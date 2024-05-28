"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность - 28.05.2024 Украина.ру
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"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность
"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность - 28.05.2024 Украина.ру
"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет возмездие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T04:00
2024-05-28T04:00
новости
прибалтика
россия
польша
эстония
литва
война
запад
европа
украина
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Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, рассказал эксперт.Прибалтика - это "ядовитое образование", которое во все стороны распространяет "русофобские миазмы." Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию, добавил политолог.Прибалты не знают, что им еще придумать, чтобы Россия им ответила. Наверное, последним этапом будет открытое "линчевание русского населения" или отправка диверсионных отрядов на территорию России в расчете на то, что Москва будет на это реагировать, указал он.Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет справедливое возмездие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
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прибалтика
россия
польша
эстония
литва
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новости, прибалтика, россия, польша, эстония, литва, война, запад, европа, украина, оружие, беспилотники
Новости, Прибалтика, Россия, Польша, Эстония, Литва, война, Запад, Европа, Украина, оружие, беспилотники

"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность

04:00 28.05.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
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Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет возмездие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, рассказал эксперт.
Прибалтика - это "ядовитое образование", которое во все стороны распространяет "русофобские миазмы." Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию, добавил политолог.
"Они (власти Прибалтики. - Ред.) лишают русское население гражданских прав. Они сносят памятники героям Великой Отечественной войны. Они поставляют на Украину оружие и наемников. Судя по всему, с их территории запускаются беспилотники", - отметил Кочетков.
Прибалты не знают, что им еще придумать, чтобы Россия им ответила. Наверное, последним этапом будет открытое "линчевание русского населения" или отправка диверсионных отрядов на территорию России в расчете на то, что Москва будет на это реагировать, указал он.
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет справедливое возмездие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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