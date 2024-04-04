ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища - 04.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища - 04.04.2024 Украина.ру
ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
"Нафтогаз" Украины отчитался о начале сезона закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Компания "Укртрансгаз" — оператор газотранспортной системы (ГТС) — заявила, что за 145 дней отопительного сезона 2023-2024 года из ПХГ было отобрано 8,5 млрд куб. м газа, из них 6,7 млрд куб. м газа было использовано украинскими потребителями
2024-04-04T06:40
2024-04-04T08:58
эксклюзив
украина
газ
нафтогаз
россия
электроэнергетика
алексей чернышев
франция
вкс
ес
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Теперь хранилища будут заполнять на протяжении двухсот с лишним дней, ведя подготовку как следующему отопительному сезону, так и к выяснению отношений между ЕС, Россией и Украиной в газовом "треугольнике Карпмана", где России уже не первый год выделена роль преследователя (агрессора), Украине — жертвы, а ЕС — спасателя. И как показали события конца марта, спасать в этом году на Украине есть что: её ПХГ перестали быть "священной коровой".Три удара подряд31 марта — на волне ударов по объектам украинской электроэнергетики — Минобороны России сообщило о групповом ударе по объектам украинской газодобычи. В конце марта дважды ракеты прилетали в город Стрый Львовской области, где находится крупнейшее на Украине Бильче-Волицко-Угерское ПХГ ёмкостью 17 млрд куб. м. Ещё один удар по Стрыю был нанесен 1 апреля. Удары по ПХГ киевская власть не подтверждает, а МО РФ особо не комментирует.Тем не менее, если поверить данным из телеграм-каналов, были поражены 3 и 4 резервуары ПХГ, газообменный пункт №3 и скважина №197, что привело к сильному пожару, который тушили больше 7 часов.Издание "Коммерсант" написало, что это первый удар по ПХГ с момента начала СВО. Оно, конечно, так, но не совсем. 14 марта 2022 года под обстрел попало Олишевское ПХГ в Черниговской области — самое маленькое ПХГ на Украине объёмом всего 310 млн куб. м газа. Однако по нему сознательно не били и на территорию ПХГ прилетело несколько артиллерийских снарядов. Удар по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ и правда можно считать первым сознательным ударом по ПХГ. И судя по тому, что по данному ПХГ прилетело уже трижды, бить по нему будут до тех пор, пока не выведут из строя. И на это есть ряд причин.Лучшая переговорная позицияПричин две:1. Создание для Киева проблем с накоплением запасов газа для отопительного сезона 2024/25 годов;2. Повышение рисков для европейских компаний при использовании ими украинских ПХГ для хранения своего топлива.Всё это — при условии продолжения ударов и серьёзного повреждения ПХГ — должно привести к целому ряду последствий.Во-первых, удары должны сбить спесь к киевской власти, сделав её сговорчивее. По каким именно вопросам будет зависеть от серьёзности ударов, их разрушительности и желаний Москвы.Во-вторых, отпугнуть европейские компании от украинских ПХГ, что повысит для Украины стоимость содержания ПХГ и вынудит европейские компании покупать газ в том числе и у России. А вместе с этим либо не создавать препятствий для закупок СПГ, либо не создавать проблемы при продлении контрактов на транзит газа по территории Украины с отдельными европейскими государствами, заинтересованными в закупках российского топлива.Газ Украине копить необходимо — с приходом холодов его отбор превысит объёмы внутренней добычи. Свои потребности в газе Украина закрывает за счёт внутренней добычи и за минувший отопительный сезон потратила всего 6,7 млрд куб. м топлива. Потребление наверняка ещё сократят: по итогам 2023 года Украина сожгла 19,8 млрд куб. м газа — в 3,5 раза меньше, чем в 1999 года (70,9 млрд куб. м). Но повреждение надземной инфраструктуры ПХГ создаст проблемы с накоплением газа, а её уничтожение сделает прохождение отопительного сезона крайне проблематичным. При этом исходя из зимних объёмов потребления мощности украинских ПХГ значительно превышают украинские потребности. Следовательно, мощности хранения необходимо либо сокращать, либо хранить чужой газ — иначе обеспечить экономику данного бизнеса в условиях крайнего дефицита денег не выйдет.Киевская власть пошла по второму пути и хранит в своих ПХГ европейский газ. Его немного — за прошлый отопительный сезон было "отдано" 1,8 млрд куб. м из запасенных 3 млрд куб. м газа при доступных мощностях хранения в объёме порядка 10 млрд куб. м (треть от общего объёма ПХГ). Из более чем тысячи договоров на хранение газа в ПХГ, с нерезидентами (то есть иностранными компаниями) было заключено всего 168 соглашений. Среди стран, хранивших газ в украинских ПХГ, значатся Франция и Молдавия.Для европейцев хранение газа на Украине выгодно: ПХГ ЕС были переполнены, хранение газа в танкерах не только обходится дорого, но и приводит к его потерям — газ постепенно улетучивается через стенки танков (корабельные ёмкости). В случае с Украиной европейские трейдеры ещё и заработали 320 млн евро. Буквально 5 февраля глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов обсуждал с уполномоченным Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном и послом Франции в Украине Гаэлем Весьером увеличение объемов хранения газа в украинских подземных хранилищах французскими компаниями.Теперь хранить газ в украинских ПХГ будет ещё рискованнее: закачать его может и получится, а вот поднять обратно в нужный момент уже не факт, что выйдет. А это делает бессмысленным хранение топлива, а заодно ставит под вопрос украинскую стратегию по превращению страны в энергетический хаб. С электроэнергетической частью не задалось ещё в 2022 году, а теперь так и подавно — Украина сильно зависит от перетоков э/э из европейской энергосистемы ENTSO-E. Удары по ПХГ могут поставить крест и на газовой части украинского энергетического хаба.А России такие удары позволяют занять лучшую переговорную позицию: вести переговоры с избитым и связанным врагом легче, чем со здоровым и свободным.***Ещё большую угрозу для киевской власти представляет открытый ею же накануне президентских выборов в России "северный фронт" в Харьковской области. Юг Харьковской области и север Полтавской — основные регионы украинской газодобычи с запасами свыше 317 млрд куб. м газа. Потеря контроля над этим территориями или повреждение газовых вышек приведёт к тому, что Украина превратится в нетто-импортёра газа. Но этот фактор киевскую власть не остановил, и она сочла целесообразным привести в движение данный участок фронта ради политического пиара.Неизвестно, продолжат ВКС РФ наносить удары по объектам украинской электроэнергетики и подземным хранилищам газа. Однако эти удары выглядят вполне разумными в преддверии истекающего 31 декабря 2024 года контракта на транзит газа и общего курса украинской власти на расширение географии ударов по российской территории, включая удары по НПЗ. В любом случае средства поражения у ВКС РФ есть, а неприкосновенных объектов на подконтрольной киевской власти территории становится всё меньше.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240322/1054047232.html
https://ukraina.ru/20240319/1053962159.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, газ, нафтогаз, россия, электроэнергетика, алексей чернышев, франция, вкс, ес
Эксклюзив, Украина, газ, Нафтогаз, Россия, электроэнергетика, Алексей Чернышев, Франция, ВКС, ЕС

ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища

06:40 04.04.2024 (обновлено: 08:58 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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"Нафтогаз" Украины отчитался о начале сезона закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Компания "Укртрансгаз" — оператор газотранспортной системы (ГТС) — заявила, что за 145 дней отопительного сезона 2023-2024 года из ПХГ было отобрано 8,5 млрд куб. м газа, из них 6,7 млрд куб. м газа было использовано украинскими потребителями
Теперь хранилища будут заполнять на протяжении двухсот с лишним дней, ведя подготовку как следующему отопительному сезону, так и к выяснению отношений между ЕС, Россией и Украиной в газовом "треугольнике Карпмана", где России уже не первый год выделена роль преследователя (агрессора), Украине — жертвы, а ЕС — спасателя. И как показали события конца марта, спасать в этом году на Украине есть что: её ПХГ перестали быть "священной коровой".
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Три удара подряд
31 марта — на волне ударов по объектам украинской электроэнергетики — Минобороны России сообщило о групповом ударе по объектам украинской газодобычи. В конце марта дважды ракеты прилетали в город Стрый Львовской области, где находится крупнейшее на Украине Бильче-Волицко-Угерское ПХГ ёмкостью 17 млрд куб. м. Ещё один удар по Стрыю был нанесен 1 апреля. Удары по ПХГ киевская власть не подтверждает, а МО РФ особо не комментирует.
Тем не менее, если поверить данным из телеграм-каналов, были поражены 3 и 4 резервуары ПХГ, газообменный пункт №3 и скважина №197, что привело к сильному пожару, который тушили больше 7 часов.
Издание "Коммерсант" написало, что это первый удар по ПХГ с момента начала СВО. Оно, конечно, так, но не совсем. 14 марта 2022 года под обстрел попало Олишевское ПХГ в Черниговской области — самое маленькое ПХГ на Украине объёмом всего 310 млн куб. м газа. Однако по нему сознательно не били и на территорию ПХГ прилетело несколько артиллерийских снарядов. Удар по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ и правда можно считать первым сознательным ударом по ПХГ. И судя по тому, что по данному ПХГ прилетело уже трижды, бить по нему будут до тех пор, пока не выведут из строя. И на это есть ряд причин.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 16:07
Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"Российская армия ударила на Украине по объектам "Нафтогаза", сообщила 22 марта пресс-служба "Нафтогаза Украины" в телеграм-канале
Лучшая переговорная позиция
Причин две:
1. Создание для Киева проблем с накоплением запасов газа для отопительного сезона 2024/25 годов;
2. Повышение рисков для европейских компаний при использовании ими украинских ПХГ для хранения своего топлива.
Всё это — при условии продолжения ударов и серьёзного повреждения ПХГ — должно привести к целому ряду последствий.
Во-первых, удары должны сбить спесь к киевской власти, сделав её сговорчивее. По каким именно вопросам будет зависеть от серьёзности ударов, их разрушительности и желаний Москвы.
Во-вторых, отпугнуть европейские компании от украинских ПХГ, что повысит для Украины стоимость содержания ПХГ и вынудит европейские компании покупать газ в том числе и у России. А вместе с этим либо не создавать препятствий для закупок СПГ, либо не создавать проблемы при продлении контрактов на транзит газа по территории Украины с отдельными европейскими государствами, заинтересованными в закупках российского топлива.
Газ Украине копить необходимо — с приходом холодов его отбор превысит объёмы внутренней добычи. Свои потребности в газе Украина закрывает за счёт внутренней добычи и за минувший отопительный сезон потратила всего 6,7 млрд куб. м топлива. Потребление наверняка ещё сократят: по итогам 2023 года Украина сожгла 19,8 млрд куб. м газа — в 3,5 раза меньше, чем в 1999 года (70,9 млрд куб. м). Но повреждение надземной инфраструктуры ПХГ создаст проблемы с накоплением газа, а её уничтожение сделает прохождение отопительного сезона крайне проблематичным. При этом исходя из зимних объёмов потребления мощности украинских ПХГ значительно превышают украинские потребности. Следовательно, мощности хранения необходимо либо сокращать, либо хранить чужой газ — иначе обеспечить экономику данного бизнеса в условиях крайнего дефицита денег не выйдет.
Киевская власть пошла по второму пути и хранит в своих ПХГ европейский газ. Его немного — за прошлый отопительный сезон было "отдано" 1,8 млрд куб. м из запасенных 3 млрд куб. м газа при доступных мощностях хранения в объёме порядка 10 млрд куб. м (треть от общего объёма ПХГ). Из более чем тысячи договоров на хранение газа в ПХГ, с нерезидентами (то есть иностранными компаниями) было заключено всего 168 соглашений. Среди стран, хранивших газ в украинских ПХГ, значатся Франция и Молдавия.
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 06:36
Газ, война и политика. Что стоит за громкими заявлениями Киева об отказе качать газ в Европу из РоссииГлава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что власти Украины планируют отказаться от продления контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза по своей газотранспортной системе.
Для европейцев хранение газа на Украине выгодно: ПХГ ЕС были переполнены, хранение газа в танкерах не только обходится дорого, но и приводит к его потерям — газ постепенно улетучивается через стенки танков (корабельные ёмкости). В случае с Украиной европейские трейдеры ещё и заработали 320 млн евро. Буквально 5 февраля глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов обсуждал с уполномоченным Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном и послом Франции в Украине Гаэлем Весьером увеличение объемов хранения газа в украинских подземных хранилищах французскими компаниями.
Теперь хранить газ в украинских ПХГ будет ещё рискованнее: закачать его может и получится, а вот поднять обратно в нужный момент уже не факт, что выйдет. А это делает бессмысленным хранение топлива, а заодно ставит под вопрос украинскую стратегию по превращению страны в энергетический хаб. С электроэнергетической частью не задалось ещё в 2022 году, а теперь так и подавно — Украина сильно зависит от перетоков э/э из европейской энергосистемы ENTSO-E. Удары по ПХГ могут поставить крест и на газовой части украинского энергетического хаба.
А России такие удары позволяют занять лучшую переговорную позицию: вести переговоры с избитым и связанным врагом легче, чем со здоровым и свободным.
***
Ещё большую угрозу для киевской власти представляет открытый ею же накануне президентских выборов в России "северный фронт" в Харьковской области. Юг Харьковской области и север Полтавской — основные регионы украинской газодобычи с запасами свыше 317 млрд куб. м газа. Потеря контроля над этим территориями или повреждение газовых вышек приведёт к тому, что Украина превратится в нетто-импортёра газа. Но этот фактор киевскую власть не остановил, и она сочла целесообразным привести в движение данный участок фронта ради политического пиара.
Неизвестно, продолжат ВКС РФ наносить удары по объектам украинской электроэнергетики и подземным хранилищам газа. Однако эти удары выглядят вполне разумными в преддверии истекающего 31 декабря 2024 года контракта на транзит газа и общего курса украинской власти на расширение географии ударов по российской территории, включая удары по НПЗ. В любом случае средства поражения у ВКС РФ есть, а неприкосновенных объектов на подконтрольной киевской власти территории становится всё меньше.
 
ЭксклюзивУкраинагазНафтогазРоссияэлектроэнергетикаАлексей ЧернышевФранцияВКСЕС
 
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