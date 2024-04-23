Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
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Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля
Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля
Украина.ру, 23.04.2024
2024-04-23T13:00
2024-04-23T13:58
ес
новости
украина
сша
европа
матвиенко
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
совет федерации
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Матвиенко предупредила, что США поставят Европу на колени из-за Украины. ВС РФ уничтожили телебашню в Харькове. Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добитьСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву.Эту мысль подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает, что принятие законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине палатой представителей конгресса США побудит Европу увеличить помощь Киеву."Я сказала президенту Байдену, что это решение побудит Европу увеличивать свою собственную дальнейшую поддержку Украины", - сообщила фон дер Ляйен изданию Politico.По ее словам, Европа также предоставляет Киеву беспрецедентную поддержку. Она отметила, что к этой неделе совокупная помощь Киеву, выделенная странами ЕС, составит почти 100 миллиардов евро, а в ближайшие года на помощь Украине будут выделены еще десятки миллиардов евро.В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались.Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Байден ранее заявлял, что подпишет документ.Матвиенко указывала, что в решении о выделении Украине помощи нет ничего неожиданного, а средства пойдут на американские интересы, а не украинские.Она также называла показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отмечая, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно.Накануне вслед за США премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия, сообщило издание Guardian.Отмечается, что в результате общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов. По словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта.Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление Великобритании о новом пакете военной помощи Киеву, указал, что Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь, поэтому не стоит называть британские подачки помощью."Запад абсолютно предательски по отношению к украинцам стягивает оружие на Украину, тем самым вызывая огонь. Никто из них не заинтересован в урегулировании конфликта, а наоборот - чем дольше он будет длиться, тем им будет выгоднее. Наркоман Зеленский будет купаться в деньгах, а Запад уничтожать Украину и выставлять Россию агрессором. Так что не стоит называть британские подачки - помощью", - сказал Белик.По его словам, Украина стала разменной монетой: НАТО просто использует эту территорию, чтобы ближе подобраться к России.Уничтоженная телебашняНакануне Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко.В результате взрыва от конструкции поднялся столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть оторвалась и упала.Харьковские власти подтвердили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения.Как сообщил во вторник глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ.Уточняется, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.Директор департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации (ОВА) Иван Сокол посетовал, что восстановить разрушенную телевышку в Харькове будет возможно только после завершения боевых действий.Он подчеркнул, что специалисты оценят возможность восстановления объекта после разбора поврежденной аппаратуры."Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий", — заявил чиновник.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что российским военным удалось уничтожить четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке переправы через Днепр."Обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты", — сообщил политик.Он добавил, что российские военные наносили удары по позициям и технике ВСУ на правом берегу реки.Несмотря на провалы, ВСУ пытаются атаковать территории России. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что украинцы не менее восьми раз за сутки атаковали беспилотниками территорию региона, кроме того, был обнаружен метеозонд.На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.Вымарывание украинцевОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей, указала, что "в конце первой четверти 21 века мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев".По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить.Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка.Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук во вторник отметил, что Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, "многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо".
https://ukraina.ru/20240423/1054663750.html
https://ukraina.ru/20240422/1054647718.html
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Сергей Зуев
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ес, новости, украина, сша, европа, матвиенко, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, совет федерации, еврокомиссия, помощь, виктор медведчук, мария захарова, хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, телевидение
ЕС, Новости, Украина, США, Европа, Матвиенко, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации, Еврокомиссия, помощь, Виктор Медведчук, Мария Захарова, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, телевидение

Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля

13:00 23.04.2024 (обновлено: 13:58 23.04.2024)
 
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Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Матвиенко предупредила, что США поставят Европу на колени из-за Украины. ВС РФ уничтожили телебашню в Харькове. Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву.

"Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны. Так что мы готовы к развитию любых сценариев, вы знаете. И у нас заготовлен план действий: и на случай А, и на случай Б. Ничего им не удастся с нами сделать в этом плане. Это исключено. И главное, они это понимают. Они просто затягивают конфликт", - отметила она.

Эту мысль подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает, что принятие законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине палатой представителей конгресса США побудит Европу увеличить помощь Киеву.
"Я сказала президенту Байдену, что это решение побудит Европу увеличивать свою собственную дальнейшую поддержку Украины", - сообщила фон дер Ляйен изданию Politico.
По ее словам, Европа также предоставляет Киеву беспрецедентную поддержку. Она отметила, что к этой неделе совокупная помощь Киеву, выделенная странами ЕС, составит почти 100 миллиардов евро, а в ближайшие года на помощь Украине будут выделены еще десятки миллиардов евро.
В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались.
Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Байден ранее заявлял, что подпишет документ.
Матвиенко указывала, что в решении о выделении Украине помощи нет ничего неожиданного, а средства пойдут на американские интересы, а не украинские.
Она также называла показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отмечая, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
09:00
Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля
Накануне вслед за США премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия, сообщило издание Guardian.
Отмечается, что в результате общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов.
По словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление Великобритании о новом пакете военной помощи Киеву, указал, что Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь, поэтому не стоит называть британские подачки помощью.
"Запад абсолютно предательски по отношению к украинцам стягивает оружие на Украину, тем самым вызывая огонь. Никто из них не заинтересован в урегулировании конфликта, а наоборот - чем дольше он будет длиться, тем им будет выгоднее. Наркоман Зеленский будет купаться в деньгах, а Запад уничтожать Украину и выставлять Россию агрессором. Так что не стоит называть британские подачки - помощью", - сказал Белик.
По его словам, Украина стала разменной монетой: НАТО просто использует эту территорию, чтобы ближе подобраться к России.
Уничтоженная телебашня
Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко.
В результате взрыва от конструкции поднялся столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть оторвалась и упала.
Харьковские власти подтвердили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
Как сообщил во вторник глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ.
"Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в телеграм-канале Синегубова.
Уточняется, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.
По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.
Директор департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации (ОВА) Иван Сокол посетовал, что восстановить разрушенную телевышку в Харькове будет возможно только после завершения боевых действий.
Он подчеркнул, что специалисты оценят возможность восстановления объекта после разбора поврежденной аппаратуры.
"Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий", — заявил чиновник.
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что российским военным удалось уничтожить четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке переправы через Днепр.
"Обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты", — сообщил политик.
Он добавил, что российские военные наносили удары по позициям и технике ВСУ на правом берегу реки.
Вчера, 13:00
Буданов* и успехи армии России, дальнобойные ATACMS,обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 апреляНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* оценил успехи российской армии в Авдеевке. Эксперты обсуждают поставки дальнобойных ATACMS Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Несмотря на провалы, ВСУ пытаются атаковать территории России.
Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что украинцы не менее восьми раз за сутки атаковали беспилотниками территорию региона, кроме того, был обнаружен метеозонд.
На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
По данным губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 651 человек был ранен.
Вымарывание украинцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей, указала, что "в конце первой четверти 21 века мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев".
"В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Когда большую часть Украины разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения", - возмутилась она.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка.
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук во вторник отметил, что Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, "многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо".
Валерий Василаке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Вчера, 09:48
История с убийцами, умер — предупреди. Главное на Украине на утро 22 апреляУкраинские националисты пытаются использовать историю с убийством полицейских военными для гонений на УПЦ. На Украине призвали умерших обновлять данные в военкоматах
 
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13:00Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля
12:45Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук
12:42Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
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