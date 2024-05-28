"Русофобские миазмы": политолог рассказал, почему элиты Прибалтики уже осознают свою обреченность
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет возмездие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, рассказал эксперт.
Прибалтика - это "ядовитое образование", которое во все стороны распространяет "русофобские миазмы." Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию, добавил политолог.
"Они (власти Прибалтики. - Ред.) лишают русское население гражданских прав. Они сносят памятники героям Великой Отечественной войны. Они поставляют на Украину оружие и наемников. Судя по всему, с их территории запускаются беспилотники", - отметил Кочетков.
Прибалты не знают, что им еще придумать, чтобы Россия им ответила. Наверное, последним этапом будет открытое "линчевание русского населения" или отправка диверсионных отрядов на территорию России в расчете на то, что Москва будет на это реагировать, указал он.
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет справедливое возмездие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
Вчера, 17:46Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на БалканахГенеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь