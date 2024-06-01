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Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом
Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом - 01.06.2024 Украина.ру
Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом
Разговоры о том, что линия боевого соприкосновения на Харьковском направлении "встала" не имеют ничего общего с реально происходящим "на земле". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-06-01T05:00
2024-06-01T05:00
2024-06-01T05:00
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В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта", есть только одна правильная формулировка - "идут ожесточенные бои", уточнил эксперт в своем интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.На днях глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ подтянули под Харьков все основные серьезные подразделения, и также ожидается прибытие новых резервов. В этой ситуации, уверен Ганчев, ВС РФ уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях.Чуть раньше в интервью изданию Украина.ру один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот" заявил, что наступление российских сил под Харьковом замедлилось, но, скорее всего, это затишье перед бурей. Что именно имел в виду "Оцелот", можно узнать в этом материале:Донецкий "Оцелот": наступление ВС РФ под Харьковом замедлилось. И вот почемуС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс."Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.Наступление российской Армии продолжается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий алехин, фронт, харьков, харьковская область, украина.ру, россия, вс рф, всу
Алехин разъяснил слухи об остановке фронта под Харьковом
Разговоры о том, что линия боевого соприкосновения на Харьковском направлении "встала" не имеют ничего общего с реально происходящим "на земле". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Я бы не сказал, что линия боевого соприкосновения на двух участках севера Харьковской области стоит. Она не стоит. Просто на каждом участке свои особенности. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - сказал Алехин.
В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта", есть только одна правильная формулировка - "идут ожесточенные бои", уточнил эксперт в своем интервью Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
.
На днях глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ подтянули под Харьков все основные серьезные подразделения, и также ожидается прибытие новых резервов. В этой ситуации, уверен Ганчев, ВС РФ уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях.
Чуть раньше в интервью изданию Украина.ру один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот" заявил, что наступление российских сил под Харьковом замедлилось, но, скорее всего, это затишье перед бурей. Что именно имел в виду "Оцелот", можно узнать в этом материале:
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ ведут зачистку остатков групп противника в Ивановке на Купянско-Сватовском направлении, продвигаются в Красногоровке, штурмуют фланги Часова Яра, а также работают у Орехово-Васильевки и Калиновки с целью выйти к каналу Северский Донец-Донбасс.
"Тяжелые бои в Волчанске и Липцах, где ВСУ пытаются контратаковать, контроль над холмом севернее Липцов переходит от одной стороны к другой", - резюмировал военкор.
Наступление российской Армии продолжается.