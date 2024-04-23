https://ukraina.ru/20240423/1054666423.html

По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на Украине

По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на Украине - 23.04.2024 Украина.ру

По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на Украине

Родственники иностранных наемников жалуются, что не могут получить от Украины тела погибших там "солдат удачи". Наряду с этим продолжают множится слухи о скором появлении военных НАТО в зоне российской спецоперации. Для западных военных будет полезно изучить опыт погибших наемников, так как судьба их будет ждать там ровно такая же

2024-04-23T11:44

2024-04-23T11:44

2024-04-23T11:45

эксклюзив

украина

иностранные наемники

нато

сво

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Пропали без вестиКолумбийские наемники едут воевать на стороне ВСУ в надежде получить за это много денег, а находят они в итоге там лишь свою смерть. Агентство РИА Новости пообщалось с родственниками граждан Колумбии, которые решили отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.Журналисты рассказали историю Харрисона Астудильо, бывшего профессионального военного колумбийской армии, который год и три месяца служил в ВСУ. Погиб в марте этого года. По словам его двоюродного брата Альберто Астудильо, его родственник отправился на Украину ради денег.Еще одна проблема – это невозможность вывести на родину тело погибшего, признался Астудильо."Они (родственники – ред.) не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", - заявил колумбиец, добавив, что родные наемники пытаются через соцсети выяснить, как переправить его тело назад.Еще одна жительница Колумбии рассказала, что ее муж также польстился на обещанные выплаты и отправился на Украину, где и был ликвидирован российской армией. В отличие от Астудильо, он не имел никакого армейского опыта. Никакой подготовки, впрочем, он не получил и по прибытии в зону боевых действий."Его (мужа. — ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (5 тысяч долларов - ред.) в месяц", - сказала она.Женщине повезло добиться того, чтобы тело ее мужа вернули в Колумбию, однако это стоило больших трудов.Фотографий она так и дождалась, получая на все запросы отписки. В итоге ей помог соотечественник, который также воевал в ВСУ. Он разыскал тело и отправил снимки."Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что "я умру и остаётся страховка", все намного сложнее, включая процесс возврата тела", - заявила собеседница РИА Новости.Ненаемники из ФранцииСудьба Астудильо – типична для большинства иностранных наемников. Бывшие военные, полицейские или сотрудники ЧВК отправились на Украину за большими деньгами.Особенно этих "добровольцев" было много на первом этапе СВО. Большинству тогда казалось, что их ждет увеселительное сафари, до того момента, когда первые российские ракеты не стали поражать расположения и базы наемников.В середине марта Минобороны РФ обнародовало данные по количеству иностранных наемников на Украине. Всего за время спецоперации в эту страну прибыли 13 387 иностранцев. Из них к настоящему моменту ликвидированы 5 962 человека.Львиную долю наемников составляют поляки – почти 3 тыс. человек (уничтожена половина из них). Далее следует Грузия, из этой страны воевать на стороне ВСУ прибыли чуть больше 1 тыс. человек (ликвидировано более 500). Примерно столько же наемников приехали на Украину из США и Канады (их потери – 491 и 422 человек соответственно).Периодически в СМИ появляются подробности о конкретных иностранцах, которые воевали за ВСУ, но вернулись домой в качестве "груза-200".Несколько месяцев назад широко обсуждалась история нескольких бывших военнослужащих армии Франции, которые были уничтожены в пункте временной дислокации в Харькове. По одной из версий, они были не бывшими, а действующими военными французского иностранного легиона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказывал, в частности, военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.По его словам, французские "наемники" попадают на Украину двумя путями – через Иностранный легион (ультраправые и авантюристы), а также в качестве специалистов технической поддержки. Последним командование предлагает на время "командировки" на Украину брать отпуск за свой счет, соблазняя перспективой повышения по службе после возвращения."Я знаю, что такое предложение выдвигает наше правительство, даже если они не действующие французские военнослужащие, то попадают туда от Минобороны", - заявил Моро.Есть технические системы, которые нуждаются в компетентных специалистах, отметил эксперт. Например, для ЗРК "Бук" нужно тренироваться год. Сразу управлять высокотехнологичными системами типа Patriot украинские военные не могут, поэтому Запад отправляет своих специалистов, пояснил он.ПерспективыПрезидент Франции Эммануэль Макрон не скрывает, что вопрос теперь уже официальной отправки военных на Украину стоит в повестке дня. Пока это предложение вброшено для дискуссии и прощупывания реакции, однако вероятность, что тот же Иностранный легион будет размещен в Киеве или Одессе достаточно велика, полагают аналитики.Эту информацию также подтверждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его данным, к отправке на Украину готовятся около 2 тыс. французских военных. Глава СВР подчеркнул, что скрытно переправить такой контингент у Парижа не получится, эти иностранные подразделения будут легитимной целью для ВС РФ.Можно предположить, что французская схема с "наемниками", которые не совсем наемники, используется или будет опробована на Украине и другими странами.Косвенно об этом свидетельствует новый пакет военной помощи Украине, принятый на днях в США. Там упоминаются затраты на американский контингент, который размещается в Восточной Европе."Огромная часть средств этого пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе. Это тоже прямая помощь Украине, поскольку речь идет о разведке и инженерной поддержке. Мы же как раз больше всего страдаем от того, что страны НАТО предоставляют ВСУ разведывательные данные и оказывают инженерную поддержку", - рассказал Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Как бы то ни было, военных стран НАТО на Украине в любом случае ждет такой же финал, как у тысяч иностранных наемников до них. Тех, для кого Украина вместо источника легких кровавых денег стала братской могилой.

https://ukraina.ru/20240115/1052703003.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, иностранные наемники, нато, сво