Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055465918.html
Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии - 06.06.2024 Украина.ру
Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
Досрочные британские выборы в парламент не имеют ярких лидеров. Вырисовывается только тройка кандидатов на пост премьер-министра: Риши Сунак, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон. Все трое будет жестко бороться за власть
2024-06-06T03:45
2024-06-06T03:45
европарламент
риши сунак
борис джонсон
британия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101984/01/1019840191_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4f7e47d0ca03a546d23cf52cf70b60b3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию назвал другую причину переноса парламентских выборов в Британии.Он заявил, что англичане из одной плохой ситуации попали в другую. Они были полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону, добавил Ковач."Перенос выборов в парламент — это реверанс в сторону США. Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля — День независимости США", — отметил экс-депутат.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиТем временем Британия принимает непосредственное участие в украинском конфликте. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши."Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием", — рассказал польский офицер.Более подробно о роли Великобритании в российско-украинском конфликте — в материале "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликтеПолный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240602/1055366597.html
британия
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101984/01/1019840191_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_492a1cfa05c7e0cc5231bfa46afd4150.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европарламент, риши сунак, борис джонсон, британия, россия, сша
Европарламент, Риши Сунак, Борис Джонсон, Британия, Россия, США

Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии

03:45 06.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Досрочные британские выборы в парламент не имеют ярких лидеров. Вырисовывается только тройка кандидатов на пост премьер-министра: Риши Сунак, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон. Все трое будет жестко бороться за власть
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер.
"Во-первых, Риши Сунак выбрал отличное время для выборов, потому что британская экономика за последние 5 месяцев существенно улучшила показатели. Инфляция в Англии 2%, резко сократилась безработица и так далее. Во-вторых, Борис Джонсон рвется к власти и, видимо, будет агрессивен в избирательной кампании. А он безумно популярен у электората, несмотря ни на что. В-третьих, глава МИД страны Дэвид Кэмерон также стремится к должности премьер-министра Британии. Ранее он занимал одноименный пост Соединенного Королевства с 2010 по 2016 год. Теперь, я думаю, хочет это повторить", — объяснил Вайнер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию назвал другую причину переноса парламентских выборов в Британии.
Он заявил, что англичане из одной плохой ситуации попали в другую. Они были полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону, добавил Ковач.
"Перенос выборов в парламент — это реверанс в сторону США. Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля — День независимости США", — отметил экс-депутат.
Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
2 июня, 04:15
"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с РоссиейНа Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса
Тем временем Британия принимает непосредственное участие в украинском конфликте. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши.
"Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием", — рассказал польский офицер.
Более подробно о роли Великобритании в российско-украинском конфликте — в материале "Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
ЕвропарламентРиши СунакБорис ДжонсонБританияРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
04:30Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
04:20Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения
04:10"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
04:00"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
03:50"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем
03:45Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
03:40В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
03:30"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
03:20Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
03:10Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
03:00Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
01:21Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
23:56Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
23:21РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
23:02Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
22:42Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
22:30Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
22:22Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
21:56МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
Лента новостейМолния