве как безудержным вооружением Украины и разрывом с Россией, так и недостаточно внятной миграционной политике "системы". Плюс на общем недовольстве руководством Евросоюза.Но этих мест явно не хватит для получения постов еврокомиссаров, и для изменения политики ЕС в отношении России и Украины. Но оглядываться на них "системщики" будут. Украине дадут меньше денег и оружия - но дадут. Против России введут новые санкции - но меньше, чем могли бы. Иначе в следующий раз мест у них будет уже 150. Пока же повод для радости у нас есть, но небольшой.Политик Олег ЦаревВыборы а Европарламента Озвученные предварительные результаты говорит о том, что общий баланс сил между наднациональными политическими группами или фракциями в структуре Европарламента останется практически таким же: первое место осталось у Европейской народной партии (ЕНП), две правые фракции улучшили свои позиции, но не настолько значительно, чтобы серьезно влиять на решения ЕП, их силы занимают лишь четвертое и пятое места. Единственное исключение из общей картины — обвал рейтинга "зеленых" с четвертого места на шестое. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, входящая в ЕНП, уже объявила о своей победе. Она заявила, что не сомневается в своем назначении на должность главы ЕП на новый срок на саммите ЕС в конце июня. По ее словам, новое большинство в Европарламенте будет сформировано только ведущими партиями и останется "проевропейским и проукраинским". Несмотря на локальные успехи евроскептиков, никакой сенсации не произошло, и ЕК продолжит проводить проукраинскую и антироссийскую политику. Вместе с тем, у прошедших выборов есть и другое измерение — влияние выборов на внутренние процессы в отдельных странах. То, что ранее было малозаметно, сейчас высветилось очень ярко. Самый яркий пример — Франция, где итоги голосования спровоцировали досрочные парламентские выборы. Если они приведут к победе евроскептиков в одной из крупнейших стран ЕС, это обострит в Евросоюзе массу внутренних проблем, которые могут сильно осложнить как военную помощь Киеву, так и переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.Украинский политик Евгений ШевченкоС точки зрения поддержки Украины Европейским Союзом ничего не изменится. А вот с точки зрения влияния на идеологическую составляющую, думаю, существенно изменится. Урсула фон Дер Ляйен будет стоять перед выбором. Оставаться проамериканским политиком, учитывая возможность возвращения Дональда Трампа к власти. Либо вспомнить об идеологических основах своей партии, выигравшей выборы в Германии. От этого будет зависеть ее избрание на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Можно сколько угодно размышлять о тех или иных последствиях выборов в Европарламент. Очевидно одно. Формально выборы выиграли консерваторы. А вот формирование коалиции покажет, кто из них действительно правоцентрист, а кто конъюнктурщик. Увеличение правого крыла в Европарламенте существенно повлияет на идеологическую составляющую при принятии законов ЕС. Для нас важно видеть, по какому пути дальше будет двигаться Европа. Если будет продолжение того самого, что было последние десять лет, лет через тридцать, Европой станет немного другая часть Евразии. Соответственно, Азией станет Западная Европа. Либо правые националисты выиграют выборы уже в своих парламентах по отдельности. Тогда прощай ЕС.Политический обозреватель Андрей ПерлаИтог выборов в Европарламент: Европа будет "проукраинской", то есть будет воевать с Россией. Национальные интересы отдельных стран ЕС идут в топку, "христианские демократы" отлично ложатся под глобалистов, социалистов и либералов. Суча лапками от восторга."Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.Что вы говорите? "Альтернатива для Германии"? Да, второе место в своей стране заняла. Нет, никакого влияния не получила. Какие выводы следует сделать нам? Правильные: или мы воюем до победы над Европой, или терпим поражение. Третьего не дано, никакой ничьей эта партия не предусматривает. Каждый, кто подпевает еврокомиссарам - предатель.Украинский журналист Василий АпасовКакие интересные в ЕС политические процессы. Ультраправые заняли значительно больше позиций, как и предполагалось У Ле Пен звездный час, дождалась А Макрон распускает парламент и назначает досрочные выборы.Как и предсказывали, Европа будет чуток другой. Но не так чтобы совсем. А то сейчас нарассказывают тоже…Журналист Максим ЮсинЭто было математически неизбежно. ЕНП (классические правые) получат самую большую фракцию в Европарламенте — причём с солидным отрывом. Благодаря в том числе Германии, которая делегирует больше всего депутатов и где очень хорошо выступил блок ХДС/ХСС. Иными словами, Урсула фон дер Ляйен имеет все шансы остаться во главе Еврокомиссии. Для Москвы это плохая новость. Но, повторю, отнюдь не неожиданность. Так и должно было случиться.Политолог Юрий БаранчикС 6 по 9 июня в Европе проходили выборы в Европарламент.… Главная интрига кампании во многом была сорвана в связи с тем, что случился скандал с Максимилианом Кра, который был одним из главных кандидатов в Европарламент от немецкой АДГ. В интервью СМИ он заявил, что не все члены нацистских войск СС были преступниками. После этого АДГ отстранила его от выборов, а 23 мая фракция правых партий “Идентичность и демократия” исключила АДГ из своего списка и поэтому утратила шанс взять третье место. После объявления результатов выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон признал рост популярности правых партий в Европе и в обращении к народу объявил о досрочных выборах во французский парламент, которые пройдут в два тура - 30 июня и 7 июля. Мари Ле Пен уже заявила, что готова занять пост премьер-​министра Франции в случае победы ее партии на этих выборах. Однако это не меняет того факта, что тройка лидеров в Европарламенте не изменилась, а значит останется и коалиционное большинство, которое продвинет на второй срок главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. ...Хотя общий расклад сил в Европарламенте сильно не изменился, то, что правые партии набирают популярность, стало очевидно всем. По сути, получился референдум доверия национальным правительствам, и во Франции власти его провалили. ...Социал-​демократическая партия Германии - партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, набрала только 14%. Как представитель оппозиции, генеральный секретарь Христианско-​демократического союза Карстен Линнеман призвал поставить вопрос о вотуме доверия текущему правительству. Хотя в случае с Германией новые выборы маловероятны. Тренд на рост правых партий в Европе вполне определился, и не в последнюю очередь это связано с тем, что голосует за них молодежь. Голосуют не менее активно, чем пожилые, видимо, в качестве протеста против политики правящего истеблишмента. И, конечно, поражение партии Макрона во Франции говорит о том, что население Европы устало от агрессивной политики элит в то время, как дома проблемы не решаются, а только копятся.Политический аналитик Александр НосовичВот уже десять лет на выборах в Европарламент я наблюдаю одну и ту же картину:1. Накануне выборов интересующиеся профаны в соцсетях ждут от них политического землетрясения, революции. Правящие либеральные партии ожидает крах, победят правые евроскептики, которые за дружбу с Россией, Евросоюз начнёт распадаться и возродится Старая Европа, которая заключит союз с Россией на основе единых ценностей;2. Выборы проходят, правящие партии в самом деле выступают на них позорно, правые евроскептики в самом деле усиливают позиции;3. Ничего не меняется. Большинство в ЕП всё так же держит сколоченная немцами из проверенных системных деятелей Европейская народная партия. Новый состав Европарламента бодро штампует антироссийские резолюции, за которые голосуют и ожидавшиеся союзниками России правые евроскептики; 4. Грядут новые выборы в ЕП, от которых ангажированная публика опять ждёт потрясений и революции. Всё повторяется по кругу. На самом деле это странно - ждать от системного института ЕС того, что он этот ЕС развалит. Европарламент - эффективный инструмент управления гневом, задача которого не дать волю протесту, а абсорбировать протест. Он эту задачу успешно выполняет. Реальной власти у евродепутатов всё равно нет, поэтому выбирать их приходит эмоционально заряженное меньшинство, которое даёт выход своей ярости голосованием за антисистемных политиков. Система в итоге только выигрывает: антисистемные политики попадают в Европарламент и становятся системными, общий курс ЕС не меняется, круг людей и организаций, причастных к принятию решений в Брюсселе и европейских столицах, остаётся прежним. Европейская политика - хорошая иллюстрация того, что теория демократии не работает. Работает теория элит. Политического класса, истеблишмента. А демократия работает как механизм их господства и управления массами.Также о внутриполитической ситуации в западноевропейских странах: Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии

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