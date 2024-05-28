"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины - 28.05.2024 Украина.ру
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"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины
"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины - 28.05.2024 Украина.ру
"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины
Если Польше оставят выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но Прибалтику в этом случае Запад вообще спрашивать не будет, у нее не будет вариантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T03:30
2024-05-28T03:30
новости
прибалтика
россия
украина
алексей кочетков
латвия
литва
война
запад
эстония
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Если США отдадут приказ о втягивании в военный конфликт с Россией, то восточноевропейским странам будет некуда деваться, и они втянутся в такую войну, рассказал политолог.Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, добавил он.Да, министр обороны одной стран Прибалтики заявил, что они собираются перебросить войска на Украину, чтобы те взяли под охрану тыловые районы, а киевский режим мог отправить больше своих солдат на фронт, где они быстро погибнут, отметил волонтер."Прибалты думают, что они самые хитрые и рассуждают следующим образом: "Пока вас (жителей Украины. - Ред.)будут убивать, мы посторожим ваше барахлишко. Не переживайте. Оно попало в надежные руки", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
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новости, прибалтика, россия, украина, алексей кочетков, латвия, литва, война, запад, эстония, русофобия, всу
Новости, Прибалтика, Россия, Украина, Алексей Кочетков, Латвия, Литва, война, Запад, Эстония, Русофобия, ВСУ

"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины

03:30 28.05.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Если Польше оставят выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но Прибалтику в этом случае Запад вообще спрашивать не будет, у нее не будет вариантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если США отдадут приказ о втягивании в военный конфликт с Россией, то восточноевропейским странам будет некуда деваться, и они втянутся в такую войну, рассказал политолог.
Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, добавил он.
"Это ядовитое образование, которое распространяют русофобские миазмы во все стороны. Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию", - подчеркнул Кочетков.
Да, министр обороны одной стран Прибалтики заявил, что они собираются перебросить войска на Украину, чтобы те взяли под охрану тыловые районы, а киевский режим мог отправить больше своих солдат на фронт, где они быстро погибнут, отметил волонтер.
"Прибалты думают, что они самые хитрые и рассуждают следующим образом: "Пока вас (жителей Украины. - Ред.)будут убивать, мы посторожим ваше барахлишко. Не переживайте. Оно попало в надежные руки", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
Николай Межевич интервью
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Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
 
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