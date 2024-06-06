https://ukraina.ru/20240606/1055465918.html

Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии

Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии - 06.06.2024 Украина.ру

Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии

Досрочные британские выборы в парламент не имеют ярких лидеров. Вырисовывается только тройка кандидатов на пост премьер-министра: Риши Сунак, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон. Все трое будет жестко бороться за власть

2024-06-06T03:45

2024-06-06T03:45

2024-06-06T03:45

европарламент

риши сунак

борис джонсон

британия

россия

сша

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию назвал другую причину переноса парламентских выборов в Британии.Он заявил, что англичане из одной плохой ситуации попали в другую. Они были полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону, добавил Ковач."Перенос выборов в парламент — это реверанс в сторону США. Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля — День независимости США", — отметил экс-депутат.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиТем временем Британия принимает непосредственное участие в украинском конфликте. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши."Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием", — рассказал польский офицер.Более подробно о роли Великобритании в российско-украинском конфликте — в материале "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликтеПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240602/1055366597.html

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европарламент, риши сунак, борис джонсон, британия, россия, сша