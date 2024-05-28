https://ukraina.ru/20240528/1055314796.html

"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины

"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины - 28.05.2024 Украина.ру

"Это ядовитое образование": Кочетков рассказал, как Прибалтика хочет "посторожить барахлишко" Украины

Если Польше оставят выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но Прибалтику в этом случае Запад вообще спрашивать не будет, у нее не будет вариантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-05-28T03:30

2024-05-28T03:30

2024-05-28T03:30

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Если США отдадут приказ о втягивании в военный конфликт с Россией, то восточноевропейским странам будет некуда деваться, и они втянутся в такую войну, рассказал политолог.Если Польше оставят такой выбор, то она не полезет воевать с Россией. Но неизвестно, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику в этом случае вообще никто спрашивать не будет, у нее не будет вариантов, добавил он.Да, министр обороны одной стран Прибалтики заявил, что они собираются перебросить войска на Украину, чтобы те взяли под охрану тыловые районы, а киевский режим мог отправить больше своих солдат на фронт, где они быстро погибнут, отметил волонтер."Прибалты думают, что они самые хитрые и рассуждают следующим образом: "Пока вас (жителей Украины. - Ред.)будут убивать, мы посторожим ваше барахлишко. Не переживайте. Оно попало в надежные руки", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что может означать выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно прочесть в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

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