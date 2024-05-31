Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг - 31.05.2024 Украина.ру
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Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг
Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг - 31.05.2024 Украина.ру
Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг
Лондон направлял дальнобойные ракеты Storm Shadow Киеву без ограничений в использовании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Североатлантического альянса
2024-05-31T11:20
2024-05-31T11:20
новости
россия
сша
киев
йенс столтенберг
джо байден
нато
storm shadow
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"Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений", — заявил Столтенберг.Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием.Наканеуне президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Его слова привел представитель госдепартамента США.Ранее Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодарский край.Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
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новости, россия, сша, киев, йенс столтенберг, джо байден, нато, storm shadow
Новости, Россия, США, Киев, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО, Storm Shadow

Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг

11:20 31.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Лондон направлял дальнобойные ракеты Storm Shadow Киеву без ограничений в использовании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Североатлантического альянса
"Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений", — заявил Столтенберг.
Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием.
Наканеуне президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Его слова привел представитель госдепартамента США.
Ранее Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.
Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодарский край.
Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
10:10
Норвегия и Финляндия назвали допустимыми удары вглубь РоссииМинистр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает допустимым использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по России. Об этом он заявил норвежской телерадиокомпании NRK
 
НовостиРоссияСШАКиевЙенс СтолтенбергДжо БайденНАТОStorm Shadow
 
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