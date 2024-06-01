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Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом

Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом - 01.06.2024 Украина.ру

Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом

Разговоры о том, что линия боевого соприкосновения на Харьковском направлении "встала" не имеют ничего общего с реально происходящим "на земле". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-06-01T05:00

2024-06-01T05:00

2024-06-01T05:00

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В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта", есть только одна правильная формулировка - "идут ожесточенные бои", уточнил эксперт в своем интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.На днях глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ подтянули под Харьков все основные серьезные подразделения, и также ожидается прибытие новых резервов. В этой ситуации, уверен Ганчев, ВС РФ уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях.Чуть раньше в интервью изданию Украина.ру один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот" заявил, что наступление российских сил под Харьковом замедлилось, но, скорее всего, это затишье перед бурей. Что именно имел в виду "Оцелот", можно узнать в этом материале:Донецкий "Оцелот": наступление ВС РФ под Харьковом замедлилось. И вот почемуС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс."Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.Наступление российской Армии продолжается.

https://ukraina.ru/20240527/1055309665.html

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новости, геннадий алехин, фронт, харьков, харьковская область, украина.ру, россия, вс рф, всу