"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Если Польше оставят выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но Прибалтику в этом случае Запад вообще спрашивать не будет, у нее не будет вариантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если США отдадут приказ о втягивании в военный конфликт с Россией, то восточноевропейским странам будет некуда деваться, и они втянутся в такую войну, рассказал политолог.
Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, добавил он.
"Это ядовитое образование, которое распространяют русофобские миазмы во все стороны. Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию", - подчеркнул Кочетков.
Да, министр обороны одной стран Прибалтики заявил, что они собираются перебросить войска на Украину, чтобы те взяли под охрану тыловые районы, а киевский режим мог отправить больше своих солдат на фронт, где они быстро погибнут, отметил волонтер.
"Прибалты думают, что они самые хитрые и рассуждают следующим образом: "Пока вас (жителей Украины. - Ред.)будут убивать, мы посторожим ваше барахлишко. Не переживайте. Оно попало в надежные руки", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
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