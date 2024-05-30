https://ukraina.ru/20240530/1055377141.html

Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро 30 мая

Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро 30 мая - 30.05.2024 Украина.ру

Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро 30 мая

Украина попыталась атаковать Крымский мост, атаку координировал американский БПЛА

2024-05-30T09:25

2024-05-30T09:25

2024-05-30T10:15

эксклюзив

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украина

россия

крымский мост

олаф шольц

жозеп боррель

риши сунак

вооруженные силы украины

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Утром 30 мая Министерство обороны России сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", — сообщило Минобороны в 07:12.До этого телеграм-канал SHOТ сообщил о том, что обломки сбитых ракет упали около Керчи. Таким образом, атаковать пытались Крымский мост."ВСУ снова атаковали Крым: в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Перед атакой над Чëрным морем наворачивал круги американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (его маршрут на фото). По информации SHOT, ракетная атака на полуостров была осуществлена около часа ночи, Крымский мост был перекрыт почти 40 минут. Вероятно, наводил удар именно БПЛА RQ-4B, который ранее вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии и несколько часов сканировал обстановку, находясь в нейтральном воздушном пространстве. После отражения атаки работа паромной переправы временно приостановлена — по словам министра транспорта Крыма, у объектов повреждено остекление надстроек. Пострадавших среди моряков и гражданских нет", — писал телеграм-канал SHOT в 03:36.Позже утром 30 мая Минобороны России сообщило об отражённой украинской атаке на Краснодарский край."Около 07:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края", — отмечалось в сообщении министерства обороны РФ в 07:58.Днём ранее, 29 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о том, что Украина пыталась атаковать регион."Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", — писал он.Под Армавиром находится РЛС "Воронеж-ДМ". Ранее её уже атаковали украинские дроны. Фото повреждений на станции выложили украинские СМИ 24 мая."Фото поврежденных антенн РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае, опубликованные противником. Для справки: надгоризонтные радиолокационные станции большой дальности семейства "Воронеж" входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет. Таким образом, противник осуществил прямой удар по компоненту российской ядерной безопасности. Возникает закономерный вопрос: последует ли хоть какая-то ощутимая реакция на такой удар или можно будет и дальше безнаказанно ковырять дальние РЛС, ослепляя сектора наблюдения отечественной ракетно-космической обороны", — прокомментировал эти фотографии 24 мая телеграм-канал "Военный Обозреватель".Позднее, 27 мая, стало известно об атаке на РЛС "Воронеж-М" под Орском. При этом украинский дрон преодолел рекордное расстояние в 1,8 тыс. км.Атака на Крымский мост в ночь на 30 мая в свою очередь последовала за заявлениями западных политиков, одобривших использование оружия, поставленного Западом Украине, для ударов вглубь России.Так, 29 мая пресс-секретарь федерального канцлера Германии Олафа Шольца Штефан Хебештрайт заявил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию". При этом он отметил, что не может раскрыть точные договорённости с Украиной об использовании немецкого оружия, поскольку те конфиденциальны. При этом Хебештрайт отметил, что заявление Шольца о консенсусе с Украиной по поводу отказа от удара по территории РФ, которое Шольц сделал в феврале прошлого года, было констатацией фактов, которые были верны на тот момент но необязательно применимы в будущем.Примечательно, что всего за день до этого — 28 мая — сам Шольц заявлял, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Тогда он указывал, что по поставкам немецкого оружия Украине существуют "чёткие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают". Шольц отмечал, что цель его политики в отношении конфликта — "не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну".Такая резкая смена взглядов наиболее осторожного политика в Германии многих насторожила. Примечательно, что 28 мая на пресс-конференции по итогам встречи с Шольцем президент Франции Эммануель Макрон заявил о том, что одобряет удары Украины вглубь России западным оружием.Кроме того, 28 мая в Брюсселе состоялось заседание Совета Минобороны Евросоюза. На повестке дня был вопрос о возможности позволить Украине наносить удары по целям в России западным оружием.Как заявил на брифинге по итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, что единения по этому вопросу нет и только "одна-две страны" поддержали удары Украины западным оружием по территории России."Некоторые страны — члены ЕС были против, но изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое поставляют Украине. Это их воля. Никто не может заставить страну ЕС снять это ограничение", — отметил Боррель.Сам же он называл удары западным оружием вглубь России "абсолютно законными с точки зрения международного права", если "наносятся пропорционально".Примечательно, что лоббистом решения о предоставлении Украине разрешения наносить удары вглубь России западным оружием являются США. Несколько государств, в частности, Великобритания, Швеция и Польша, уже одобрили это решение.Так, 29 мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg заявил, что ВСУ бьют ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона."У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", — отметил он.Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью изданию The Times, отвечая на вопрос о разрешении Украине бить вглубь РФ британским оружием, указал, что это — дело ВСУ."Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности", - заявил Сунак.По мнению британского премьера, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны, и вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность.

https://ukraina.ru/20240529/1055367350.html

https://ukraina.ru/20240529/1055353455.html

https://ukraina.ru/20240529/1055346545.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, крымский мост, олаф шольц, жозеп боррель, риши сунак, вооруженные силы украины